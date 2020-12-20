4 kez gelip 3 gol attıklarına inanıyormuş

Kaybedilen puanları medyaya anlatırken “4 kez geldiler, 3 tane attılar” filan diyordu. Ama gerçekten buna inanıyor muydu? Erol Bulut hakkında kafamdaki esas soru buydu benim... Dün saat 18 sularında esame listeleri elimize ulaştığında artık bu sorunun yanıtını biliyordum. Bulut gerçekten de Beşiktaş ve Malatya maçlarında her şeyin doğru gittiğini, tek sorunun savunmada olduğunu düşünüyordu belli ki... Zira Malatya önündeki savunma dörtlüsünü neredeyse tümden değiştirip, orta saha ve hücum altılısına hiç dokunmadan Gaziantep maçına çıkmasının başka bir açıklaması olamazdı.

KiMSEYi BOĞAMADI

Şüphesiz ki Bulut kendi takımını bizden çok çok daha iyi analiz edecektir, ancak Malatya maçında benim gördüğüm şuydu: Evet, sarı lacivertli savunmada ciddi bireysel hatalar var. Ancak esas sıkıntı, Fenerbahçe’nin tanımlanabilir bir oyununun olmaması. Kazanılan Denizli maçı da dahil, Fenerbahçe son bir ayı sadece duran toplar ve kenar hücumları ile geçirdi. Rakiplerine herhangi bir maçın 15 dakikalık diliminde bile bütünüyle oyununu kabul ettiremedi, atak sürekliliği sağlayamadı. Kimseyi bölüm bölüm de olsa boğamadı. Ve Malatya maçındaki 3-0’lık sonucun nedeni asla sadece savunma dörtlüsü değildi bence.

MALATYA MAÇI GiBiYDi

Nitekim dün Antep’teki ilk 45 dakika da bu tezi doğruladı: Malatya maçıyla bire bir aynı olan Fenerbahçe ileri altılısı 45 dakikayı rakip ceza alanında toplam yalnızca 3 kez topa dokunarak tamamladı. Kaleciler Günay ve Oytun ilk devrede 17 ve 10’ar kez topla oynarken, Cisse’nin topla buluşma sayısı 8’di sadece. Sahada ne yaptığını bilen taraf belliydi, soyunma odasına avantajlı skorla da onlar gitti zaten.

Erol Bulut belli ki bir şeylerin yolunda olmadığını dün saat 19:45 sularında hissetti. İkinci yarıda solda Thiam, on numara rolünde de Pelkas daha etkiliydi mesela. 82’de Caner’i sokarak üçlü savunmaya dönüşü de makul bir hamleydi kesinlikle. Hatta ligin geri kalanında Fenerbahçe’ye akışkanlık kazandıracak diziliş pekala bu olabilir. Bulut acilen takımının iyi yolda olmadığını kabul etmeli. Ve radikal hamleler yapmalı.

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