4 büyükler ve diğerleri yeni sezona hazır mı?

Süper Lig’de yine enteresan bir sezonun arifesindeyiz: Bu sezon da 20 takımlı ligi deneyimleyeceğiz. Sahada bu kez 8 yabancı olabilecek. 30 yıl sonra Avrupa’da ilk kez düştüğümüz 18’inci basamaktan kurtulmaya çalışacağız. Ve kış aylarında da Dünya Kupası bileti için savaşacağız. Peki Süper Lig ekipleri tüm bu cepheler için hazır mı?

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