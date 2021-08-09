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Haber Giriş: 09.08.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

4 büyükler ve diğerleri yeni sezona hazır mı?

Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
4 büyükler ve diğerleri yeni sezona hazır mı?

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları için gerekenler yapıldı mı? Hangi kulüp doğruları yaptı?

Süper Lig’de yine enteresan bir sezonun arifesindeyiz: Bu sezon da 20 takımlı ligi deneyimleyeceğiz. Sahada bu kez 8 yabancı olabilecek. 30 yıl sonra Avrupa’da ilk kez düştüğümüz 18’inci basamaktan kurtulmaya çalışacağız. Ve kış aylarında da Dünya Kupası bileti için savaşacağız. Peki Süper Lig ekipleri tüm bu cepheler için hazır mı?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha gruptan çıkabilecek mi? Alex Teixeira, Salih ve Kenan Karaman takviyeleri yeterli olur mu?

Galatasaray transferde doğru isimlere yöneldi mi? Cicaldau, Boey, Nelsson ve Van Aanholt’un takıma katkısı ne olur?

Ligde ilk kez şampiyonluğa 7 yıl ara veren Fenerbahçe, bu süreci durdurabilecek mi? Pereira’nın kadro dışı kararları doğru mu?

Trabzonspor’un Gervinho, Hamsik, Dorukhan ve Koita transferleri eksik kalan deneyim faktörünü tamamladı mı?

23 maçtır namağlup olan Sivasspor, şampiyonluk adayı olabilir mi? Adana Demirspor ve Başakşehir’in hedefleri ne olmalı?

4 büyükler ve diğerleri yeni sezona hazır mı

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Uğur MELEKE
Uğur MELEKE
umeleke@hurriyet.com.tr
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