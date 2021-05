34 yıl sonra yine aynı his: Sergen Gordon Yalçın

Gordon Milne, Beşiktaş’ın başına aynen Sergen Yalçın gibi 40’lı yaşlarının sonunda geçti. Büyük bir idealistti, inandığı doğruları ilmek ilmek işledi genç kadrosunun zihnine. Beşiktaş’ta üç ikincilik, üç şampiyonluk yaşadı. Türk futbol tarihinin en efsanevi hikayelerinden birini yazdı bu dönemde.

iKiSi DE iNATÇI

Halen 49 yaşında, yani hemen hemen Gordon’un Beşiktaş’ın başına geçtiği yaşta olan Sergen Yalçın’ı izledikçe zihnim sıkça bu ikiliyi eşleştiriyor. Gordon da inatçıydı mesela. Bir oyuncu konusunda tüm kamuoyu karşısında olsa dahi inandıklarından şaşmazdı. İngiltere üçüncü liginden getirdiği Walsh’u ilk 11’e yerleştirmesi spor kamuoyunun tepkisini çekmişti mesela o dönemde.

33’lük Walsh’a, Gordon’un asker arkadaşı yakıştırmaları yapılmış, Metin Tekin’in kulübeye çekilmesi ağır eleştirilmişti. Gordon, iki sezon boyunca Walsh’un arkasında durdu. Solak İngiliz kanat oyuncusu da, duran toplarda fark yarattı.

İki sezonu 25 gol katkısıyla tamamladı o Beşiktaş’ta. Sergen Yalçın’ın da Welinton-Nsakala’nın sezon başından beri arkasında durup, bu iki oyuncudan iyi verim almasında Gordon izleri görüyorum ister istemez.

BU TAKIMI iZLiYORSA GURUR DUYUYORDUR

Gordon kolay kolay oyuncu değiştirmezdi. Beşiktaş’ta yedek olmak zulümdü o yıllarda. Ama tüm yedekleri de hazır tutardı. Halim, Saffet, Turan, Şenol gibi birçok oyuncu sonradan girip olağanüstü katkı yapmışlardır şampiyonluklarda.

Hatta genç Sergen’i de ekleyebiliriz bu listeye. Beşiktaş formasıyla ilk maçında Konya’da sonradan girip maçı çevirmişti Sergen.

Dünkü Nkoudou’yu, Rıdvan’ı, Ljajic’i izleyince, Beşiktaş’ın düzenli oynamayan oyuncularının açlığını görünce bir kez daha saygı duyuyorum Sergen Yalçın’a. Doğrusu Gordon da bu takımı uzaktan izliyorsa herhalde gurur duyuyordur Yalçın’la.

DAHA 16. DAKiKADA MAÇ BiTMiŞTi ZATEN

Dün maçta on altıncı dakikaydı. Not almaktan yorulduğumu fark ettim o kısa süre içinde. Beşiktaş 16 dakikaya sekizi isabetli tam on şut sığdırmıştı. Cyle larin ikisi gol olan, birisi kaleci Munir’e takılan 4 şut atmıştı. Kevin N’Koudou iki, Adem Ljajic ve Rachid Ghezzal de birer kez Munir’e takılmışlardı. 16 dakikada Hatayspor neredeyse iki pas üst üste yapamamış, rakip yarı alana geçememiş ve skor 3-0 olmuştu. O dakikada da maç fiilen bitmişti zaten.

BiR TAKIMDA TÜM OYUNCULAR GELiŞME GÖSTERiYORSA...

Ghezzal, Fransa, İtalya ve İngiltere’de üç sezon kaybetti. Üç yıldır hiçbir teknik adamını ikna edemedi, ilk 11 oyuncusu olamadı. Dün üç golde direkt katkısı var. Süper Lig’de sezonun oyuncusu olmaya doğru gidiyor.

Aboubakar, geçen sezon yalnızca bir maçta ilk 11’de başladı. Kariyerinde son iki sezonu kayıp. Bu yıl 21 gol katkısı var. Rosier, geçen sezon pandemi sonrası Sporting Lizbon’da hiç kadroya alınmamış. Bu sezon 30 lig maçında oynadı. Dün onun da dört golde katkısı var.

Larin, sezon başında PAOK maçındaki santrfor performansıyla hepimize şok yaşatmıştı. Şu anda gol krallığı yarışında. Ljajic kişisel sorunları nedeniyle futbola küsmüştü, şimdilerde yüzü gülüyor. Takımın as kalecisi ersin Destanoğlu 19 yaşında. Stoper Welinton ve sol beki N’Sakala Alanyaspor’dan gelmiş ve Ağustos-Eylül performansları hiçbirimizi tatmin etmemişti. Josef de Souza Arabistan’dan geldi, kariyer sezonunu yaşıyor.

Atiba 38 yaşına bastı. Dorukhan bir ara kafaca sahada değildi, üç maçtır kaptanlık bandı takıyor. Ve tüm bu saydığımız isimler çıkışta. Herkes çıkışta, herkes gelişiyor Beşiktaş’ta. Bir takımda tüm futbolcular düşüşteyse nasıl herkesi değil, teknik direktörü suçluyorsak; herkes çıkıştaysa da temel sebebi teknik adamdır. Bugün Beşiktaş şampiyonluğa koşuyorsa en büyük kredi, hemen hemen tüm oyuncularına dokunmayı başaran Sergen Yalçın’ındır.

HATAYSPOR’A SAYGI

Hatayspor, ligin ilk 10’unda 50 golden fazla yiyen tek takım. Sebebi de lig boyunca cüretkâr bir top oynamaları. Geride maaile kapanarak değil, topa sahip olarak, deneyerek, keyif alarak oynamaya çalışmaları. O yüzden de 60 gol attılar, iki kral adayı çıkardılar. Dün farklı yenildiler ama sezonun genelinde saygıyı hak ediyorlar.

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...