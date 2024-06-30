34 senede David Platt’tan Di Lorenzo’ya

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10 yaşındaydım. Ankara Atatürk Anadolu’da orta hazırlık sınıfı bitmişti ama maç kaçırmama adına grupların son gününe almıştım İstanbul’a dönüş biletimi. Bir köşe taşıdır o turnuva. Komünizm çökmek üzeredir, Berlin duvarı yıkılmıştır. Batı Almanya, Sovyetler Birliği ve Çekoslovakya gibi şu anda tarihe karışan ülkelerin son turnuvasıdır. Omam Bıyık’ın Dünya’yı sallayan kafası, emeklilikten dönen Milla’nın ikonik gol sevinçleri, Maradona’nın gözyaşları. Benim için o turnuvanın en unutulmaz anıysa, İngiltere’nin Belçika’yı elediği maçta David Platt’ın vurduğu şahane voledir. Tüm zamanların en güzel gollerinden biridir bana göre.

ROBSON, GASCOiGNE’i UYARINCA

Duran topu şut olarak kullanmayı planlayan Gascoigne’i sahanın içine kadar giren Bobby Robson orta yapması konusunda uyarır. Gascoigne topun dibine girer ve barajın içindeki Platt, omzunun üzerinden gelen meşin yuvarlağa olağanüstü bir vole vurur. Kaleci Preud’homme durur. Zaman durur. Top durmaz. İki direğin birleştiği yerden buluşur ağlarla. Dün Berlin’de 20’nci dakikada İtalyanlar kazandıkları bir frikikte, 34 sene öne İngiltere’nin ürettiği şaheseri denediler. Barella topun dibine girdi. Di Lorenzo bomboş pozisyonda voleye hazırlandı. Vurdu da. Daha doğrusu vuramadı. Top ayağına temas etti ama öyle kötü bir vuruştu ki o, şut diye tanımlamakta güçlük çektim.

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TURNUVANIN ÖZETi GiBi

O an, İtalya için de bu turnuvanın özeti gibi bir bakıma... Şöhretli ama kalite fakiri bir ekip. Gruplarda 3 maçta toplam sadece 3 isabetli şut atabilmişler. Dün de İsviçre’nin organizasyonu karşısında çaresiz kaldılar. Ve hak ettikleri şekilde erken veda ettiler Almanya’ya.

BiR TEKNiK ADAM TAKIMI

Murat Yakın muazzam bir merkez orta sahaydı, derin oyun kurucu rolünde oynardı. Pas yüzdesi yüksekti ama öne oynamaktan da çekinmezdi. İsviçre’de dün orta sahada 2-3 Murat Yakın var gibi geldi bana. Turnuva içinde Xhaka’nın, Aebischer’in, Freuler’in gelişimini dikkate alınca, bir teknik adam takımının çeyrek finale çıktığını söyleyebiliriz rahatlıkla.