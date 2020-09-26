30 yıl geriye gidiyoruz

Geçen sezon sonu UEFA ülkeler sıralamasında 11. basamağa düştüğümüz için Şampiyonlar Ligi’ne direkt bileti kaybettik. Devler Ligi şampiyonu, kendi liginden vize aldığı için lig şampiyonumuzu kupaya direkt gönderebiliyoruz. Ancak performansımızı artıramazsak daha kötü günler kapıda.

Eğer şu an bulunduğumuz 11’inci basamaktan 12’ye düşersek, şampiyonumuz her halükarda play-off turu oynayacak. 13’üncülüğe düşersek şampiyonumuz ve kupa galibimiz bu kez 2 ön eleme turu oynamak zorunda kalacak.

GEÇEN sezon sonu itibariyle UEFA ülkeler sıralamasında 11’inci basamağa düşerek Şampiyonlar Ligi’ne direkt bileti yitirdik. Süper Lig birincisinin Devler Ligi gruplarına direkt girmesi için artık Şampiyonlar Ligi şampiyonunun kendi liginden vize almasına mahkumuz. Ancak bu performansımızı artıramazsak daha da kötü günler kapıda: Son 3 yıl performansımıza göre 16’ncı, son iki yıla göre 19’uncu basamağa düştük. Ne yazık ki Türkiye ilk 15’in dışını en son 1992’de, yani neredeyse 30 sene önce görmüştü. Gelecek sezondan itibaren artık kulüpler 3 ayrı Avrupa kupasında mücadele edecek ve katılım koşulları da radikal biçimde değişiyor. Biz halen 11’inci basamakta olduğumuz için birincimiz ŞL play-off turuna, ikincimiz ŞL ikinci ön elemeye, kupa galibimiz EL (Avrupa Ligi) play-off’una, üçüncümüz ECL (Konferans Ligi) üçüncü ön elemesine, dördüncümüz de ECL ikinci ön elemesine gidecek. Tablo vahim. Uzun yıllar sonra gruplarda otomatik biletimiz yok. Ancak tek tesellimiz, Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının genelde liglerinden de vize alması. Ve bu durumun lig şampiyonumuzu direkt gruplara sokacak olması.

BU SEZON ÇOK KRiTiK

Evet bu tablo pek iç açıcı değil. Ancak bu düşük performansımızı sürdürürsek, daha kötü günler de kapıda. Eğer halen bulunduğumuz 11’inci basamaktan 12’ye düşersek, şampiyonumuz her halükarda playoff turu oynayacak. 13’üncülüğe düşersek şampiyonumuz ve kupa galibimiz bu kez ikişer ön eleme turu oynamak zorunda kalacaklar. 15’inciliğe gerilersek, şampiyonumuzu bu kez 3 ön eleme turu bekliyor. Aktüel tabloda

15’inci Danimarka ile aramızda sadece 2,8; 14’üncü Güney Kıbrıs’la da yaklaşık 2 puanlık bir fark olduğu düşünülürse, bu sezon olağanüstü dikkatli olmamız gerektiği aşikar.

1 EKiM HAYATi BiR GÜN

Bu sezon Başakşehir ve Sivasspor zaten otomatik olarak gruplarda yarışıyorlar. Ancak bu takımlarımıza Galatasaray’ın da eklenmesi ülke için çok kritik. Zira Rangers, sıralamada hemen altımızda bulunan İskoçya’nın kalan iki temsilcisinden biri. Ayrıca 13’üncü Ukrayna da yola 3 takımla devam ediyor. Yani 1 Ekim’deki Rangers-Galatasaray maçı, Türk futbolu için artık hayati bir nitelikte.

PUANLAR NASIL HESAPLANIYOR?

1- UEFA puanlamasına ülkelerin yalnızca son 5 yıldaki performansları dahil edilir.

2- Her sezon kazanılan toplam puan, takım sayısına bölünür.

3- Normal koşullarda Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde gruplardan itibaren her galibiyet 2, ön elemelerde ise 1 puandır. Beraberlik de bunun yarısı.

4- Ancak halen pandemi süreci içinde olduğumuz ve bazı turlar tek maçlı eliminasyon şeklinde oynandığı için bu sezonun puanlaması biraz farklı. Gruplardan sonraki eleme turlarında galibiyet 3, uzatmalarda beraberlik 2, mağlubiyet 1 puan ederinde. Ön eleme turlarında da bunların yarısı...

5- Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak 4, gruplardan çıkmak 5, çeyrek finalden sonraki her tur her iki kupada 1’er puan bonus demek.