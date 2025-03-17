30 gollü İrfan Can'ın kayıp sezonu!

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Perşembeleri iki ayrı Avrupa kupası birden oynandığından, bu takımların bir kısmının pazar günü sahaya çıkmaları normal değerlendirilebilir. Bu kadar müsabakayı, bu kadar fazla ülkenin pazartesi gününe kaydırmaları her zaman mümkün olmuyor. Milli maç arasına da girildiği için, Rangers da dün öğleden sonra oynadı Celtic maçını. Ancak önceki gün Real Madrid kulübünün yaptığı gibi bu konuya şiddetle itiraz edenler de var.

Ancelotti bir daha 72 saatten az dinlenerek La Liga maçına çıkmayacaklarını söyledi mikrofonlara. Tabii ki aynı Real Madrid’in futbolcuların üzerindeki maç yükünün artışından bire bir sorumlu olması da ironik! Avrupa Süper Ligi projesi yüzünden Şampiyonlar Ligi böyle tuhaf bir formata geçti. Ve gruplardaki maç sayısı da 6’dan 8’e çıktı.

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OĞUZ AYDIN ÇOK DENEDi

Peki dün Fenerbahçe 66 saatlik kısa aradan fiziksel olarak etkilenmiş gözüktü mü? Bu soruyu yanıtlamak zor. Ancak Nesyri, Szymanski, Kostic gibi yıldızlarının 90 dakikalık kondisyonunun olmadığını düşündü Mourinho. Bu da Fenerbahçe’nin oyununu renksizleştiren bir faktördü haliyle. Fenerbahçe’nin dünkü 2 puan kaybını, 66 saat detayı dışında dört faktöre daha bağlayabiliriz:

1-) Dün Fenerbahçe, neredeyse maçın üçte ikisini sadece Oğuz’un üzerinden oynadı. Oğuz çok etkiliydi, iki iyi şut, 3-4 başarılı orta yaptı. Ama arkadaşları değerlendiremedi fırsatları.

2-) Thomas Reis iyi bir merkez savunması yaptırdı takımına. Ve Fenerbahçe’yi sadece kenar ortalarına zorladı. Sarı-lacivertliler, son bölümdeki etkili akınlarında da Okan’a takıldılar.

3-) Başlangıçta Dzeko-Talisca ikilisi etkisizdi. Dzeko, derinde Nesyri’nin arkasında daha fonksiyonel.

4-) Tadic’te gözle görülür bir düşüş var. Mourinho’nun Şubat-Mart’ta yoğunlaşan bu fikstürde oyun kurucu rolünde İrfan Can’a daha fazla dakika vermesi ve daha erken kazanması gerekirdi. Geçen sezon tüm cephelerde tam 30 gol katkısı yapmıştı İrfan Can.