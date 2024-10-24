3-5-2 bence gereksiz bir riskti

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Icardi, Osimhen ve Batshuayi’ye sahip olan bir teknik adamın santrforlarını birlikte kullanmak için formasyon denemeleri yapmasını anlıyorum. Çok doğal bu. Ancak anlamadığım şu: Neden sezonun ilk 4-4-2 denemesini yılın en kritik gününde, Young Boys rövanşında yaparsınız? Ve yine sezonun ilk 3-5-2’sini neden Avrupa Ligi’nde denersiniz? Süper Lig’de Adana, Hatay, Gaziantep, Antalya gibi maçlarda yapılabilir bu denemeler pekala. Ancak Young Boys ve Elfsborg önünde bu testlerin ilk kez yapılması riskti bence.

iLK YARIDA OFANSTTA RENKLi VE KALiTELi BiR G.SARAY iZLEDiK

Dün Galatasaray, Elfborg önünde bu sezon ilk kez 3-5-2 ile çıktı sahaya. Tabii ki 3 sezondur 4-2-3-1 oynayan, yerleşim ezberi oturmuş bir takım için değişik bir sınavdı bu. İlk devrede müthiş bir İcardi vardı sahada. Kendisi 3 kez kafayla kaleciyi tehdit etti, bir tane attı, derine gelerek Osimhen’e de bir pozisyon yarattı. İlk devrede ofansta renkli ve kaliteli bir Galatasaray izledik.

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Karmaşık kanat savunmasındaysa özellikle Yunus’un tarafından pozisyonlar verildi. Ciddi sinyaller vardı orada aslında. Ama belli ki skor 3-0 olduğu için görmezden gelindi bu sinyaller.

AVRUPA’DAKi 3 MAÇTA DA iLK GOLÜ ATTI AMA KÂBUS YAŞADI

Galatasaray bu sezon Avrupa’da 3 maçta da ilk golü attı. Her üç maçta da bir noktada iki farkı yakaladı. Ancak her 3 müsabakada da gol yiyip kâbus dakikalar yaşadı sahada.

Dün de skor hem 3-2, hem de 4-3 iken endişe yaşandı doğrusu. Ve bunun temel sebebinin alışkanlıkların çok dışına çıkılması olarak görüyorum ben.

Galatasaray bence de zaman zaman Osimhen-İcardi’yi bir arada kullanabilir. Ancak şu iki metodun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum:

OSiMHEN SOL YA DA SAĞ AÇIK OLABiLiR

1- Orta sahada Torreira-Gabriel Sara-Kerem DemirbayMertens’i bir arada kullanarak bir 4-3-1-2 denenebilir. Karo orta saha yani. Kanat savunması sol içte Kerem Demirbay, sağ içte Gabriel Sara ile desteklenebilir.

2- Ya da klasik 4-2-3-1 bozulmadan, bazı günlerde Osimhen sol ya da sağ açık oynayabilir. Ki geçmişte bu rolü Belçika’da, Almanya’da ve milli takımda üstlenmiş. Klasik bir sol açık gibi düşünmemek lazım bu görevi. Sol forvet denebilir bu role.

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Henry’nin Barcelona’da üstlendiği rol gibi oynayabilir Victor Osimhen de pekala.