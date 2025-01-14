27 Aralık 2024 miladı

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Mourinho ve futbolcuları kısa bir tatil sonrası Samandıra’da toplandılar. Sonrasında 9 gün neredeyse tam kadro idman yapma şansları oldu. Ve Portekizli Hoca da o süreçte yeni bir formasyonu deneme fırsatı buldu. Fenerbahçe 2025’te oynadığı üç resmi maçta da 3-4-1-2 formasyonunu kullandı şu ana dek.

3-4-1-2 formasyonuyla çıkılan üç maçın ilk ikisinde Fenerbahçe’nin rakipleri çok problemliydi. Hatay 10 eksikle çıktı lig maçına. Kupada da Kasımpaşa U19 takımıyla karşılaşıldı. Dolayısıyla bu maçlar Fenerbahçe’yi test etmekten uzaktı ama 3-4-1-2 alışkanlığını geliştirmek için de bir fırsattı elbette.

Mourinho bu iki müsabakadan elde ettiği verilerle dün Konya’da şöyle çıktı sahaya:

1- Üçlü savunmanın merkezinde Çağlar, sağında Mert, solunda Djiku başladılar. Ben Çağlar’ın savunma yönetmenliğini sıkıntılı buluyorum zira onun oynadığı maçlarda Fenerbahçe’nin takım boyu çok uzuyor. Dün de zaten çok geniş alanda oynayan bir Fenerbahçe izledik.

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2- Kanat bek rollerinde Oğuz ve Kostic’i seyrettik Konya’da. Bu isimlerin 3-4-1-2’de kanat bek oynamaya uygun profiller olduklarını düşünüyorum. Hem 100 metrede oynayabilecek dinamizmleri var, hem de Oğuz ofansif olarak Samuel’den etkili.

3- Szymanski merkez orta saha rolünde zorlanıyor. Tadic’se aynen Hatay maçında olduğu gibi on numarada etkiliydi. Nesyri klasik dokuz numara rolünü oynuyor, Dzeko ise daha derinde. Bağlantı oyuncusu gibi. Hatay maçında Nesyri’ye belki 5 asist yapabilirdi, dün de yine 1-2 etkili şut pası vardı Boşnak oyuncunun.

MOURiNHO ÜÇLÜ SAVUNMAYLA DEVAM EDECEKTiR

Mourinho'nun 3-4-1-2 ile oynadığı iki lig maçında dikkat çeken detaylardan biri de Portekizli’nin müsabaka içinde kurguyla fazla oynamaması. Hatay önünde 70’e kadar kulübesine başvurmamış, maçı da sadece iki değişiklikle bitirmişti. Dün de Konya önünde 72’ye kadar değişiklik yapmadı ve yine 90+5’e kadar iki değişiklikle yetindi. Portekizli’nin sezona üçlü savunma ile devam edeceğini tahmin ediyorum ben.