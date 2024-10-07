23 gün-7 maçın z raporu

Haberin Devamı

Galatasaray Eylül’deki milli maç arasından düne kadar, 23 günde 7 resmi müsabaka oynadı. Yoğun bir fikstür. Bu süreçten 5 galibiyet-2 beraberlik, ligde liderlik ve Avrupa’da 4 puanla çıktı. Büyük plana bakarsanız sonuç olumlu.

Eylül ortasında Okan Buruk’a önündeki 7 maçın sonunda ligde liderlik, Avrupa’da 4 puan önerseniz muhtemelen kabul ederdi. Ancak tabii ki bu 23 günü moleküllerine ayırıp, madalyonun her iki yüzüne de bakmak lazım.

YENi KAZANIM YUNUS AKGÜN

1-) Galatasaray Eylül ortasına kadar ciddi transfer hareketliliği yaşadı. İki sol açığı Zaha-Kerem’in ikisi birden ayrıldı. Ancak Okan Buruk’un bu 23 günde önemli kazanımı Yunus oldu. Kerem-Zaha-Tete ayrılıkları ve Ziyech sakatlığı sonrası kanat rotasyonunda bir anda as konuma geçen Yunus bu fırsatı çok iyi kullandı.

Haberin Devamı

Hafta içinde RFS maçının iyisiydi. Dün bir gol daha attı. Ve şu anda Galatasaray’ın belki de en sıcak eli o.

MAURO iCARDi DURGUNDU

2-) Transferin son saatlerinde kadroya Victor Osimhen’in katılmasıyla ister istemez bir bir 4-4-2 baskısı oluştu Galatasaray üzerinde. Okan Buruk’un bu sezon Batshuayi-İcardi ile 4-4-2’yi denediği Young Boys ve Riga maçlarında iyi sonuç alınmadı. Ancak Osimhen-İcardi’li Kasımpaşa 45 dakikası başarılıydı.

Ben Osimhen döndüğünde de Buruk’un (Süper Lig iç saha zayıf rakip eşleşmelerinde belli bölümler dışında) 4-4-2’yi ana plan olarak oturtmasını pek olası görmüyorum.

Dün Galatasaray maçın büyük bölümünü üçüncü bölgede oynamasına rağmen çok durgundu İcardi.

JAKOBS OLAĞANÜSTÜ FAYDALI

3-) Galatasaray’ın bu 23 gün 7 maçlık periyottaki en büyük kazanımıysa bence İsmael Jakobs. Bir süperstar değil, çok gösterişli bir oyuncu sayılmaz. Ancak olağanüstü faydalı.

Daha önce de belirtmiştim, uzun süre sonra Galatasaray’da nihayet esas görevinin savunma olduğunu bilen bir sol bek oynuyor.

Dün de özellikle Galatasaray’ın tamamlayamadığı hücumlarda, Alanyaspor’un sağ çizgide Loide Augusto üzerinden sezon boyunca çok iyi yaptığı çıkışları hep Davinson’la birlikte Jakobs kesti. Galatasaray bu sezon defansif olarak geriledi. Ancak belki de tek gelişim, sol bekte Jakobs’un gelişi.