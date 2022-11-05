22 orta saha oyuncusunun savaşı

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Galatasaray’ın ilk 12 haftalık performansını tek bir kelimeyle özetlemek gerekseydi, o sözcük ‘verimsizlik’ olurdu herhalde. Sarı kırmızılılar bu yıl rakip kaleleri en fazla test eden ikinci takım olmalarına rağmen 151 şuttan sadece 14 gol çıkararak %9,3 verimlilikle son basamaktalar. Galatasaray’ın 11 maçta yarattığı gol beklentisi 20,6 iken skor 14’te kalınca, beklenti-gol farkı kategorisinde de ligde zirveyi kimseye bırakmadılar. Muhtemelen sarı kırmızılı takım bu sezon yarattığı gol beklentisi kadar atabilse birkaç puan fazlası olacak ve daha üst basamaklarda yer alacaklardı.

GALATASARAY'IN SORUNU SADECE VERİMSİZLİK DEĞİL

Ancak Galatasaray’ı yalnızca şut ve gol beklentisi istatistiklerine bakarak değerlendirirsek yanılırız. Sorunun sadece verimsizlik olduğunu söylemek, Galatasaray’ın hikayesini eksik anlatmak olur. Zira Okan Buruk’un takımı bu yıl birçok maça düşük viteste başlayıp geriden gelmek için çok çabaladığı anlarda bu istatistikleri parlattı. Sarı kırmızılar bu sezon 11 maçın sadece 5’inde ilk golü bulabildiler. Ki bu istatistikte Kasımpaşa, Konya gibi takımlar Galatasaray’ın üzerindeler. Buruk’un ekibinin bu maçta saha ve seyirci avantajını da göz önüne alarak daha yüksek viteste maça başlamaları olası.

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DERBİNİN KADERİNİ GÜNEŞ'İN YENİ STRATEJİSİ BELİRLER

Bu derbinin hikayesini de Şenol Güneş’in bu yeni stratejisinin etkileyeceğini düşünüyorum ben. Beşiktaş’ın bu oyunu, adeta altı orta sahalı bir oyun. İsmael döneminde üstlerinden geçen topları izlemekten boynu tutulan Beşiktaş orta sahası şimdi çok daha verimli. Siyah beyazlıların yeni oyununda altı orta saha oyuncusu var, merkezde kalabalıklaşma, seri ve kısa paslaşma, örerek hücum var. Ki bu plan, aynı zamanda Galatasaray’ın da sezon başından beri mükemmelleştirmeye çalıştığı şey.

G.SARAY MERKEZDE KALABALIK

OPTA verilerine göre Süper Lig’de rakip yarı sahada en fazla pas yapan 20 oyuncu listelendiğinde üç Galatasaraylı Nelsson, Torreira ve Oliveira’nın orada olduklarını görüyoruz. Sarı kırmızılılar, stoperi ve ön liberosuyla merkezde kalabalıklaşan, oyunu rakip yarı alana yığan bir anlayış içinde. Buruk’un Alanya ilk yarısında, Güneş’in de Ümraniye ikinci devresindeki futbollarını izleyince şunu hissediyor insan: İki teknik adamın da ellerinde olsa bu maça 11 orta saha oyuncusuyla çıkar ve merkezde kontrolü ele almaya çalışırlardı. Zaten bu derbiyi de orta sahayı ele geçiren kazanacak muhtemelen

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KARTAL'IN HÜCUMU DEĞİŞTİ

Beşiktaş bir reorganizasyon sürecinde. Valerien İsmael’le Şe- nol Güneş’in stratejileri birbirinden oldukça farklı. Sahayı ve oyunu çok farklı dinamiklerle ele alıyorlar. İsmael döneminde Beşiktaş sadece yüzde 48’le topa sahip olarak, rakibiyle oyunu paylaşarak, rakip kaleye daha çabuk gitmeyi hedefliyordu. Bu gerçekleşmediğinde de tamamen kenar ortaları üzerinden gol arayan bir takıma dönüşüyordu. Ki zaten Beşiktaş bu sezon denediği 266 ortayla bu kategoride lig lideri. Şenol Güneş’in sahaya çıktığı ilk maçta ilk dokunduğu alan burası oldu adeta: Hücum üçlüsünü daha farklı yapılandırdı, formasyon 4-3-2-1’e döndü. En uçtaki Weghorst’un arkasında bir ikiliyle oynadı Beşiktaş. İsmael döneminde o ikili (mesela N’Koudou ve Muleka) taç çizgilerine basarak, hücumu genişleterek, kenar ortasına mecbur kalarak oynuyorlardı. Oysa Güneş döneminde o ikili ceza alanının içine neredeyse Weghorst kadar adım attılar. Santrfor sayısını üçlediler adeta. Bu da Hollandalı santrforun indirdiği top ya da yarattığı koridor kullanımını tetikledi.

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9- Bu iki takım, Süper Lig’in kalelerinde en az gol beklentisi yaratılan iki ekibi: Galatasaray 9,4, Beşiktaş’sa 9,5 xG ile ligin en iyi savunma performanslarına imza atmışlar. Ancak Muslera kalesinde tam olarak beklendiği kadar gole izin verirken, Ersin-Emre-Mert beklentinin 6,5 üstünde yemişler. Yani Muslera’nın sağladığı fayda daha yüksek.

0- Galatasaray’ın bu sezon duran toptan bulduğu gol sayısı... Süper Lig’deki 19 takımın 18’i bu sezon duran toplardan gol bulmayı başarırken tek bir ekip, sadece Galatasaray bu sevinci yaşayamadı. Beşiktaş’sa 3 penaltı, 4 korner, 2 de serbest vuruş kökenli 9 duran top golü üretmiş. Siyah-beyazlılar bu alanda zirvedeki Karagümrük (13) ve Fenerbahçe’yi (10) takip ediyorlar.

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3- Beşiktaş'ın bu sezon ilk golü attığı halde kazanamadığı maç sayısı... Beşiktaş bu sezon 8 maçta ilk golü atıp öne geçmesine rağmen bunların üçünü galip bitiremedi. Bu kategoride Beşiktaş’tan kötü tek bir takım var: Gaziantep (4). Zirve yarışçılarından Fenerbahçe bu kategoride 9’da 8, Başakşehir 7’de 7, Adana Demir ise 8’de 6 başarı sağlamışlar.

6- Galatasaray’ın bu sezon ligde kaydettiği 14 golün altısı, 75’inci dakika ve sonrasında gelmiş. Sarı-kırmızılılar maçlara genelde çok düşük viteste başlamışlar, Beşiktaş bu haftaya kadar ilk 45 dakikalarda toplam 17 kez skor yaparken, Galatasaray’ın 11 maç 495 dakikada kaydettiği gol sayısı 5... Ancak Galatasaray’ın son 15 dakikalarda toplam skoru 6-3’ken, Beşiktaş’ın oldukça kötü: 3-5