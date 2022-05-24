2021-22 Süper Lig kaleciler sezonu

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Spor Toto Süper Lig’de 38 haftalık uzun bir maratonu geride bıraktık. 38 haftanın 30’unu lider götüren, en fazla galip gelip en az yenilen takım olan Trabzonspor, bitime 3 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

AÇILIŞ LiGi’NDE TRABZON, KAPANIŞ LiGi’NDE F.BAHÇE

Bu sezonun bence en enteresan özelliklerinden biri de adeta Apertura-Clausura (açılış-kapanış) ligleri gibi iki perdeli oynanmasıydı. Ligin ilk yarısında Trabzon, Konya, Hatay, Adana Demir ön plana çıkan takımlar olurken ikinci devrede Fenerbahçe, Alanya, Antalya, Kasımpaşa çıkış yaptılar. Maç başına brüt 99 dakika TV başında kaldık ama bunun ortalama 55:18’inde futbol izledik. Bir de sevindirici gelişme: Maç başına 24,5 faulle son 8 sezonun en düşük sayısını gördük.

EN ÇOK KOŞAN TAKIM BAŞAKŞEHiR’Di

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Daha önce Fransa 2. Ligi’nde kral olan Umut Bozok, 20 golle ikinci tacını Süper Lig’de taktı. Almanya 2. Ligi’nden gol kralı olarak gelen Serdar Dursun da son haftaya kadar yarışın içindeydi. Mario Balotelli, Alex de Souza’dan 11 yıl sonra bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu olmayı başardı. Başakşehir 119,4 km ortalamayla sezonun en çok koşan takımı oldu. Dört büyüklerden Fenerbahçe 114,6, Trabzon 113,7, Galatasaray 111,8, Beşiktaş’sa 110,9 km ortalama mesafe kat ettiler.

AHMET ÇALIK’I UNUTMAYACAĞIZ

Tabii ki bu sezonun kalbimizde açtığı derin yarayı, Ahmet Çalık’ı da ömür boyu unutmayacağız. Benim de taraftarı olduğum Gençlerbirliği Kulübü’nün Beştepe Tesisleri’nden yetişen Ahmet, centilmenliği ve iyi kalpliliğiyle tanınan örnek bir sporcuydu. Yokluğunu her daim hissedeceğiz.

YILIN TAKIMI TRABZONSPOR

Abdullah Avcı’nın ekibi, sezonun ilk yarısında topladığı 46 puanla Süper Lig tarihinin rekorunu kırarken, bu olağanüstü performans şampiyonluğa yetti. İsmail Kartal da sezon ortası geldiği Fenerbahçe’yi fabrika ayarlarına döndürerek büyük iş başardı.

38 yıl sonra kazandıkları sükseli şampiyonluğu haftalardır kutlayan Trabzonspor, hiç şüphesiz yılın en iyi takımı. Bordo mavililer, sezonun ilk yarısında topladığı 46 puanla, lig tarihinin rekorunu kırdı; zaten bu performans da şampiyonluğa yetti.

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YILIN NORMALiZATÖRÜ: iSMAiL KARTAL

İtalyan futbol lüteratüründe ‘normalizatore’ diye bir tabir var. Tahmin edebileceğiniz üzere sezon ortasında göreve gelip bir takımı normal ayarlarına döndüren teknik adama verilen bir sıfat bu. İşte bu yıl bu ligin normalizatörü de İsmail Kartal oldu. Kartal, Fenerbahçe ile ikinci yarının da lideri.

YILIN GENÇ FUTBOLCUSU: YUNUS AKGÜN

2000 ve üstü doğumlu oyuncuları dikkate aldığımızda sezonun en dikkat çekici çıkışını takımının Spor Toto 2. Lig’den terfiinde de büyük rol oynayan, Süper Lig’in de tozunu atan Yunus Akgün gerçekleştirdi. 8 gol attı, 11 asist yaptı. Tam 24 golün üretiminde yer aldı. Adana Demirspor’un peri masalında başrollerden biriydi.

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GOL KRALI: UMUT BOZOK

BURAK YILMAZ’DAN SONRA iLK YERLi KRAL

20 gol atarak Burak Yılmaz’dan beri Süper Lig’in ilk yerli kralı olan Umut Bozok, golle biten 33 hücumda da yer alarak bu kategorinin lideri Edin Visca’yı (35) takip etti. Deniz Undav’ın Belçika’da kral olması, Enes Ünal’ın da İspanya’daki formu dikkate alındığında santrforlar açısından iyi bir sezon geçirdi Türk futbolu.

YILIN TEKNiK DiREKTÖRÜ: iLHAN PALUT

Konyaspor un bütçe olarak Kayseri’den ya da Hatay’dan büyük bir farkı yok. Üstelik de sezon ortasında Ahmet Çalık’la içimize ateş düştü. En iyi oyuncuları Serdar’ı da Başakşehir’e kaptırdılar. Abdullah Avcı zaten artık kulüp efsanesi statüsünde. Onun hoşgörüsüne sığınarak kürsüyü verimlilik lideri İlhan Palut’a vermek istedim.

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YILIN FUTBOLCUSU: UĞURCAN ÇAKIR

Şampiyonda Nwakaeme, Hamsik, Visca gibi saha içi yıldızlar da ön plana çıktı ama bu kürsü fotofinişle Uğurcan’ın oldu. Kaptan Uğurcan yüzde 79’luk kurtarış yüzdesiyle ligde zaten zirvede. Üç kritik penaltıya geçit vermedi. Trabzon da kalesinde 54,5 gol görmesi gerekirken 36 görerek bu alanda açık ara lider.

YILIN GOLÜ: MARiO BALOTELLi

Güven’in volesi, Ahmet Oğuz’un aşırtması, Figuereido’nun 50 metreden füzesi, Nwakaeme’nin dans edip Visca’ya attırdığı klas gol. Hepsi birbirinden güzeldi ama sezonun kapanışını bir solo şovla yapan Balotelli, Göztepe maçında yılın en şık golüne de imza atmış oldu.

YILIN VEDASI: NURi ŞAHiN

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iKi teknik adam, iki kulüp rekoru kırdılar bu sezon: Abdullah Avcı, deplasmanda 25 maçlık yenilmezlik serisiyle kulübünün tarihine geçti. Futbola sükseyle veda edip takımını şaha kaldıran Nuri Şahin de teknik direktörlük kariyerini 16 maçlık yenilmezlik serisi rekoruyla açtı.

YILIN ÇAYLAĞI: ARDA GÜLER

Türk futbolunun geleceğe umutla baktığı bir sezon olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla. 2005’li Arda Güler ve 2004’lü Emirhan İlkhan kırk yıllık büyük takım topçusu gibi oynadılar bu sezon. 2003’lü iki stoper Serdar Saatçı ve Ahmetcan Kaplan’la Altay’ın 2002’li sol kanat oyuncusu Kazımcan Karataş’ın çıkışları da harikaydı.