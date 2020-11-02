2020’li yılların sırrı: Yoğunluk futbolu

Beşiktaş’ın dün özellikle ilk bir saatteki stratejisini iki kelimeyle özetlemek gerekirse, “yoğun futbol” diye tanımlayabilirsiniz bunu: İkinci bölgede durmaksızın, bıkmaksızın yapılan paslar. Rakipten bir oyuncunun aksayacağı-uyuyacağı bir anı sonuna kadar beklemek. Takımın sadece boyunun değil, eninin de çok kısa olması. Neredeyse herkesin topun çevresinde buluşması, 10 orta saha oyuncusu gibi davranması. Olur da top kaybedilirse anında orada kalabalıklaşma ve birkaç saniye içinde geri kazanmaya çalışma... 2020’lerin baskın oyun felsefesi de bu zaten. Klopp’ların-Guardiola’ların basın toplantılarında sıkça “density (yoğunluk)” sözcüğüyle özetledikleri oyun. 2020’ler futbolunun da anahtar sözcüğü bu olacak muhtemelen.

ATIBA’NIN EN RAHAT MAÇI

21 günlük ara, Beşiktaş’a iyi geldi doğrusu. Denizli’de Josef De Souza atılana kadar iyilerdi. Dün İstanbul’da da maçın tamamına yakın bir bölümünde bu futbolu oynadılar. En azından denediler. Souza’nın yokluğunda fırsat bulan Oğuzhan’ı beğendim. Geçmişe göre daha realist ve daha agresifti. Topun kaybedildiği yerlerde Oğuzhan-Dorukhan öyle hızlı bittiler ki, herhalde Atiba hayatının en rahat maçını oynadı. Rosier katkı sağladı, çok ölçülü ortalar yapıyor. Sağ bek Rosier’nin ortaları Larin’in sol açık oynamasına da anlam katıyor. Larin sürekli ikinci santrfor koşuları yapıp kafa fırsatları buluyor oradan.

TEHLiKELi iKiLi!

Beşiktaş'ta hemen herkesin iyi sinyaller verdiği günde ağızda hâlâ acı tat bırakabilen iki adam var: Welinton ve N’sakala... Welinton bazen Beşiktaş’ın yakaladığı iki dakikalık bir pas serisini saçma bir tercihle bozabiliyor. N’sakala bir an uyuyup pozisyon umudu olmayan rakibine yoktan pozisyon hediye edebiliyor. Yani Welinton-N’sakala öyle enteresan bir ikili ki, Alanya’da yerlerini alan Tzavellas-Moubandje bunlardan iyi... Beşiktaş’ta yerlerine geldikleri Ruiz-Caner bunlardan iyiydi. Yine Beşiktaş’ta arkalarında bekleyen Montero-Rıdvan da oynasa bunlardan iyi olacak sanki! Ve Beşiktaş üstüne para ödeyerek yarattı bu durumu. İlginç gerçekten...