2020 yazında yanıt bekleyen 4 önemli soru

İtalya’da rekor penaltı sayısı önemli bir problem. İngiltere’de sezon boyunca milimetrik ofsaytlar can sıktı. Türkiye’de de yabancı sınırı ve altyapı oyuncusu konusu bir kez daha manşette...

YABANCIYA FIFA KRİTERİ

Canım ülkemin milli sporudur ‘kamplaşma.’ Sağcı-solcu, Müslümcü-Ferdici gibi yapay gündemlerle bayılırız kamplaşmaya, birbirimizi kırmaya-dökmeye. Bugünkü kamplaşma bahanemiz de yabancı sınırı. Keşke TFF, acele bir karar almak yerine diyalog yoluna gitseydi önce. Şu aşamada onlara önerim şu: Madem muhakkak yabancı oyuncuyu sınırlamak istiyorsunuz, bunu bir kriter yoluyla yapalım. FIFA sıralamasında altımızda yer alan ülke vatandaşlarında en az 1 kere milli olma şartı arayalım. Yani Süper Lig’e gelen oyuncu Alman veya Brezilyalı ise kriter yok. Ama mesela Rumen, Rus, Nijeryalı bir futbolcu transfer ediyorsanız onlarda en azından 1 kez milli olma şartı arayalım. Bu kadar. Hepsi bu.

BİR ALTYAPI OYUNCUSU YETERLİ

TFF’nin açıklamasında en dikkat çekici konulardan biri de ilk 11’de altyapı oyuncusu mecburiyetiydi. 2021- 22’de bir altyapı oyuncusu mecburiyeti makul. Ancak 2022-23’te bu sayının ikiye çıkarılması gerçekçi değil. Onun yerine esame listesinde dört, ilk 11’de bir altyapı oyuncusu denilerek kalıcı hale getirilebilir bu konu. Ve bu oyuncuların o kulüpte değil, Türkiye’de yetişmiş olması yeterli sayılmalı bence.

OFSAYTA WENGER AYARI GELMELİ

Milimetrik ofsaytlar, İngiliz spor kamuoyunun fikir birliğiyle karşı olduğu bir konu. Geçtiğimiz hafta da Betis maçında Atletico’lu Morata’nın düştüğü ‘başparmak ofsaytı’ İspanya’da haklı bir reaksiyona neden oldu. Ofsayt kuralı artık net bir revizyona ihtiyaç duyuyor. Bu revizyonun da ne olması gerektiğini geçenlerde Arsene Wenger mükemmel bir şekilde açıkladı: “Hücum oyuncunun vücudunun herhangi bir parçası dahi son savunmacıyla hizadaysa ofsayt yok. Ancak hücumcunun vücudu tamamen savunmacının önündeyse ofsayt.” Bence mükemmel çözüm. Acilen hayata geçmeli.

İTALYA'DA KOLLAR KESİK OYNANIYOR

İtalya'da sezon başından beri penaltı düdüklerinin çok kolay çalınmasına tepki var. Gerçekten de bu sezon Bundesliga’da 73, Premier Lig’de 83 penaltı düdüğü çalınırken, Serie A’da beyaz noktanın tam 159 kez gösterilmesi enteresan. Juventus-Atalanta maçında çalınan 2 garip penaltı da, bardağı taşıran son damla oldu gibi. Gasperini’nin deyimiyle İtalya’da hakemler futbolcuların kollarını kesip oynamalarını bekliyorlar! Sanırım IFAB’ın artık elle oynama kuralı konusunda daha keskin çizgiler çizmesi gerekiyor. Yeni sezonla birlikte başlayacak ‘tişört bölgesi’ ayarı olumlu. Ancak su hâlâ çok gri. Ele oynama konusunda daha berrak bir suya ihtiyaç var.

SUYU BERRAKLAŞTIRACAĞINI DÜŞÜNDÜĞÜM BİRKAÇ ÖNERİ...

a-) Top, futbolcunun eline-koluna kendi vücudundan ya da takım arkadaşından geliyorsa koşulsuz cezalandırılmalı. Böylece hakemin yorum evrenini ‘sadece rakipten gelen toplar’ boyutuna küçültmüş oluruz. Gerekçem de şu: Bir oyuncunun kendi vücudundan ya da takım arkadaşından gelen top, bir beceriksizliğin sonucudur genelde. Ve futbol sadece niyeti değil, beceriksizliği de, zamanlama hatasını da, hatta bazen şanssızlığı da cezalandırır

3 KRİTİK SORU

b-) Rakipten gelen toplarda da zaten halihazırda üç soru soruyoruz pozisyona:

· NiYET: El mi topa, top mu ele gidiyor?

· ALAN: Oyuncu doğal insan silüetinin dışına çıkmış mı, alanını genişletmiş mi?

· ZAMAN: Defans oyuncusunun kolunu kaçıracak kadar zamanı var mıydı? Eğer bu 3 sorudan birinde sıkıntı varsa elle oynama düdüğü çalınıyor zaten. Bu temel soruların haricinde yeni kriterler yaratarak bence kuralı daha fazla bulandırmanın gereği yok.

FUTBOLUN YÜZ KARASI!

c-) ”Golün oluşumunda uygulanan farklı elle oynama kuralı” da acilen sonlandırılmalı. Bence bu uygulama, futbol tarihinin yüz karası. Yani normal şartlarda elle oynama verilmeyecek bir pozisyonun, sırf sonucunda gol veya asist oldu diye verilmesi bence skandal. Ceza alanında savunmacıyla hücumcuya farklı elle oynama kuralları uygulanıyor şu anda adeta. Ve bu resmi olarak, kural kitabı vasıtasıyla yapılıyor. 20 yıl sonra 2020’nin maçlarını izleyip hentbol verilen pozisyonları gören yeni nesil bence anlam veremeyecek bazı şeylere...