2013’ü anımsatan bir karo orta saha tercihi

Galatasaray’ın son 10 yıldaki en başarılı sezonu, birçoklarına göre 201213’tü. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray o sezon Süper Lig ve Süper Kupa şampiyonu olmuş, Şampiyonlar Ligi’nde de çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Evet o takımda Drogba-Burak gibi müthiş bir santrfor ikilisi vardı ama o senenin kritik özelliklerinden biri de, klasik kanatsız karo orta saha düzeniydi. Terim o sezonun büyük bir bölümünde ön libero Melo, sağ iç Hamit, sol iç Selçuk, on numara Sneijder’lı bir baklava orta saha düzenini tercih etmişti. Üstelik elinde Amrabat gibi bir klasik kanat hücumcusu da olmasına rağmen.

FALCAO FORM TUTUNCA...

Elbette futbolda maçları formasyonlar kazanmıyor, oyuncular kazanıyor. Sahaya nasıl dizilirseniz dizilin 11 kişisisiniz ve aslolan ne oynadığınız... Ancak bence futbolda şöyle basit de bir gerçek var: En iyi diziliş, oyuncu listenizden en iyi verimi aldığınız diziliş. Galatasaray’ın da bu yıl elinde bol merkez orta sahalı bir oyuncu listesi var.

Son haftalarda Muhamed ve Falcao da form tutunca, dün Fatih Hoca’nın karo orta sahalı 4-4-2’ye dönmesi doğal bir hamleydi bence. Oyuncu tercihleri tartışılabilir, ancak diziliş seçimi makul: Ön liberoda Taylan, sağ iç Gedson, sol iç Kılınç, on numarada Akbaba’lı bir düzenle oynadı Galatasaray dün 68’e kadar... 68’de 4-1-4-1’e döndü Fatih Hoca.

BOLCA ORTA YAPTILAR

Belki biraz yavaş oynadıkları için, belki orta saha oyuncuları hareketsiz kaldığı için dün merkezden üretimleri kısıtlıydı. Ama çift santrfor

tercihi, kenar ortalarıyla anlamlı hale geldi Kayseri’de. Hem Saracchi hem de Yedlin bolca kenar ortası yaptılar. Her ikisinin de iyi ortalarında hem Muhamed hem Falcao sıkça topla buluştular. Dengeyi bozan gol de böyle bir ortayla geldi zaten. Yedlin’in 30’da Falcao’ya, 51’de Muhamed’e iyi servisleri var. Saracchi 44’te Falcao’ya golü attırdı, 59’da Muhamed’e al da at dedi. Dünkü sonucun sırrı başarılı kenar ortaları ve çift santrfor oldu Galatasaray için.

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