2010'lar demek Muslera demek

Galatasaray’ın 1996-2000 dönemindeki 4 lig-2 Avrupa kupasında Hagi’nin payı ne kadar büyükse, 2010’larda kazandığı 15 kupada da Muslera’nın payı o denli fazla. Hatta Muslera bir gün kulübe uğrayıp, “Şu 15 kupanın birkaçını verin de evdeki vitrine koyayım” dese, itiraz edemeyebilirsiniz(!) Böyle bir yıldızın sakatlığı sadece dünkü maçın değil, Galatasaray’ın bu sezonki öyküsünün üstünde de direkt etkili şüphesiz. Talihsiz bir maç oynandı gerçekten Rize’de. Gerek Skoda-Muslera, gerek Tarık-Andone pozisyonları son derece şanssız, faul düşüncesi dahi olmayan pozisyonlar. Her iki oyuncunun da sakatlıklarının görünenden hafif olması, bir an önce futbola dönebilmeleri tabii ki öncelikli dileğimiz.

50 DAKİKA ŞUT ATAMADI

Dünkü maçı o sakatlıklardan bağımsız değerlendirmeye çalışırsak, pandemi çıkışına çok hazır gelen bir Rizespor’la, bıraktığı noktanın gerisinde gözüken bir Galatasaray’ın mücadelesi vardı diyebiliriz özetle. Daha ilk saniyelerde Feghouli-Mariano anlaşmazlığıyla başladı Galatasaray maça. Saracchi’nin hataları eklendi ardında. Galatasaray resmi skorborda göre tam 50 dakika rakip kaleye şut gönderemedi. Ki o süreye Rize 6 şut sıkıştırmıştı. Tabii ki Muslera’nın sakatlığının bu performansta rolü var. Tabii ki as iki stoperinizden yoksun olmak da kolay değil. Ancak şunu da unutmamak gerek: Rizespor’un da as kalecisi sakat. Ve iki stoperinin yaş ortalaması 23. Ancak Galatasaray 2-0’a kadar bu üçlüyü zorlayacak net bir aksiyon yaratamadı dün.

GÜVEN EKSİKLİĞİ

Galatasaray’ın dünkü görüntüsünü sadece savunma göbeği üstünden okumak doğru değil. Ancak oradaki problemin kademeli olarak oyunun tümüne sirayet ettiğini düşünüyorum ben. Hafta boyunca Terim’in antrenmanlarda stoperde Lemina ve Ahmet’i dönüşümlü kullandığını okuduk gazetelerde. Bu zaten (orijinal stoper) Ahmet’e güvensizliğin bir göstergesi. Bir stoperi rotasyonda sırası geldiğinde kullanmayacaksanız (ya da kullanıp kullanmayacağınıza emin değilseniz), onun kadroda varlığı da anlamsızlaşır. Dün Ahmet’in dengesiz gözükmesi ve sonunda devre arasında çıkarılması, biraz da güven eksikliğindendi bence

BEŞ KİRALIK AYNI ANDA SAHADA

Dün maçın daha 6’ncı dakikasıydı, Saracchi bir pas hatasıyla Rize’ye pozisyon imkânı tanıdı. 40’ta Samudio’nun ne yapacağına emin olmadığı koşusuna kontrolsüz karıştı ve bir penaltı yaptırdı. Ama kafaca lige hazır olmadığını bence esas 45+10’da gösterdi: Sağ bek Morozyuk çaresizce korner bayrağına doğru giderken ona faul yaparak, rakibinin en çok istediği şeyi gerçekleştirmiş oldu aslında. Ben dün 46’da Terim’in yaptığı değişiklikleri görünce haklı bulmuştum ama Ömer’in değil Saracchi’nin çıkması gerektiğini (Ömer’in de sol beke geçeceğini) düşünüyordum. Devre arasında Andone’nin de oyuna girmesiyle sahadaki kiralık oyuncu sayısı 5’e çıktı Galatasaray’da. Seri, Lemina, Onyekuru ve Andone’nin sözleşmeleri 27 Temmuz’da bitiyor. İnsan ister istemez şunu düşünüyor: 4’ünün sözleşmesi 45 gün sonra bitecek 5 kiralıkla sahada olmak zorunda kalmak, kadro mühendisliği açısından bir sıkıntıyı işaret etmiyor mu? Tabii ki ülke futbolunun ekonomik koşulları sizi kiralamaya zorluyor. Ama ligin kader maçında sahada aynı anda 5 kiralık, sanki biraz fazla.

EMİN BAYRAM ÜZERİNE

Emin Bayram, 2003 doğumlu bir stoper. U19 takımıyla da maçlara çıkıyor, UEFA Gençlik Ligi’nde Real Madrid’i 4-2 yendikleri o meşhur maçta ilk 11 oynamıştı. Aslında pozisyonunda onun önünde daha önce A takım gören 2000’li Gökay Güney, 2001’li Işık Arslan ve 2002’de Metehan Baltacı da var. Işık, Madrid’de oynayanlardan. Metehan Baltacı’nın ligde 5 golü var. Ancak Fatih Terim, 16 yaşındaki Emin’i üç tane büyüğünün önünde tercih etti. Vedat İnceefe’leri, Fatih Akyel’leri, Ozan Kabak’ları yakalayan Terim, Emin’de de farklı bir ışık görmüş belli ki. Fatih Hoca futbolculuğunda ülkenin en iyi liberosuymuş. Kendi pozisyonundaki starları herkesten önce yakalaması doğal. Donk’un da cezalı duruma düşmesiyle ben Emin’i izleyeceğimizi sanıyorum Antep maçında.

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ ZORLU

Lig bu yıl adeta üç devreye bölününce, son 8 hafta sanki mini bir turnuva hüviyetine büründü. Haliyle fikstür de önemli. “Top 5” takım içinde en zorlu fikstür Galatasaray’ın. Trabzon’un rakiplerinin sıralama ortalaması 10,88... Başakşehir’in 11,50... Galatasaray’ınsa 8,75... Böyle bir fikstüre as kaleci ve as iki stoperinden yoksun girmek talihsiz tabii.

DIOMANDE BÜYÜK PROFESYONEL

Rize'nin ön liberosu Diomande, Fransa Ligue 1’de 93 maça çıkmış, o dönemde Fildişi Sahili Milli Takımı’na da yükselmiş bir isim. Bir Dünya Kupası bir de Afrika Kupası oynadıktan sonra yaşadığı düşüş elbette onu sarstı ama henüz 27 yaşında. Rizespor’da saha içi lider gibi. Dün de kazandıkları penaltı öncesi 50 metrelik driplingi derslik.