2-0’ı bulunca santrfor çıkarmaması olumlu

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F.Bahçe 22 günde 6 maçlık bir sürecin içinde. Mourinho’nun dört lig, iki Avrupa sınavını aynı 11’le oynamasını bekleyemeyiz, şüphesiz ki bu süreçte kadro genişliğinden faydalanmalıydı. Dün muhtemelen bu sebeple Szymanski-Tadic’i yanında oturttu. Dzeko-Nesyri’yi birlikte başlatarak da 4-4-2’yi denedi.

Ancak Mourinho’nun muhtemelen fikstür sıkışıklığı dışında da gerekçeleri vardı bu radikal değişim için. Fenerbahçe ilk 8 müsabakada 3 kez (Göztepe, Kasımpaşa ve Samsun maçlarında) skoru bulduktan sonra kötü görüntü vermiş, bunların ikisinde 2’şer puan bırakmıştı. Dün belki de ligin en zayıf takımlarından birine karşı, pragmatizm dışında bir oyunu olduğunu da kanıtlamak istedi. Dün 70’inci dakikada skor 2-0 olmasına ve kenara 4 yeni futbolcu getirmesine rağmen formasyonunu bozmaması, 4-4-2 ile devam etmesi, Göztepe-Kasımpaşa maçlarından ders çıkardığının kanıtı.

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KALiTE FARKI ORTAYA ÇIKTI

Bodrumspor ligin en mütevazı ekiplerinden biri. İlk 11’lerinde 3 oyuncu (Ajeti, Seferi ve Puscas) dışında hepsi, geçen sezonu ikinci kümede geçirmiş isimler. Dün de özellikle 2-0’a kadar oyuna pek tutunamadılar, bu da bu kadro kaliteleriyle pekala açıklanabilir.

F.BAHÇE’DE ÜÇ TEMEL KAZANIM

F.Bahçe içinse bu maçtan çıkarılabilecek üç temel kazanım olduğunu söyleyebiliriz:

1- Dzeko’nun derine gelme ve oyun kurma meziyetleri göz önüne alındığında, Fenerbahçe ligde iç sahada pekala 4-4-2’yi deneyebilir. Boşnak santrfor dün birçok pozisyonda merkeze ve sağa devrilerek, oyun kurulumunda sayısal eksiklik hissettirmedi.

2- Mourinho nedense Djiku-Becao tandemine aylarca mesafeliydi. Nihayet son 4 resmi maçın üçünde (Twente, Samsun, Bodrum önünde) bu ikiliyi kullandı. Bu ikilinin, Fenerbahçe’nin savunma hattını öne çıkarmada ve geri kazanmada (Çağlar’lı seçeneklere göre) daha mahir olduklarını söyleyebiliriz.

3- Merkezde ikili oynayan Amrabat ve İsmail’den daha fazla öne çıkma rolü Türk milli futbolcudaydı. Biraz heyecanlıydı, bir-iki net pozisyonda özgüven sorunu yaşadı ama ben İsmail’in 8 numara rolü için de bir seçenek olarak düşünülmesini olumlu buldum.