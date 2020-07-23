180 dakika da yetmeyebilir

Her sene 1. Lig play-offlarını izlerken, kendi kendime hep şu soruyu sorarım: Neden şu playoff’u daha büyük bir turnuva haline getirmiyoruz? 1. Lig’in ilk ikisi direkt çıksın, Süper Lig’in son ikisi direkt düşsün. Süper Lig’in 13-14-15-16’ncısıyla 1.Lig’in 3-4-5-6’ncısını katarak 8 takımlı oynatalım şu play-off’u. Tek şehirde, tek maçlı eliminasyon şeklinde... Bu uygulamanın Süper Lig’de de, 1. Lig’de de heyecanı artıracağı kesin. Genel kanının aksine ben (14 yabancılı) Süper Lig takımlarının bu turnuvada ağır basacağını düşünmüyorum. Şu Demir’in veya Bursa’nın Malatya’dan Denizli’den bir eksiği yok bence.

BERK ETKİLİ OLDU

Dün akşam Bursa’daki maç ağırlıklı olmak üzere, iki müsabakayı eşzamanlı izlemeye çalıştım. Tolga Kuru’nun araştırmasına göre son 15 yılda normal sezon üçüncüleri sadece 1 kez terfi edebilmiş. Sanırım normal sezonu nefes nefese üçüncü bitirme kaynaklı hayal kırıklığı play-off’ta olumsuz bir etki yaratmış bu ekiplerde. Dün Adana Demirspor da normal sezondaki o eğlenceli, golcü, atan-yiyen görüntüsünün aksine kontrollüydü. Korner dönüşü kontrataklarda özellikle Berk’in çıkışlarıyla etkili oldular ama set oyununda orta saha mücadelesi aşılamadı. Bursa’nın son 20 dakikadaki baskısı da Kurtuluş’a takıldı. Rövanşın da sıkı geçmesi ve işin 180 dakikada bitmemesi sürpriz olmaz.