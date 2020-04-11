18 sayıyla takımların özeti

Teknik adam değişikliği fazla. Ancak 26 haftalık verileri incelediğimizde, bazı rakamların takımların mevcut konumlarını açıklamada kılavuz olabildiğini görüyoruz. Süper Lig’in ilk 26 haftasının sonunda bize bir şeyler anlatan sayıları derledim bugün.

0 - KONTRATAK GOLE KAPALI

Denizlispor’un yediği kontratak golü sayısı... Ligi tam ortadan ikiye bölersek, alt grubun en iyi savunma takımları Denizli ve Konya olarak ön plana çıkıyorlar. Denizli, ligde kontratak golü yemeyen tek ekip.

2 - DURAN TOPA DİRENÇLİ

Başakşehir’in yediği duran top golü sayısı... Faul sayısının ve duran topların neticeye etkisinin fazla olduğu bir turnuvada bu istatistik, sıralamanıza direkt tesir ediyor. Fenerbahçe 9, Galatasaray 7 duran top golü yemişler bu sezon.

3 - ALTIPASTAN EN AZ ŞUT

Ankaragücü’nün altıpastan şut oranı... Ankara ekibinin imkanları çerçevesinde iyi iş çıkardığını düşünenlerdenim. Maalesef ligin altıpastan en az şut imkânı bulan takımı olmaları da bence kalite kısıtlarının kanıtı.

5- GUİLHERME-JAHOVIC A.Ş.

Malatyaspor’da Guilherme’nin Jahovic’e attırdığı gol sayısı... Birlikte sadece 17 maç oynamalarına rağmen bu kategoride hâlâ liderler. Malatya’nın ikinci devredeki düşüşünün ana sebebi, şüphesiz ki Sergen Yalçın’la beraber bu ikilinin de gönderilmesi.

8 - EN VERİMLİSİ GÖZTEPE

Göztepe’nin verimlilik puanı... Bir verimlilik ligi oluşturduğunuzda, takım maliyetiyle lig sıralaması arasındaki en olumlu farkı Göztepe yakalıyor. Maliyet liginde 16’ncı olan Göztepe, Süper Lig puan tablosunda 8’inci.

13- YERLI SIMEONE, BULUT

Alanyaspor’un duran top golü sayısı... Erol Bulut’un Simeone ekolüne öykündüğünü hep söylerim. Duran toptan 13 gol atıp, sadece 3 gol yemeleri de bunun bir göstergesi.

29 - ANTALYA'NIN 'ANAHTAR'I

Antalyalı Hakan Özmert’in bir anahtar pas için ihtiyaç duyduğu süre... Bu kategorinin lideri Hakan, 1528 dakika sahada kalmış, 53 anahtar pas yapmış. Antalyaspor’un kaptanı, çıkışın da başaktörlerinden.

39.5 - 'VERİMSİZ PAS'IN AVCI'SI

Beşiktaş’ın bir şut öncesi yaptığı pas sayısı... Sergen Yalçın bu istatistiği aşağıya çekmeye başladıysa da Beşiktaş, Avcı döneminde öyle verimsiz pas yaptı ki, siyah beyazlılar bu konuda hâlâ en tepede. Alanya’ysa bir şut için ortalama 24,9 pas yapıyor

%40 - GARRY HERKESİ SOLLADI

Fenerbahçe’nin soldan hücum oranı... Ligin soldan en fazla hücum eden takımı olan Fenerbahçe’nin Rodrigues’in yokluğunda durması da sanırım sürpriz sayılmaz.

41 - 'AÇIK' ARA TRABZON

Trabzonspor’un açık oyundaki gol sayısı... Bu alandaki liderlikleri, pozitif oyunlarının göstergesi. Açık oyunda Beşiktaş’ın 22, Galatasaray’ın 26, Fenerbahçe’nin 32 golü var.

%49 - KOCAMAN ETKİ 'ORTA'DA

Konyaspor’un ikinci bölgede topla oynama oranı... Bu istatistikte Konya’nın lider olması sanırım Aykut Kocaman takımı hüviyetini koruduklarının göstergesi.

77 - G.BİRLİĞİ 'KIRMIZI'SI

Gençlerbirliği’nin toplam kart sayısı... İlhan Cavcav’ın Mehmet Polat’ı ligin son maçında kırmızı kart gördüğü için gönderdiği yıllardan bu yıllara Gençlerbirliği’ndeki değişimin ispatı. Ligin en hırçın takımı Gençlerbirliği bu sezon.

%92.2 - ZIRVE MARIO LEMINA'NIN

Galatasaraylı Lemina’nın başarılı pas yüzdesi... Sarı kırmızılılar, ikinci devrede artırdığı oyuncu kalitesiyle pas isabeti kategorisinde liderliğe yükseldi. Oyuncular kategorisinde de Lemina lider, Seri ilk 10’da.

104 - LUNG DAHA NE YAPSIN?

Kayserili Lung’un kurtarış sayısı... Hem altıpastan (9), hem ceza alanı içinden (59) en fazla kurtarış yapması gereken kalecinin Lung olması, Kayseri’nin savunma problemlerine işaret ediyor.

234 - G.ANTEP 'HAVA'SINI ALDI

Gaziantep’in kazandığı hava topu sayısı... Bu kategoride ligin dibinde Antep var. Bu veri bence Sumudica’nın yerli teknik adamlardan farklı bir düşünce biçimi olduğunun ispatı.

357 - EN ÇOK FAUL PAŞA'YA

Kasımpaşalılar’a yapılan faul sayısı... Süratli kenar oyuncuları, geçişlerin hızlı yapılması, Süper Lig’de çok faule uğramak demek. Kasımpaşa, bu kategorinin sürpriz lideri.

762 - SİVAS HEDEFİ BULUYOR

Sivasspor’un isabetli uzun pas sayısı... Ligin en verimli uzun pas yapan takımı, sıralamadaki konumunu da biraz hücumun kısayollarını bulmasına borçlu.

2340 - MELNJAK'IN YILI OLACAK

Rizeli Melnjak’ın sahada kaldığı süre... Ligde kaleciler ve stoperler dışında 26 maçın her birinde 90 dakika sahada kalan tek futbolcu. Sadece 60 bin Euro’ya Süper Lig’e katılıp Hırvat Milli Takımı’na kadar yükselen, bu ülkede belki de en fazla gelişim gösteren yabancı oyuncu. 2021’in onun yılı olacağını düşünüyorum.