18 günde 50 maçlık bir Süper Lig rekoru

Farkında mısınız bilmiyorum, son 18 günde Süper Lig tarihinde bir ilke tanıklık ettik: 18 günde tam 50 müsabaka oynandı. Neredeyse tüm takımlar 18 günde beşer maça çıktılar ve dün itibariyle fantastik bir seriyi tamamladılar. 18 günde 5 maç günü oynanınca da teknik-taktik biraz geri plana düşüyor, fiziksel ve mental olarak güçlü olanlar ayakta kalıyor ister istemez. Özellikle de bu hafta sonu bu farklar daha belirginleşti: Beşiktaş ligin flaş takımı Hatay’a 16 dakikada sekizi isabetli 10 şut attı. Devreye 5-0’la girdi... Gençlerbirliği, Galatasaray karşısında tek isabetli şutunu 90+3’te bulabildi... Dün de İstanbul büyüklerinin geniş ve kaliteli kadrolarına direnememe sırası Erzurum’daydı, dakikalar 15’i gösterdiğinde 3-0 olmuştu çoktan skor.

4-6-0 DEĞiL 2-8-0

Son beş maç günü F.Bahçe için ayrı da bir önem ifade ediyor, G.Antep müsabakasıyla beraber yeni bir oyun geliştirdiler, klasik kanat oyuncusu ısrarından vazgeçtiler. Maksimum orta saha oyuncusuyla kuruyor. Emre Hoca 11’ini. Kamuoyunun büyük çoğunluğu bu oyuna 4-6-0 diyor, ben 2-8-0 diyorum. Çünkü dünkü sağ bek ozan’la, sol bek Caner de orta saha orijinli oyuncular.

YiNE KORKU FiLMi!

dün de aynen son haftalarda olduğu gibi oyuna yüksek tempoyla başladılar, her maçta olduğu gibi yine taraftarlarına son 15 dakikada bir korku filmi izlettiler! İlk devrede sağ çizgideki Mesut ve soldaki Pelkas’ın içeriye devrilerek oynamalarıyla merkezde bir kalabalık yakaladılar. İlk 45 dakikada kaybettikleri topları çok çabuk geri kazandılar ve atak sürekliliği sağladılar. Zaten ilk devrede sezonun isabetli pas rekorunu kırmışlar. Bu da o oyunun doğal sonucu zaten. Valencia yine başroldeydi, bir penaltı kazandırdı, bir asist yaptı, bir de gol attı.

İrfan Can, normalde Mesut’tan beklenen o usta ara paslarını yapan adamdı. Mesut’sa bence fiziksel olarak hazır değil. Ve ancak iyi bir yaz kampı geçirirse eski Mesut’tan pasajlar sunabilir.

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