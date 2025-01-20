170 nabız 17 tansiyonla sakız çiğneyen adam: Tadic

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Mourinho son dört resmi maçta (Hatay, Kasımpaşa, Konya ve Adana önünde) 3-4-1-2 formasyonunu tercih etti. Savunmayı üçlü kuruyor, dün merkezde Djiku, sol stoperde Levent, sağ stoperde Mert Müldür’le başladı. 46’da libero görevini Çağlar Djiku’dan devraldı ama 360 dakikadır skor ne olursa olsun 3-4-1-2’yi bozmadı Mourinho. Portekizli Hoca’nın bu formasyondan 4 maçtır tek bir dakika bile vazgeçmemesinden benim anladığım şu: Artık temel diziliş bu. Ve bu dizilişin Ocak transferinde en az bir, belki iki stoper takviyesine ihtiyacı var.

Dün Adana’da ilk 45 dakikada son derece yavaş bir maç izledik. Fenerbahçe Nesyri ve İrfan’la, Adana Demir de Alioui ile birer net pozisyon buldular ama sarı-lacivertliler tempoyu yükseltemediler bir türlü. Mourinho belli ki ilk devrede çizgi etkinliğini yetersiz buldu ki dün 3 defa değiştirdi kanat bek ikilisini: İlk 45 dakika kanatlarda Oğuz-Kostic görev yaptılar. 46-65 arası Samuel sağda, Oğuz solda idi. 65’ten bitime kadarsa Samuel-Szymanski görev yaptılar kanat bek olarak.

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Ancak dün maçın kaderini tayin eden an, Fenerbahçe’nin iki gol iptalinin hemen ardından Tadic’in oyuna girişiydi. 65’te Oğuz oyundan çıktı, Szymanski sol kanat beke, İrfan sekiz numaraya geçti. Tadic on numara rolünü aldı. Ve o rolde, sadece beş dakikada iki gol attırdı takım arkadaşlarına. İki golde de Tadic’in zekası var, asistleri var, kalitesi var. Dün adeta sahada nabız 170, tansiyon 17 iken oyuna dahil oldu Tadic. Ve 80 nabız-8 tansiyonla, adeta sakız çiğneme rahatlığıyla, soğukkanlılıkla çevirdi maçı Sırp virtüöz.

PERŞEMBE NOTLARI

Fenerbahçe, perşembe akşamı Kadıköy’de belki de sezonun en kritik maçına çıkacak. Lyon’u yenerse bence Avrupa Ligi’nde ilk 24’ü garantileyecek. Mourinho’nun o müsabakaya da 3-4-1- 2’yle çıkacağını düşünüyorum. Şüphesiz ki Tadic ve Çağlar, perşembe gecesi Lyon önünde ilk 11’de başlayacaklardır. Fred’e de merkezde Szymanski’nin değil Amrabat veya Mert Hakan’ın eşlik etmeleri olası.