Yeminli mali müşavirden yeminli TFF'ye

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Mesela hafta içinde TFF kurullarının tanıtım toplantısı için Riva’daydık. Hani o yargı organlarının PFDK’dan çok HSK’yı andırdığı (!) kurulların tanıtım toplantısı vardı ya, orada... MHK tarafı diğerleri gibi görevlerinin acemisi değillerdi ama; o gün orada yüzlerinde farklı bir heyecan, farklı bir şaşkınlık vardı! Meğerse dakikalar önce TFF Yönetim Kurulu huzurunda ‘görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yapacaklarına dair yemin ederek’ inmişler tanıtım toplantısına. Bir nevi Türk futbolunun ‘ilk yeminli MHK’sı olarak tarihe geçmişlerdi o gün orada. Anlayacağınız TFF yönetimi yargı organları için aldığı ‘yemin etme’ kararına son dakikada MHK’yı da eklemişti. Kimselerin akıl etmediğini etmiş, bu sayede dünya futbol tarihine geçmiştik! Bakalım kimlere hangi ülkelerin futboluna örnek olacağız, göreceğiz. Yeminli mali müşavirden sonra yeminli MHK Başkanı ve üyelerimiz de oldu artık.

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HAKEMLERE DE YEMİN ETTİRİR MİYİZ?

Sanırım Riva’da yemin etmeyen bir TFF Yönetim Kurulu kaldı, bir de hakemler. Aslına bakarsanız ilk yemin etmesi gereken de onlar. Çünkü her şey TFF yönetiminin ve sahada düdük çalan o hakemlerin iki dudağı arasında. Onlara da yemin ettirirler mi, ettirirler valla! Kimse kusura bakmasın ama; bu iş de bana, şu sanatçı meselesi, kadın üye meselesi gibi vitrin işi geliyor. Bu projeler futbolun gelişimine, marka değerine nasıl bir katkı yapar, anlayan varsa anlatsın. Ben çözemedim valla.

VAR'DA YABANCI VAR!

Çözemediğimiz konu keşke bir tek bununla sınırlı kalsa... Mesela şu durup dururken çıkan yabancı hakem açılımına ne diyeceğiz? TFF Başkanı Sayın Mehmet Büyükekşi’nin, “Biz şimdilik sadece yabancı VAR hakemi getirmeyi planlıyoruz” demesine... Pek sağlıklı bir plan gibi durmuyor açıkçası. Sebebi de her ülkenin VAR çıtasının (uygulamasının) farklı olması. Ekranlardan da görüyoruz; her ülkeye göre VAR’ın devreye girdiği ‘bariz hataya’ bakış farklı. Yani bir ülkede VAR’ın müdahale ettiği pozisyona başka bir ülkede edilmiyor. Henüz bizde olduğu gibi uluslararası arenada da VAR işi tam oturmuş değil. Dışarıdan VAR getirmek içerdeki hakem tartışmamızı ikiye üçe katlamaktan başka bir şey değil bence. Bir de bizimkilerin yabancı dil meselesi. O da işin cabası. Olmayacak iş, yazın bir kenara... Sanırım sayın Büyükekşi’nin, “İşin içine girince bunun olmayacağını öğrendik” sözünü söylemesi yakındır, kanımca.

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'ŞOK HABER' ELİ KULAĞINDA

Malumunuz ülke futbolu 8 Mart 2022’de güne büyük bir depremle uyanmıştı. Verdiği hasar çok büyük. Binalar yıkılmasa da her biri ciddi hasar görmüş durumda. Bazılarına ise dokunsan yıkılacak. Belki de ülke futbolu önümüzdeki günlerde bu depremin devam eden artçıları yüzünden güne yeni bir şok haberle uyanacak. Belki de Fırat Aydınus’tan sonra çok önemli bir değeri daha kaybedeceğiz. Karar aşamasında. Sebep; Ferhat Gündoğdu ruhunun hâlâ Riva’da yaşıyor olması. Çünkü bazılarında huzur, sıfırın da altında. Huzurlu ve rahat olmadıktan sonra onları makineye bağlayıp atasan ne olacak!

AÇIK DEĞİL GİZLİ KLASMAN

Bir taraftan çık “Bazı hakemlerimiz yeterli şansı alamadıkları için (8 Mart darbesinden dolayı) 14 Kasım’a kadar klasman çıkmayı düşmeyi dondurduk” de... Diğer taraftan çık bazı hakemleri arayıp, ilerleyen yaşını veya yıpranmasını gerekçe göstererek, kendilerini VAR veya gözlemci kadrosunda düşündüklerini ilet. Bir nevi gizli klasman operasyonu. Kritik nokta; konunun yine 8 Mart’ta operasyon çekilenler üzerinden dönmesi.

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KARDEŞTİLER, ŞİMDİ KÜSLER

Yıllarca aynı kaderi, aynı maçı paylaşan hakemler bugün üstlerinin yaptığı bu tür ayrımlardan dolayı parçalanmış durumda. Ve küsler. Kardeştiler şimdi birbirlerinden nefret ediyorlar. İnanmayan yarın gider Abant kampına bu gözle bakar. Ama asıl üzüntüm; hakemlik müessesesi konusunda yıllardır usanmadan bıkmadan kulüpleri dinleyenlerin ve onlara göre hakemlik müessesesine yön verenlerin bir gün olsun dahi “Şu hakemlere de bir kulak versek mi?” diyerek, onlara söz hakkı tanımamalarıdır.

HAKEMLERİ DE DİNLEYİN

Kulüpleri dinle. MHK’yı dinle. Eski MHK başkanlarını dinle. Ama uluslararası anenada çıkmadık maç, katılmadık turnuva, bir Cüneyt Çakır’ı, yılların deneyimi Mete Kalkavan’ı dinlemeyi, onlardan da istifade etmeyi düşünme! Fazla değil, bir 90 dakika onlar ve onların arkadaşlarına zaman ayırmak çok mu sayın Mehmet Büyükekşi başkan? Hele hele Ferhat Gündoğdu’ya onca vakit ayırdığınız bir yerde. Sizden böyle de bir yenilik de bekledik açıkçası.

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1. LİG'DE KAOS KAPIDA

Hakemlik açısından en sıkıntılı dönemi yaşadığımız bugünlerde Süper Lig’in ardından 1. Lig’de de VAR uygulamasına geçilecek. Yukarıyı hallettik ya! Peki niye? Avrupa’da herkes yapıyor biz geç kaldık diye mi? Acaba bu fikri ortaya atanlar, dünkü ve bugünkü TFF başkanlarına hangi ülkelerin bir alt liginde VAR’ın uygulandığını, hangilerinde uygulanmadığını anlattılar mı? Acaba bugünkü TFF Başkanımız, Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerde dahi VAR’ın alt liglerde sadece playoff müsabakalarında kullanıldığından haberi var mı? Sen yukarıyı daha halledememişken, bu kaosun göbeğinde 1. Lig’i de becermek kolay mı? Zamansız başlamak kaosu ikiye katlar.