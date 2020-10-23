'Yaptığınız kesinti hukuksuz', 'Sen kimsin? Sözünü geri al'

Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği’nin önceki gün Riva’da gerçekleştirdiği zirvede ana gündem maddesini yayıncı kuruluşun yapmadığı ödemeler oluştururken toplantı esnasında bir ara sinirler hayli gerildi. Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un yerine toplantıya katılan yönetici Alper Pirşen’in federasyon payı ile ilgili sözlerinin ardından TFF yöneticisi Erhan Kamışlı ile arasında tansiyon yükselirken, Kasımpaşalı yönetici Fatih Saraç’ın da yer aldığı tartışmada şu diyaloglar yaşandı: Alper Pirşen: “Sizin yayın parasında yapabileceğiniz kesinti kanunda belirlenmiş. Bu da maksimum yüzde 10. Ama siz neredeyse bizden yüzde 25-27 oranında kesinti yapıyorsunuz. Bu yasal değil, hukuksuzluk yapıyorsunuz.”

Erhan Kamışlı: “Sen kimsin, hukukçu musun? Böyle konuşamazsın, sözünü geri al.”

Alper Pirşen: “Evet hukukçuyum, avukatım ben. Bizim adımıza bunu yapıyorsunuz. Bunu sormaya hakkımız var.”

Fatih Saraç: (Kamışlı’ya) “Bu nasıl bir üslup? Sizleri seçen kulüplerin bunları sorgulamaya hakkı var. Siz kimseye sözünü al diyemezsiniz. Asıl siz geri alın. Alper Bey’in alacağı bir şey yok. (Nihat Özdemir’e) Lütfen sayın başkan bu üsluba müdahale edin. Elbette ki biz paranın neye kesildiğini nereye dağıtıldığını bilmek zorundayız.

MEHMET BAYKAN İLGİLİ MADDEYİ OKUDU

Bu konuşmalar üzerine TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, TFF Baş Hukuk Müşaviri Hazer Akil’den kanunu getirmesini istiyor. Ardından da ilgili maddeyi okuyor. Bunun üzerine Pirşen “Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Biz sizin yaptığınız kesintiyi ve nereye dağıtıldığını bilmek istiyoruz” diyerek tavrını devam ettiriyor. O ana kadar sessiz kalan başkan Nihat Özdemir “Bu işler can sıkıntısı, En doğrusu bu yayın ihalesini kulüpler yapsın biz de üzerimize düşen yüzde 4’ü alalım” diyerek devreye giriyor. Noktayı ise “Avrupa’da nasılsa biz de öyle yapalım ve tartışmalar son bulsun. Spor yasası ile bu konuşulur. En doğrusu bu işi kulüplerin yapmasıdır” sözleriyle Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil koyuyor. Taraflar daha sonra bir araya gelip konuyu masaya yatıracak