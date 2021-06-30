Ve kulüpler ‘top bizde’ dedi

Sonunda olacağı buydu; yıllardır bir türlü sağlıklı yapıya kavuşturulamayan Süper Lig maçlarının yayını konusuna kulüpler el koydu. Kulüpler Birliği Vakfı, 5 Temmuz’da kendi genel kurulunu yaptıktan hemen sonra Süper Lig A.Ş’yi kurmak için gerekli yasal işlemleri başlatacak. İlk hamle olarak da yayın işine el atacaklar. Bununla ilgili olarak son 2 ayda Türkiye’den ve yurt dışından çok sayıda firma ile görüştüler, sunum yaptılar. Ağustos ayında bu firmalarla bir kez daha masaya oturacaklar. Kulüplerin bu işe bizzat müdahil olmalarının gerekçeleri şöyle:

YAYINCIYA TEPKi

1- Yayıncı kuruluş beiN Sports, son 3 yılda yaklaşık 500 milyon doların üstüne yattı. ‘Zarar ediyoruz’, ‘Pandemi var’ gibi gerekçeler öne sürerek bu rakamı sildirdiler.

TEMiNAT NEREDE?

2- Ortada teminat mektupları bile yok.

iSiM SPONSORU YOK

3- Süper Lig’in pazarlamasını doğru dürüst yapamadılar, koca ligin bir isim sponsoru yok.

ABONELER AZALIYOR

4- Abone sayıları giderek eriyor. Bundan 5-6 yıl önce 2 milyon olan beiN Sports’un spor paketi abone sayısı bugün 1,1 milyona düştü. Kulüplerin tepkisinden federasyon da nasibini alıyor. “Federasyon yayıncıya çok fazla taviz veriyor” diyorlar. Hatta bazı başkanlar, “Aralarında gizli bir anlaşma mı var?” ifadesini bile kullanıyor.

YÜZDE 25 NEREDE?

KULüPLer, şu an başka yayıncı olmadığı için beiN Sports’un her dediğine ‘evet’ demek zorunda kalıyorlar. Sözleşmedeki koşullar yerine getirilmediği için fesih hakkına sahipler ama yapamıyorlar.

iHTAR ÇEKiLDi AMA...

Örneğin sözleşmede; ‘Yayıncı, her sezon ödenmesi gereken ücretin yüzde 25’ini haziran ayının başında, kalan miktarı da 9 eşit taksitte öder’ maddesi var. Ama bu yüzde 25 yayıncı tarafından hâlâ ödenmedi. Kulüpler Birliği Vakfı iki gün önce TFF’ye yazı yazarak bu yüzde 25 için ihtarname çekilmesini, aksi halde yasal işlemlerin ivedilikle yapılmasını istedi. Ayrıca geçen sezondan kalan 143 milyon TL’lik alacak da duruyor.

RAKAMLARDA FARK VAR

Son olarak, 2021-22 sezonu için kulüplerin son talebi 2 milyar 950 milyon TL. Yayıncı beiN Sports ise 2 milyar TL’leri telaffuz ediyor. Anlayacağınız biz buradan böyle daha çoook ‘yayın’ yaparız!

TAHKiM KURULU iÇiN KRiTiK HAMLE

Futbolda son iki yılın önemli gündemlerinden biri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin TFF Tahkim Kurulu’nun yapısıyla ilgili verdiği kritik karardı. Nihayetinde kulüpler bu konuda gerekli değişikliğin yapılması konusunda, önce Spor Bakanlığı’nın ardından Adalet Bakanlığı’nın kapısını çaldı.

GÜL iLE GÖRÜŞME

Birkaç gün önce hukukçulardan ve kulüp başkanlarından oluşan bir heyet Ankara’ya giderek, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile bir araya geldi. Kulüpler bakan Gül’e Tahkim Kurulu ve Kulüpler Yasası değişikliği konusundaki görüşlerini aktarırken, kaçak maç yayınları ile ilgili taleplerini de iletmişler.

KAÇAK SIKINTISI

Kaçak yayın konusunda ellerindeki veriyi bakanlıkla paylaşan kulüpler, yasalarla bunun önüne geçilmesi halinde yayın gelirlerinin daha da artacağına dikkat çekip destek talebinde bulunmuşlar. Kulüplerin kaçak yayın konusunda hem link paylaşanlara hem de link kullanıcılarına ağır cezalar öngören bir düzenleme yapılması yönünde görüş bildirmişler.

YARGITAY’DAN NECATi ATEŞ’E MÜJDE ESKiŞEHiRSPOR’A ŞOK!

Galatasaray antrenörü Necati Ateş ile Eskişehirspor Kulübü arasında 2014 yılından bu yana süren hukuk müvadelesi nihayetinde son buldu. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, Ateş’in eski kulübüne açtığı 700 bin Euro’luk tazminat talebini kabul etti. Hatırlıyorum da 2019’larda yerel mahkemenin kararı gazetelere ‘Mahkemeden Necati’ye 11 milyon liralık soğuk duş’ olarak yansımıştı. Ardından futbolcunun avukatı Mümin Adıgüzel tarafından Yargıtay’a taşınan ve yaklaşık 7 yıl süren dava sonunda gülen taraf Necati Ateş oldu.

Ve karar, bu bedelin 2014’ten bu yana yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi. Transfer yasaklarından başını kaldıramayan Eskişehirspor Kulübü de bu tarihi ceza ile ‘çıkılmaz’ bir yola girmiş oldu.

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