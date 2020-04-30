VAR ile ilgili FBTV iddiası ve gerçekler

Derler ya bir konuştu pir konuştu diye... Bizim Yusuf Başkan’ın (Namoğlu) açıklamaları da aynen öyle oldu. Adeta çarşı pazar karıştı. Bence sözlerinin en can alıcı ve enteresan olanı; “VAR’ın teknik ekibinde Fenerbahçe TV’den gelen görevliler vardı” cümlesiydi.

Dikkatinizi çekerim... “VAR odasındaki teknik ekipte daha önce Fenerbahçe TV’de çalışmış bir arkadaş vardı” denmiyor. “VAR odasındaki teknik ekipte Fenerbahçe TV’den gelen görevliler vardı” deniyor. İkisi çok farklı şeyler. İddia edilen cümlenin açılımı şu... Birincisi; ‘görevliler’ dendiğine göre, bunlar bir değil birkaç kişiymiş VAR odasında.

İkincisi de VAR sisteminde çalışan o görevliler aslında Fenerbahçe TV’nin elemanlarıymış, oradan gidip geliyorlarmış. Sizce de bu cümleden bu anlam çıkmıyor mu? Peki, bu iddia doğru mu? Hayır! Zaten böyle bir şeyin olması da mümkün değil. Peki, doğrusu ne, söyleyelim.

Birincisi; VAR’daki teknik ekibin Futbol Federasyonu’yla bir ilgisi yok. Bu ekip Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’nın yaklaşık yüzde 80’inin VAR sistemi teknolojisini yürüten Hawk-Eye firmasının yeminli operatörlerinden oluşuyor. 2001 yılında kurulan bu uluslararası firma IFAB akreditasyonlu ve sektörünün lideri. Hawk-Eye çalıştırdığı bütün elemanları kendi seçmekte ve kendi bordrosunda yer vermekte. Ülke federasyonları karışamıyor. Yanılmıyorsam dünya genelinde bu firmanın operasyonları yürüten bu operatörler dâhil 571 personeli var.

KAMUOYUNUN MERAK ETTiĞi SORULAR VE CEVAPLARI...

VAR operatörleri nasıl seçiliyor?

VAR operatörü olmak için IFAB’ın o kişiye yetki belgesi vermesi gerekiyor. Bunun için de aday kişiler İngiltere’de ‘IFAB Operatörlük Eğitim Belgesi’ alıyor. Bununla beraber birçok ülkede hizmet verildiği için Hawk-Eye operatörleri dünyanın her yerinde görev almakta. Bu nedenle birçok yabancı operatör de Türkiye’deki maçlarda görev alıyor. Yani burada görev alanların tamamının Türk olması gibi bir zorunluluğu yok. Firma, bu operatörlerini ülkeler arası dönüşümlü olarak kullanıyor.

TFF’nin bu konudaki sorumluluğu

TFF için burada önemli olan, VAR operasyonunu yürüten operatörlerin IFAB’dan alınan yetki belgelerinin bulunması. Bir ikincisi de Türkiye’de görev yapacak olan operatörlerin güvenlik soruşturmalarından temiz çıkmaları. TFF’nin bunun dışında

firmanın elemanlarına karşı bir dahlinin olması mümkün değil.

Peki, gerçekten VAR için FBTV’den elemanlar geliyor muydu?

İşin aslı şu... Birincisi; her ne kadar o ifadeden birkaç kişi anlaşılıyorsa da burada bahsedilen sadece bir kişi. O kişi de Hawk-Eye firmasının geçen yıl hem Türkiye hem de İtalya operasyonlarında görev verdiği Doğa isimli şahıs. Ve bu şahsın FBTV ile tek ilişkisi de geçmiş yıllarda bu kurumda iki aylık staj yapmış olması. Hepsi bu.

Peki, bu şahıs şimdi nerede?

Hawk-Eye firması, geçmiş kariyerinde FBTV’de iki aylık stajı bulunan bu elemanı, bu yıl da İspanya’da La Liga’nın VAR operasyonunda görevlendirilmiş.

RAPORLAR iÇiN YANLIŞ KiŞiYi SUÇLUYORSUNUZ

DURUM bundan ibaretken... Çıkıp “VAR odasındaki teknik ekipte Fenerbahçe TV’den gelen görevliler vardı” demek veya böyle yazmak (!) olayı farklı bir yöne götürür ki; bu da dönemin Futbol Federasyonu yönetimini şaibe altında bırakmak olur. Bu devâsa telefon röportajında (!) yine teknik anlamda eleştireceğim bir diğer konu da Yusuf Namoğlu’nun, VAR’la ilgili raporların kendisine verilmemesinden duyduğu rahatsızlıktı. Bu da çok enteresan... Acaba bu konuda suçlanacak kişinin TFF yöneticileri ve profesyonelleri yerine, o dönem MHK’nızda da yer alan VAR Koordinatörü Sayın Murat Ilgaz olması gerekmez mi? Bu işin (VAR) o dönemdeki 1 numaralı sorumlusu sizin yönetim kurumlu üyeniz olan Sayın Ilgaz değil miydi sayın başkan? Ekmeğini de bu işten kazanan, Sayın Ilgaz ne iş yapıyordu o zaman?