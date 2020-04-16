Türkiye Kupası’ndan ‘Türk Kupası’na!

Dün ‘az’ diyerek çoğaltılan sayının, bugün ‘çok’ bulunup tekrar azaltılmak istenmesi gibi. Birkaç ay önce kulüpler ile TFF arasındaki zirvede bir kez daha gündeme gelen yabancı sayısı, 2020-21 sezonu öncesi yeniden değişim sürecine girmiş ve Kulüpler Birliği Vakfı’ndan, TFF Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere bu konuda bir çalışma yapması istenmişti. Burada arzulanan; kulüplerin kadrolarındaki yabancı oyuncuların sözleşmeleri dikkate alınarak, sayının kademeli olarak azaltılmasıydı. Ve bugün, Kovid-19 salgınının tüm dünyada olduğu gibi Türk futbol ekonomisinde ciddi bir tahribata yol açacağı aşikardır. Her ne kadar Avrupa Ligler Birliği, bu salgının kulüplerin gelirlerinde yüzde 30’luk bir azalmaya yol açacağını belirlese de, ülkemiz futbolu açısından zararın döviz kurundaki artışla birlikte yüzde 50’leri bulduğu varsayılmaktadır. Bu da haliyle kulüplerimizi ivedilikle yeniden yapılanmaya ve radikal kararlar almaya mecbur kılacaktır. Belki de bu kriz, ülkemiz futbolu açısından yeni bir sayfa açmamıza yeni bir başlangıca yapmamıza vesile olacaktır.

YUSUF YAZICI VE OZAN KABAK’I NASIL KAZANDIK, HATIRLAYIN

Bu kriz, futbolumuz adına fırsata dönüştürülebilir. Hatta dönüştürülmelidir de... Örneğin; kulüplerimizin geçmişte yaşadıkları o ekonomik ve benzeri krizlerde altyapılarına sarılmaları gibi. Krizlerin zaman zaman kulüplerimiz açısından bir fırsata dönüştürülerek sürpriz yeni genç oyunculara sahip olmamız gibi... Zamanında Mehmet Ekici krizini yaşayan Trabzonspor’un, altyapısının ürünü olan o genç Yusuf Yazıcı’ya A takım kadrosunda yer verme mecburiyetinde kalması ve bunun sonucunda ülke futbolunun yeni bir star kazanması gibi... Keza Galatasaray’ın savunmasında yaşadığı yokluk sonrası Ozan Kabak gibi bir yıldıza sahip olmamız gibi... Bu ve bunun gibi sayabileceğimiz onlarca örnek vardır futbol tarihimizde.

TAMAMEN TÜRK FUTBOLCULARIN FORMA GiYDiĞi BiR ORGANiZASYON

Biz de hazır bu yabancı meselesini tartışırken ve bu konuda da yeni bir çalışma içindeyken, kendi öz evlatlarımıza daha fazla fırsat sağlayacak bir sistemi başlatalım istedik... En azından ekonomi normale dönene kadar, sahaya sürdüğümüz o yabancı sayısını, yerli sayımızla eşitlemek gibi. Fırsat bu fırsat, kendi değerlerimizi değerlendirelim, onlara şans verelim düşüncesindeyim. Naçizane bu konudaki tavsiyem de; adını Türkiye Kupası diye belirlediğimiz şu kupanın bir başlangıç olarak en azından belli bir süre tamamen Türk futbolcuların forma giydiği bir kupa haline getirilmesidir. Hem de eşitlik ilkesi adına... Bugün kadrolarının yarısı yabancı olan üst lig takımlarının, hiç yabancıları olmayan o alt lig takımlarıyla mücadelesini biraz daha adil hale getirmek adına... Fena mı olur; Keçiörengücünü, İstanbulspor’u, Tuzlaspor’u, Kırklarelispor’u, Eyüpspor’u ve Vanspor’u, kadrolarının çoğu yabancı oyuncularla dolu büyüklerimizle karşılaştırırken biraz daha hakkaniyetli davransak. En azından büyüklerimizin alt liglerdeki bu takımlarla mücadelesinde (eşleşmelerinde) onlar gibi sahaya sadece yerli oyuncularımızı sürsek. Tıpkı Avrupa’ya çıkan ve boynu bükük dönen o takımlarımızın, yabancı sayısından dem vurarak, kendilerine mazeret ürettiklerinde verdiğimiz o hakkı, şu kupada alt liglerdeki takımlarımıza da versek. Türkiye’nin kupası Türk’ün kupası olsa, fena mı olur? Sponsoruyla ve sahaya süreceklerimizle, şu kupayı, yerli ve millî bir kupa haline getirmek hiç de fena olmaz bence. Peki ya sizce?