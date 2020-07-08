Trabzon için kritik hafta... Gözler sahada kulaklar CAS'ta

Ligde ve kupada şampiyonluk sınavı veren Trabzonspor için bir önemli sınav da, UEFA tarafından verilen ve CAS’a taşınan 1 yıllık men cezasıyla ilgili başlatılan hukuki mücadele... Hani derler ya ‘gözü kapıda kulağı kirişte’ diye... Trabzonspor için bugünlerde durum aynen öyle. Camianın gözü sahada, kulağı CAS’tan gelecek haberde.

Peki sadece Trabzonspor’da değil tüm ülkede şok etkisi yaşatan bu hadise nasıl gelişti. Yönetim için sürpriz miydi? Süreç nasıl işliyor ve beklenti ne? İşte tüm bu soruların cevapları... Bu kararı veren UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB). UEFA’dan bağımsız olarak görev yapan kulüp lisansıyla ilgili 1. derece en üst kurul. Bir nevi yargıçlar kurulu. 5 kişiden oluşan ve başkanlığını 81 yaşındaki Portekizli yargıç Jose Narciso da Cunha Rodrrigues’in yaptığı bu kurulun UEFA yönetimiyle yıldızının barıştığı söylenemez.

Örneğin bundan iki yıl önce hatırlayın, UEFA, Galatasaray’a ‘Avrupa vizesi’ verdiğinde bunu veto eden yine bu CFCB idi. UEFA’nın Galatasaray için verdiği “Olur” kararını “Olmaz” diyerek kararı CAS’a taşımıştı. Neyse ki, CFCB’nin bu dosya konusundaki usul hatası (zamanlamayla ilgili) kararın CAS’ta bozulmasına neden olmuş ve Galatasaray’a Avrupa izni çıkmıştı.

iNCELEMEYi YAPAN PWC

Gelelim Trabzonspor dosyasına... Bu noktaya nasıl gelindi? CFCB, 2016’da Trabzonspor’la yapılan 3 yıllık anlaşmaya uyumun yerinde incelenmesiyle ilgili PWC denetim firmasını görevlendirir. 157 ülkede faaliyet gösteren ve Türkiye’de de şubesi olan bu bağımsız denetim firması 2019 yılı sonunda yaptığı incelemeyle ilgili raporunu kurula (CBFC) sunar.

TFF ÖNCESİNDEN UYARDI

Raporun olumsuz çıktığı bilgisi 2019 sonu gibi bir şekilde TFF’nin üst düzey bir yöneticisi tarafından bordo mavili kulübe fısıldanarak gerekli adımların atılması tavsiye edilir. Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindekiler TFF’nin üst düzey birkaç ismiyle UEFA’ya giderek bu ‘olumsuz’ durumun önüne geçmeye çalışır. Ancak yapılan girişimler, uğraşlar bu kurulu kararından döndürmeye yetmez. Açıkçası CFCB’den gelen haber aslında bordo mavili yönetim için pek de sürpriz sayılmaz.

VERGİ BARIŞI YOK SAYILMIŞ

Peki sıkıntı nerede? Sıkıntı, kulübe verilen o 5 milyon Euro’luk borçlanma limitinin aşılması. Trabzonspor cephesine göre bunun gerekçesi, kurulun (CFCB) 3 kalem evrağı ‘yok’ sayması. Bordo mavililer, “Bizim hesaplamamıza ve evraklarımıza göre limit aşımı yok”diyor. Bu 3 evrakla ilgili kulübün kozları sağlam görünüyor. Örneğin bunlardan biri CFCB’nin daha önce kulüplerin vergi barışıyla ilgili anlaşmalarını dikkate almasına karşılık, Trabzonspor’la ilgili vergi anlaşmasını dikkate almaması. Bu konuda hem Türkiye’de hem de Avrupa’da önemli hukukçularla çalışan bordo mavililerin savunması sağlam görünüyor.

DOSYAYI CRESPO HAZIRLADI

Bu dosyayla ilgili Trabzonspor’a öncülük eden baş hukuk adamı, ünlü İspanyol avukat Juan de Dios Crespo. CAS konusunda uzman ve başarılı bir isim. Türkiye’de de 4-5 ay önce önemli bir hukukçu ile daha anlaşan bordo mavililer, itiraz dosyasıyla birlikte CAS hakemini de seçti. Aynı şekilde CFCB de hakemini seçerek CAS’a bildirdi. Şimdi gözler CAS’ın vereceği nihai karara çevrildi. Karar eli kulağında... En geç bir haftaya açıklanır. Umuyoruz ki 2018’de yine bu kurulun Galatasaray’la ilgili “Avrupa’ya gidemez” şerhini kaldıran CAS aynı şekilde Trabzonspor’la ilgili şerhini de kaldırır. Ve kaldıracak gibi de duruyor.

EROL BULUT’U BIRAK TAYFUN KORKUT’A BAK

Spor sayfaları ve ekranlarında pek rastlamadığımız bir isimdir Tayfun korkut. Bu yüzden de bu işin piri olmuş belli bir kesimin dışında pek bilmeyiz Tayfun Hoca’nın futbol aklını, vizyonunu... Nasıl olduysa (!) bir süre önce yarım saatliğine de olsa, onu biraz daha yakından tanıma fırsatı elde ettik S Sport ekranlarında. Mesela Bundesliga yorumları sırasında örneğin Düsseldorf maçı yorumu sırasında o karşılaşmada forma giyen 5-6 ismin Tayfun Hoca’nın eski talebeleri olduğunu öğrendik. Defaatle söylediğim gibi pek aşina olmadığım bir konudur yeşil zeminin üzerindeki teknik taktik işleri. Onun için cahilliğime verin, Tayfun Hoca ile ilgili öğrendiğim bu yeni bilgileri...

BAYERN’İ 4-1 YENDİ

Ne yalan söyleyeyim, televizyonda film ararken zapping sırasında rastladığım bu söyleşi beni bağladı bir anda bu kanala. Tayfun Hoca’nın Bundesliga maçlarıyla ilgili yorumu ve kendi futbol felsefesi bir hayli etkiledi açıkçası beni. Kariyeri, vizyonu, futbol aklı... Hele hele mütevazılığı. O göreve gelmeden önce 8 maçta sıfır çekmiş, arkasında 60 bin taraftar olan Stuttgart’ta Bundesliga gibi bir ligde 14 maçta 31 puan toplayarak tarihi bir başarıya imza atan ve bu başarısını da 4-1’lik Bayern Münih galibiyetiyle taçlandıran

bir isimmiş meğer bizim Tayfun Hoca. Hele hele anlattığı o Bayern Münih maçıyla ilgili taktiksel zekâsı... Ona genç bir antrenör muamelesi yapanları âdeta taca atacak türden tam bir tecrübe eseriydi.

ÜÇ DİL BİLİYOR

Neyse ekrandan öğrendiğimiz bu kısa bilgiler bizi onunla ilgili biraz daha araştırma yapmaya sevk etti. Zaten biyografisi de bu başarının tesadüf olmadığının bir göstergesiydi. Baksanıza... Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin dışında Real Socieadad ve Espanyol’da geçen futbolculuk hayatı... Real Sociedad, Hoffenheim ve Stuttgart U17 ve U19 takımlarından filizlenen teknik adamlık kariyeri.. Hannover 96, Kaiserslautern, Leverkusen ve VFB Stuttgart’la Bundesliga’daki teknik adamlık serüveni... Bunun yanı sıra Türkiye A Millî Takım Yardımcı Antrenörlüğü. Ve üç lisanıyla (Almanca, İspanyolca ve İngilizce) temellerini sağlam atan bir teknik adam olmuş Tayfun Hoca... Kısacası birçok meslektaşını imrendirecek bir kariyere, tecrübeye ve başarıya sahip bir teknik adam olmuş bizim Tayfun Hoca. Açıkçası, aynı jenerasyondan birilerinin bu denli Fenerbahçe’nin gündeminde kalabildiği bir yerde ben önce Tayfun Korkut’u söylerim. Hele hele bu isim Erol Bulut’sa...