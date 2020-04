Erman Toroğlu da Ahmet Çakar da PFDK’ya sevk edilebilir!

Bizim Erman hocadan (Toroğlu) ve Ahmet hocadan (Çakar) bahsediyorum... Bugünkü mevcut Futbol Disiplin Talimatı’na göre, Toroğlu da Çakar da ihlal niteliği taşıyan söylemlerinden dolayı TFF tarafından bal gibi de PFDK’ya sevk edilebilir. “Olur mu böyle şey?” diyen, açar talimata bakar, ‘tff.org’ orada! Meraklısı filan da değilim ayrıca sevk edilmeleri için... Ama talimat bunu söylüyor!..

“Nasıl mı?”dan önce, durup dururken nereden bu noktaya geldik, izah edelim... İşimiz ‘yazmak’ olunca önceliklerimizden biri de ‘okumak’ oluyor haliyle. “Bir şeyler okuyayım” dediğimde ise aklıma gelen ilk şey, TFF Talimat kitapçığı oluyor! En çok haşir neşir olduğum iş de Futbol Disiplin Talimatı olunca - ki sürekli revizeye uğradığından her üç ayda bir bakmak gerekiyor- fırsat bu fırsat diyerek önceki gün açtım o talimatı, başladım okumaya...

‘DiĞER KiŞiLER’, PEKi YA KiMLER?

Daha 3. madde!.. ‘Kapsam’ kısmının ‘g’ bendi takıldı hemen kafama... Bu talimatın kimleri kapsadığı ‘g’ bendinde kadar tek tek sıralanmış... Başkanından futbolcusuna, görevlisinden taraftarına. Futbol ailesinden aklınıza kim geliyorsa. Tek tek sınıflandırılarak yazılmış. Ve en son ‘g’ bendinde de, ‘futbolda görevli diğer kişiler’ ibaresi kullanılarak bu kişilerin de (!) bu talimat kapsamın içinde olduğu ifade edilmiş. Edilmiş edilmesine ama yazılanlardan geriye kalan, o ‘diğer kişiler’ sınıfına koyacağımız aklımıza gelen kimse yok! Ben bulamadım açıkçası, Bu kişiler takımları statlara getiren otobüs şoförleri veya stadın çevresinde köfte ekmek satanlar olamayacağına göre, peki kimler? Düşünüyorum, düşünüyorum aklıma tek gelen ve burada yazılı olmayan en mantıklı kişiler, ‘Futbol Federasyonu delegeleri’ oluyor. Hani o, futbolun yönetimi konusunda karar mercii makamına sahip olan TFF Genel Kurulu delegeleri. Çünkü onlardan bahsedilmemiş ilgili maddenin hiçbir yerinde.

ONURSAL BAŞKANLAR BiLE CEZA KAPSAMINDA

Bakın ilgili madde ne diyor?

“Aşağıda sayılan kişiler bu talimat hükümlerine tâbidirler.”

(a) Kulüpler, başkanları, onursal başkanları, yöneticileri ve çalışanları,

(b) Müsabaka görevlileri,

(c) Amatör ve profesyonel futbolcular,

(ç) Teknik adamlar,

(d) Müsabaka organizatörleri ve futbol menajerleri,

(e) Taraftarlar,

(f) Bir müsabaka veya etkinlik kapsamında görevlendirilmiş kişiler,

(g) Futbolda görevli diğer kişiler.

Şimdi soru şu?

Acaba buradaki ‘diğer kişiler’ kısmı, eğer benim dediğim gibi, TFF Genel Kurul delegelerini kapsamıyorsa, kimleri kapsıyor o zaman? Düşünün bakalım, o ‘diğer kişiler’ için mevcutların dışında futbol ailesinden “Ha şu kişiler kastedilmiş” diyebileceğiniz başka birilerini bulabilecek misiniz? Mutlaka talimata bunu yazanın ve yazdıranın bu konuda bir cevabı vardır! Acaba sizce de bu diğer kişilerden kasıt, dediğimiz gibi Futbol Federasyonu Genel Kurulu delegeleri olamaz mı? Hele hele 100 yaşına gelmiş, evinde oturan onursal başkanların dahi kapsam içine alındığı, sorumlu tutulduğu bir yerde.

FUTBOLUN YÖNETiMiNDE SÖZ SAHiBi OLANLAR DIŞARIDA KALAMAZ

Her yıl mali genel kurulda olsun, her seçimli genel kurulda olsun, futbolun yönetimine ilişkin karar merciinde olup oy hakkı bulunan delegeler, bu talimat dışında kalabilir mi? Hele hele bir de ömür boyu daimi delege unvanını kazanmış kişilerse bunlar! Kalmamalı da... Lafa geldi mi, sırası geldiğinde çıkıp her defasında; “Ben Futbol Federasyonu’nun doğal delegesiyim, ölene kadar da bu böyle” diyen, “Benim konuşmaya, söylemeye, istemeye hakkım var” diyerek kendilerini ‘görevli’ kılan bu zatlar (Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu) değil mi?

YA iZAH EDiN YA GEREĞiNi YAPIN YA DA TALiMATI DEĞiŞTiRiN

Bizim amacımız bu şahısları PFDK’ya sevk etmeniz veya ceza vermeniz filan değil. Bizim amacımız, yazdığınız talimatın (TFF) aynı zamanda bu kişileri de kapsadığını, Ahmet hocaya, Erman hocaya kadar uzandığını sizlere hatırlatmak.

“Hayır” diyebilirsiniz. Ama o zaman da çıkıp “Buradaki ‘diğer kişiler’den kasıt şu, şu kişilerdir” demek zorundasınız. O diğer kişiler kimler, onu açmalısınız, tıpkı o ‘g’ bendinden önce sınıflandırdığınız kişiler gibi. Bu talimatı yazan, yürürlüğe sokan ve uygulayıcısı olan Futbol Federasyonu’ndan öncelikli beklentimiz, kapsam kısmının ‘g’ bendinde yer alan diğer kişiler sınıfına TFF delegelerinin girip girmediğini, giriyorsa gereğini yapmalarını, girmiyorsa kimlerin girdiğini bizlere, topluma izah etmeleridir. Veya içini dolduramıyorlarsa o ‘gereksiz g maddesini’ oradan kaldırmalarıdır. Bizim yorumlamamız bu.

Düşünsenize, federasyonun “Haklısın Tahir, hiç bu açıdan bakmamıştık” dediğini! Bu talimatın TFF delegelerini de yani bizim bu ekran fenomenlerini de kapsadığını açıklamasını. Bak bakalım o zaman, hakemine “Ahlaksız, düzenbaz, terbiyesiz, gaspçı...” diyebiliyorlar mı? Derlerse de, bir bedel de o bağlısı bulundukları TFF’ye öderler o zaman. Birileri ‘parayla’, birileri ‘fasulyeyle!’