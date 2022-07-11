TFF'nin yeni projeleri ve düşündürdükleri

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Ama arada bazı yapılacaklar var ki; tam bir ‘devrim’ niteliğinde! Ha! Sonuçta bunlar futbolumuz da ‘devrim mi’ yapar, yoksa ‘kısa devre mi yapar’ hep birlikte yaşayıp göreceğiz! Bize sorarsanız, ki meslek hayatını TFF logolu işlerle geçiren biri olarak, o yeniliklerin çoğu, biz de kısa devre yapar, şalterler atar. Belki bunlar çoğu sizin THY’ye TiM’E uyar ama sanırım bizim TFF’ye uymaz, sayın başkan Sebep mi? Anlatacağım şimdi. TFF Başkanı’nın, yönetiminin iyi niyetinden, gayretinden şüphemiz yok, elbet. Her şey ortada. Dar zamanda aldıkları kararlar da... Riva’da geçirdikleri yoğun zaman da. Tabii tüm bunları yaparken, yaptıkları acelecilik de ve kendini ele veren o acemilikleri de... Belli ki istişare alanı çok dar olmasından!

SIKINTI TECRÜBE Mİ YOKSA BAĞIMSIZ OLAMAMAK MI?

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Örneğin; TFF yargı organlarında (Tahkim, PFDK, UÇK, Etik) görev alacaklarla ilgili getirilen kriterler. Malum bir sıkıntı var ya, oralarda! Peki çözüm ne? Bundan böyle bu kurullarda yer alacak başkan ve üyeler en az 10 yıllık mesleki tecrübeye sahip hukukçu olacak. Başka. En az bir üye hakim veya savcılık mesleki tecrübesi olacak. Başka. En az bir üye hukuk fakültesinde öğretim görevlisi olacak. Başka. Üyelerden biri ceza hukuku alanında tecrübe sahibi olacak. Uzatmayalım, başka, başka 13 farklı yeni kriter.

TELKİNE ESİR DÜŞÜNCE

Anlayacağınız kurullar, tepeden tırnağa ‘tecrübeli’ ve ‘uzman’ hukukçularla donanmış olacak. Peki anlamadığımız bir şey var. Bizim bu kurullarla ilgili sıkıntımız neydi Allah aşkına? Acaba tecrübesiz hukukçulardan oluşmaları mı? Yoksa bağımsız olamamaları mı? Daha önce de o kurullar Prof’lardan geçilmiyordu. Aralarında ceza hukukçuları hakimleri, savcıları, hatta baro başkanları vardı. Belki de çoğu tecrübede yenileri ikiye katlar, üçle çarpardı! Ama onların da zaman zaman bazı kritik kararları dahili hattan gelen 2 telefona baktı, maalesef! Üstten gelen telkine, dışarıdan gelen tepkiye esir düşüp yalpaladılar. Tutarsızlık da güvensizlik de bundan kaynaklandı, tecrübesizlikten değil. Sevdalısı oldukları kulüplerin üyesi olmasalar da formaları sırtlarındaydı zaman zaman, kapının dışında bırakamadılar, tıpkı bazı TFF yöneticileri gibi kararlarıyla dışa vurdular duygularını.

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SORUN ZİHİNLERDE

Anlayacağınız sıkıntı tecrübede de filan değil sayın başkan, o kurullara giden dahili hatlarda. Kısaca zihinlerde! O da diploma, tecrübe, makam mevkii fark ettirmiyor. O iş tecrübede değil siz de bitiyor, sayın başkan. Acaba diyorum; bu kurul üyelerinde aradığınız onca yeni kriterden hangisi (hangi uzmanımız) yarın kural dışı hareketten ihraç edilmiş bir futbolcunun “hareketinin ciddi faul mu yoksa şiddetli hareket mi olduğunu” tespitini en doğru şekilde yapmamıza katkısı olacak? Eski hakim veya savcı mı? Veya ceza hukukçusu olan mı?! Futbolun doğasını bilmeyen, hareketin doğal sonucunu doğru kestirmesi mümkün müdür acaba? Belki de bu yüzden FIFA, UEFA veya diğer ülke federasyonları futbol yargı organlarındaki üyelerde sizin aradığınız değil aramadığınız kriterleri arıyordur, ne dersiniz? Bakın oralarda eski futbolcu da vardır, hakem de vardır. ‘Futbol ailesindendir’ onların çoğu. Bizimki gibi sırf ‘barodan’ değil. Peki ya aralarındaki birçokları için gelirlerinin yüzde 3-5’ine tekabül edebilecek bir huzur hakkı karşılığı burada görev yapacak o kişilerden mal beyanında bulunmalarını istenmesine ne denmeli? Sizce mantıklı bir şey mi?

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MAL BEYANI TARTIŞMASI

Hele hele gerekçesi hala açıklanamamış, ortaya çıkmamış 8 Mart hakem operasyonundan üzerinden çok geçmemişken, hakemler için “bundan böyle mal beyanında bulunacaklar” demek zamanlama açısından manidar değil mi? Bu, kellesi alınanlar konusunda kamuoyuna yeni bir şüphe uyandırmaya yol açmaz mı? Daha da yıpratmaz mı? Dedik ya “yenilik, değişim” çok olunca soru da çok oluyor. Maksadınız ilerde sorun olmasın. Mesela bugünkü TFF yönetiminde, MHK de ve diğer organlarda 8 yıl üzeri görev yapmış kişilere yer verilmesine karşın; yargı organları için “Toplamda 8 yıl ve üzeri TFF Hukuk Kurullarında görev yapmamış olmak” şartı getirilmesi çelişki değil mi?

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GÖZLEMCİ Mİ YOKSA SUÇLU MU?

Mesela hakemin notunu gözlemciden çok otoritenin ve MHK’nin verdiği bir futbol ortamımızda; maçlara atanacak gözlemci sayısını ikiye çıkararak birini de Riva’da bir odaya kapatmak! Hem de elinden cep telefonunu alarak dışarıyla tüm iletişimini kesmek. Sokaktan biri değil bu. Dünkü çocuk da... Bu ülkede yıllarca düdük çalmış, hakemlik yapmış, adalet dağıtmış bir değerimiz bu gözlemci. Yıllar sonra ona gösterilen muameleye bak. Bunlar potansiyel suçlu, öyle mi? Tamam odaya girerken telefonunu verdi görevliye. Peki yanında 2. bir telefonu varsa ne olacak üst araması yapılmadan mı sokulacak odaya? Ya da X-Ray cihazı mı koyacağız kapıya? Ya çay kahve getiren içeri telefon sokarsa? Ya çişe diye çıkıp diğer gözlemciye alo yaparsa? Oda kaç kamera ile izlenecek? Bu sorular size değil, bu fikri aklı size verenlere sayın başkan... Daha da egzajere ederiz de neyse. Gerçekten şaka gibi. Tıpkı maçlardaki temsilcileri gözetlemek için arkadan stada gizli temsilciler gönderilmesi kararı gibi. Kim o gözetlediklerin, potansiyel şüpheliler. Her biri bürokraside, devlet kademelerinde, özellikle emniyette üst düzeyde görevliler. Güvenmediklerimize bak. 15 günde tespiti yapılmış! Hakemler, gözlemciler ve temsilciler kafadan potansiyel şüpheli. Alınan kararlar ve tedbirlerde ortak nokta bu maalesef.

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KİM KİME GÜVENECEK?

Hele şuna ne demeli? Haftanın maçları ve disiplin sevklerinin aralarında her ligden birer başkan veya üst düzey yöneticinin olduğu lig koordinasyon kurulu tarafından yapılacak olması. Başkanların ceza heyetine yapılacak sevklere temsil ettiği lig adına şahitlik etmesi. Şu yarışma ortamında, rekabette, güvensiz ortamda kim kime güvenecek? Sürdürülebilir bir şey midir bu? O disiplin müfettişi tek tek hangisini neyi izah edecek.

KONSER SONRASI ÇEKİLİŞ OLUR MU?

Peki ya kanunda asli görevi futbolu geliştirmek ve futbolla ilgili organizasyonlar yapmak olan TFF yönetiminin konser organizasyonu için ne diyeceksiniz? Enteresan değil mi? Sanatçıları kulüpler mi seçecek TFF mi belirleyecek? Geçtim maddi külfetini, sonrası çıkacak muhtemel ‘o sanatçı buraya gelmesin’ tartışmalarını, yine o sanatçılardan geçmişte attıkları tweet’in statta hesabının sorulmasını, sonuçta seyirci sayısı artmasıyla gurur mu duyacağız bundan? Yeterli ilgi olmazsa araba çekilişini de dener miyiz?

NİYET İYİ AMA DAHA ARAŞTIRILMALI

Mesleki tecrübeleri, portföyü ve referansları arasında federasyonlarla ve futbolla ilgili hiçbir deneyimi olmayan bir insan kaynaklarına futbolun kurumsal yapılanmasını dizayn etmesini istemek... Federasyonun web sitesini yaparken, tat konserve sitesinden esinlenmek gibi bir şey olsa gerek. TFF Başkanımız Sayın Büyükekşi ne diyor sık sık: “İki kişi iyi niyetle yola çıkarsa üçüncüsü ben olurum diyor Allah. İki kişi kötü niyetle yola çıkarsa üçüncüsü şeytan olur. Biz iyi niyetle yola çıktık inşallah Allah da bizim yardımcımız olacak. Niyetimiz halis.” Bundan hiç şüphemiz yok sayın başkan. Ama unutmayın ki, acele eden, ecele gider. Ve acele işi de şeytan karışır. Biraz daha sorup soruşturmakta araştırıp karar almakta fayda var sayın başkan.