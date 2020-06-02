Tarihi proje! Olimpiyat Stadı Wembley oluyor

Futboldaki normalleşme adımlarıyla birlikte yavaş yavaş normal gündemimize de dönmeye başladık. Bunun ilk adımı da birkaç gün önce ilk defa gazetemizin gündeme getirdiği Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) üç yıllık yabancı futbolcu planlamasıydı. Bununla ilgili birkaç yeni detayı da birazdan sizlere aktaracağız. TFF’nin şu anda üzerinde çalıştığı ikinci bir konu da; son rötuşları yapılan ve toplam 38 bin metrekare kullanım alanına sahip olan Riva’daki TFF Spor Kompleksi’nin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devri ve yönetim merkezini de Atatürk Olimpiyat Stadı’na taşıma konusu. Bu konuda içeriden aldığımız bilgiler şöyle...

TFF 2018 yılında yaklaşık 102 milyon TL’ye ihalesi yapılan ve bitmek üzere olan bu tesisi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredecek. Bir nevi satacak. Şöyle ki; TFF bunun karşılığında hem Atatürk Olimpiyat Stadı’nın işletmesini alacak hem de üzerine bir miktar parayı da kasasına koyacak. Böylelikle son dönemlerde ekonomik krizle boğuşan TFF, nakdî anlamda da bir nebze olsun nefes almış olacak.

GENÇLiK MERKEZi

Gençlik ve Spor Bakanlığı da içinde 800 kişilik dev konferans salonu, çok amaçlı fuaye alanı, 10’un üzerinde toplantı salonu, terapi havuzları, fitness salonunu ve iki doğal çim sahanın da olduğu bu 26 bin metrekare kapalı alana sahip olan üç katlı dev tesisi gençlik merkezi olarak Türk sporunun hizmetine sunacak.

İNGiLTERE MODELİ; WEMBLEY VE ST. GEORGE’S PARK GİBİ

Bu tesise karşılık Atatürk Olimpiyat Stadı’nı alacak olan TFF, 2021 yılından itibaren Riva’daki tüm yönetim ve idari birimlerini bu stada taşıyarak futbolun yeni yönetim merkezini İkitelli yapacak. Tıpkı tüm yönetim ve idari merkezi Wembley Stadı’nda, teknik ve eğitim kısmı da Riva’daki tesislerimizi andıran St. Georger’s Park’ta olan İngiltere Futbol Federasyonu gibi... Aynı şekilde TFF’nin yönetim merkezi statta, eğitim merkezi de Riva’da olacak. Böylelikle ‘stat’ olarak inşa edilen ancak futbol maçlarından çok reklam çekimlerine ev sahipliği yaptığı için adeta ‘olimpiyat stüdyosu’ haline dönüşen o dev tesisimiz, bu hamleyle bir nevi kurtarılmış olacak. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finali için adeta baştan sona yenilenen Atatürk Olimpiyat Stadı, yeni yüzüyle birlikte yeniden futbola hizmet etmeye başlayacak.

TFF’NiN PLANI, FIFA VE UEFA TAŞ KOYMAZSA GERÇEKLEŞECEK

Bu arada hem TFF hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı açısından oldukça mantıklı görünen bu planla ilgili bir ayrıntı; bu işe FIFA ve UEFA’nın ne diyeceği... Sebebi de Gençlik ve Spor Bakanlığı’na devredilmesi planlanan bu tesisin yaklaşık yüzde 80’e yakın bütçesinin FIFA ve UEFA tarafından karşılanmış olması. Bu kaynağa karşılık tesisin futbol dışında kullanılıp kullanılmaması konusunda bu iki kuruluşa bir taahhüt verilip verilmediği meselesi... Tabiî onu da zaman gösterecek. Ama ne olursa olsun, yılda 15 futbol müsabakasına karşılık 150’ye yakın reklam ve film çekimi ile (!) stattan çok stüdyoyu andıran Olimpiyat Stadı’nın kurtarılması şart. Umarım bir aksilik çıkmaz...

SOYDAN, ALTINTOP VE BÜYÜKAYDIN YABANCI KOMiTESi

Şimdi gelelim şu yabancı meselesine... Birkaç gün önce ilk defa gazetemiz tarafından gündeme getirilen ve pandemi sebebiyle rötara uğrayan bu konu, 28 Mayıs günü TFF Başkanı Nihat Özdemir, İcra Kurulu üyeleri ve A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’le Riva’da yapılan zirvede masaya yatırıldı. Kulüplerin mevcut yabancı sayıları da göz önüne alınarak yapılacak bu çalışma, 3 yıla yayılacak. Nasıl ve ne şekilde gerçekleştirileceği de oluşturulacak olan futbol komitesi tarafından belirlenecek. Bu komitede için TFF’de düşünülen ilk üç isim Selim Soydan, Hamit Altıntop ve Yılmaz Büyükaydın. Komitede yer alacak diğer isimleri ise milli takımlar teknik heyeti ve Kulüpler Birliği Vakfı söyleyecek. Bu komite yaklaşık 1-2 ay içinde nihai raporunu TFF’ye sunmuş olacak. TFF’nin buradaki planı üç yıl sonunda sahadaki yabancı sayısının maksimum 6 olması yönünde.

FUTBOLA DÖNÜŞ PROTOKOLÜ DEĞiŞEBiLiR!

Kısmetse 10 gün sonra yeniden futbola ‘merhaba’ diyeceğiz. Kovid-19’a karşı tedbir paketimiz hazır. TFF Sağlık Kurulumuz, üzerinde günlerce çalıştığı Futbola Dönüş Protokolü’nü kamuoyunun bilgilerine sundu. Antrenmandan ulaşıma, top toplayıcıdan basın mensuplarına kimin ne yapacağı belirlendi. Bu konuda hem Süper Lig hem de 1. Lig kulüplerinin sağlık ekipleri bilgilendirildi. Ama

öğreniyoruz ki, bu protokol henüz Ankara’nın, yani Bilim Kurulu’nun süzgecinden geçmemiş. Belki üç aşağı beş yukarı benzeri olacak ama bence Bilim Kurulu’nun da üzerinden geçtikten sonra bu iş halkın bilgisine sunulsaydı daha iyi olurdu. TFF yönetimi, futbola dönüşle ilgili son toplantısını 28 Mayıs’ta gerçekleştirdi. O gün itibariyle protokol henüz Bilim Kurulu’na gönderilmemişti. Umarım bir kriz çıkmaz...