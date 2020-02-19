Sörloth kararı ve işte gerekçesi...

Neymiş efendim ‘karşılığı minimum 3 maç men olan’ bir ceza ile disipline sevk edilen Alexander Sörloth’a 1 maç ceza çıkar mıymış? Çıkar efendim! Tıpkı geçmişte çıktığı gibi... Hatırlayın... Geçen hafta bu satırlardan Sörloth’a çıkacak muhtemel cezanın 1 maç olabileceğini söylemiştik. “Talimat ve emsal kararlar böyle gösteriyor” demiştik. 12. madde açık ve net; “Kurul, haksız tahrikin derecesini dikkate alarak, verilecek cezayı üçte birine kadar indirebilir” diyor.

Peki; Sörloth vakası için “Ortada haksız tahrik yok” diyebileniniz var mı? Yok! Eeee o zaman? Ama talimattan ve cezalardan bihaber kişiler çıkmış, “Olur mu böyle şey?” diyor. Olur. Oluyor da... Mesela bunun birebir en yakın örneği geçen sezonun ikinci yarısında oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe maçında yaşanmıştı. Hatırlayın, Ankaragücü’nden Canteros, Mehmet Ekici’nin kendisine yönelik hareketine ‘kafa atıp rakibini yere sererek’ karşılık vermiş ve kural dışı hareketten (3 maç men istemiyle) PFDK’ya sevk edilip 1 maç men cezasına çarptırılmıştı.

Nedeni de öncesinde Ekici’nin Canteros’a yönelik şiddetli hareketinin ‘haksız tahrik’ sayılmasıydı. Çok eski değil, 11 Nisan 2019’da yaşandı bu olay. Böyle onlarca örneği sıralayabiliriz. Kısaca Sörloth konusunda ‘eyyamdan’ değil, ‘emsallerden’ bahsetmek mümkün. Tabii bu arada, TFF yargı organlarının karşısına bu ve bunun gibi emsal kararları bulup iyi bir savunma yapan kulübün hukukçularını da es geçmemek lazım!

'SKANDAL' AYNI, HAKEM DE...

Geçen haftanın hakem skandalını hatırlıyor musunuz? Hani bu köşeden de “Skandal arayan, Beşiktaş-Gaziantep FK karşılaşmasına bakacak” başlığıyla duyurduğumuz skandalı. Hani o; hakemin ofsayt gerekçesiyle iptal ettiği gol sonrası VAR incelemesinde defans oyuncusunun topu eliyle bilerek oynadığına hükmedip, penaltı kararı vermesini. Haa, işte o skandalın ardından bakın ne oldu? MHK, bu skandala imza atan o Alper Ulusoy’u ‘ödül olarak’ Galatasaray-Yeni Malatya maçına atadı. O da, tıpkı bir önceki hafta yaptığı gibi, bu defa da Adem Büyük’ün attığı golü, rakip oyuncunun topu eliyle oynamasını es geçerek (!) ofsayt gerekçesiyle iptal edip, tekrar benzer bir skandala daha imza attı! Niye mi?.. Haftaya da maç almak için sanırım!

MERKEZ HAKEM KURULU'NUN FENERBAHÇE HASSASİYETİ

VE MHK kritik maçlar öncesi hakemlerini Riva’da toplayarak son rötuşlarını yapmış. Eğitmenimiz Jaap Uilenberg de son haftalarda yaşanan kritik kararları ekrana getirerek değerlendirmelerde bulunmuş. Mesela; Beşiktaş-Gaziantep maçında hakem Alper Ulusoy’un ofsayt gerekçesiyle iptal edip Beşiktaş lehine verdiği penaltı kararını da, Gençlerbirliği maçında Trabzonspor lehine çalınan penaltı kararını da yanlış bulmuş Uilenberg Amca! Neyse... Asıl değinmek istediğimiz konu bu değil. Asıl konu; son haftalardaki maçlardan 20’nin üzerinde pozisyonu ekrana getirerek hakemlere doğruyu-yanlışı söyleyen MHK ve Uilenberg’in, son dönemlerin en büyük tartışma konusu olan Fenerbahçe-Alanya maçındaki o iki elle oynama hadisesini (Jailson ve Mustafa Pektemek) ‘makaslamış olmaları.’ O kritik iki el hadisesi ‘değerlendirme dışı.’ kalmış. Tabii bu durum hakemlerin de dikkatinden kaçmamış. Belli ki, MHK dışarı sızar korkusuyla bu topa da girmemiş. Seminerin sürprizi ise MHK Başkanımızın hakemleri, “Burada olan burada, sahada olan sahada kalacak, artık medyayla konuşmayı bırakın” diyerek uyarması olmuş.

MURİÇ'E VAR, SEHİÇ'E YOK!

BİR hafta öncesiydi... 1. Lig’in kritik maçında BB Erzurumspor evinde güçlü rakibi Keçiören’i ağırlamış ve karşılaşmayı zor da olsa 1-0 kazanmayı başarmıştı. Ne var ki bu maçta 4. sarı kartını gören takımın kritik ismi kaleci İbrahim Sehiç zorlu Adanaspor deplasmanı öncesi cezalı duruma düşmüştü. Ve maç da böyle sona ermişti... O da ne? Bir gün sonra öğreniyoruz ki, meğerse Sehiç, maçın ardından soyunma odası yolunda ikinci sarısını görerek kart rengini sarıdan kırmızıya döndürmüş! Hâl böyle olunca da Bosnalı kaleci cezasını hafta içinde turu ilk maçta kaybettikleri Trabzonspor maçında çekerek Adanaspor maçında kalesindeki yerini almış! Sonuç; TFF’nin güzide hukukçularına göre Vedat Muriç’in ‘kırmızısı’ bilinçli, Sehiç’in ‘kırmızısı’ bilinçsiz!

TALİMATLA YÖNETİLEN PFDK!

BiR yönetici (Semih Özsoy) çıkıp ; “Hakeme (Ümit Öztürk) kızmamak lazım. O da verilen talimatı yerine getirdi. Biz bugün üç tane atsaydık, dört tane yedireceklerdi. Zaten gecenin fragmanını saat 17.00’de (Trabzonspor maçında) gördük. O maçta yapılanları. Bunu yapanlar, yaptıranlar eminim ki şimdi koltuklarında rahattırlar” diyerek, TFF, MHK, hakemi adeta ‘komplocu’ ilan edecek. Sonra da disiplin kurulu çıkıp “Bunda ne var?” dercesine, 50 bin liracık bir para cezasına hükmedecek. Pes mi? Ne pesi, eminim ‘talimat’ öyledir!

AKADEMİDE 'BU MANZARA'

G.Saray-Başakşehir U14 maçı.... Maçın 66. dakikası...“Oğlumuzu yetiştirsin” diye emanet ettiğimiz teknik adamımız (!) Ali Güzeldal, kararından hoşnut olmadığı hakeme saldırıyor. Hem de futbolcuların... Zor zapt ediliyor. Birileri ağzını kapamaya, birileri de belinden kavramaya uğraşıyor. 3-5 dakikalık kargaşa, teknik adamın zar-zor saha dışına atılmasıyla son buluyor. Öğreniyoruz ki kulübü savunma istemiş. O da “Küfür etmedim” demiş. Peki, o görüntülerde birilerinin eliyle ağzını kapama uğraşı niye Ali’m