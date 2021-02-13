Oğulcan kararı bir skandaldır!

Peki ne yaptı? UÇK’nın (Uyuşmazlık Çözüm Kurulu) Oğulcan için kestiği 6 maçlık men cezasını 3’e indirdi. Sanırım yine ‘tahrik’ indirimi filan uyguladılar!

DAYANAĞI NE?

Gülüyorum, çünkü hukuken bunun bir karşılığı yok. Bakıyorum, soruyorum “Yok, yok...” Varsa da çıkıp açıklasınlar özür dileyeceğim.... Tövbe bir daha da Tahkim’in adını ağzıma alırsam. UÇK demiş ki; “Kardeşim sen ligin bitimine 6 hafta kala sözleşmeni feshettin gittin. Bu sebeple sana 6 maç ceza veriyorum” Olabilir... Doğrudur, yanlıştır ama ortada bir dayanak var. Peki senin verdiğin 3 maçın dayanağı ne?

İSTATİSTİĞE Mİ BAKTINIZ?

Tahkim Kurulu olarak çıkar ‘Ya hayır bu karar yanlış’ der, 6 maçı kaldırırsın ya da ‘Doğru’ der onarsın. 3 maç da neyin nesi? Ben de bir dayanak bulamadığımdan sadece tahmin yürütebiliyorum. Sanırım oyuncunun maç istatistliklerine bakarak “Bu çocuk bu 6 haftada oynasa oynasa 3 maç filan oynardı” diyerek böyle bir karara varmış olabilirler! Onlardan her şey beklerim...

ANLAYANA AŞK OLSUN!

Peki UÇK’nın verdiği 1.2 milyon Euro’luk tazminat konusu vardı. O ne oldu? Onunla da ilgili kararı vermişler ama bakın nasıl?.. “Asıl davada Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına...” Anlayana aşk olsun! İnanın kimse (Taraf avukatları ve dosyayı inceleyen biz hariç) ‘asıl dava’ diye üstü kapalı olarak ifade edilen konunun, bu malum 1.2 milyon Euro’luk tazminat konusu olduğunu anlamadı. Anlayamazdı da... Kararı açıklarken “Asıl dava” yerine “Tazminat davasına ilişkin dava” desen ne olur? Belki de kararla ilgili ‘çekinceleri’ olmalarından!..

KAZANCIN 2 KATI TAZMİNAT MI OLUR?

Taraflar arasındaki sözleşmeyi ve UÇK kararını inceleyen, emsal kararlara da bakan biri olarak Tahkim Kurulu’nun Oğulcan Çağlayan’la ilgili UÇK’nın hükmettiği tazminat kararını onaması skandaldır. Hiç “Talimat böyle diyor, emsaller şöyle diyor, sözleşme bunları yazıyor” diye uzatmadan bu kararın altına imza atan UÇK ve Tahkim Kurulu’ndan hukukçulara; “Çaykur Rizespor ile imzaladığı sözleşmesi gereği 4 yıllık garanti ücret alacağı toplam 1.5 milyon TL olan ve kulübüyle 4 yıl için toplam 5.2 milyon TL’lik sözleşmeye imza atan bir futbolcuyu, kazancının neredeyse iki katı olan 1.2 milyon Euro (yaklaşık 11 milyon TL) tazminata mahkum etmek, geçtim hakkaniyetli olmamasını, ne kadar hukukidir? O yıllarca dirsek çürüttüğünüz hukuk kitaplarına göre; kişi hakkında tesis edilecek cezanın, kazancı ile orantılı olması gerekmez mi? Kulübü ile yıllık 1.2 milyon TL (ortalama) sözleşme imzalamış ve dört yıl hizmet etmiş bir futbolcudan, 6 hafta kala sözleşmesini feshettiği için -ki bu tartışılır- o kişiyi kazancının tam 2 katı tazminata mahkum etmek. Bu ne hukuken kabul edilebilecek ne de vicdana sığar bir karardır.

BU İŞ MAHKEMEYE TAŞINIR VE EN AZ 2 YIL SÜRER

“Fesih tartışmalı” diyorum... Hatırlarsanız bunun belgesini bu köşeden yayınlamıştık. Oğulcan, kurulların iddia ettiği gibi 24 Haziran 2020’de TFF’ye fesihname değil, bir düzeltme yolluyor. “Resmi sitenizde sözleşme bitiş tarihi olarak yazan 31 Mayıs 2021’i, 31 Mayıs 2020 olarak düzeltilmesine” diyerekten. Ki o oyuncu bu yazıyı gönderdikten sonra da takımla birlikte olmaya devam ediyor. Ta ki bunu fesihname zannedip futbolcunun sözleşmesini fesheden TFF persenolinin hatasına dek. Peki şimdi ne olacak? Öncelikle Tahkim Kurulu’nun Oğulcan’la ilgili verdiği 3 maçlık ceza kesinleşmiş durumda. Ancak kurulun 1.2 milyon Euro’luk (11 milyon TL) tazminat kararını onaması nihai bir karar değil. Önceki emsallerinde olduğu gibi genç futbolcu bunu ‘ilk derece’ sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıyıp itiraz edecek. Buradan çıkacak olan sonucu da taraflar temyiz makamı olan Yargıtay’a taşıyabilecek. Kısacası bu bugünden yarına değil, en az 2 yıl sürecek bir konu. Tıpkı benzer şekilde Fenerbahçe ile arasında ihtilaf olan Serdar Kesimal’in, UÇK’nın verdiği ve Tahkim Kurulu’nun da onadığı kararı mahkemeye taşıyarak bozdurması gibi. Fenerbahçe’nin, Kesimal’a verdiği ve Tahkim Kurulu tarafından onanan 200 bin Euro ceza kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından bozuldu.