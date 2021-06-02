O mektup birliği çatırdattı!

Üç gün önce Kulüpler Birliği’nin TFF’ye gönderdiği şok mektubu gündeme getirmiştik. Hani şu Süper Lig’in son 8 haftasının incelenmesinin istendiği mektup. Sonrası malum ortalık toz duman...

Öyle ki; duyduğuma göre olayın boyutu bazı başkanların “Yeter artık” diyerek Kulüpler Birliği’nden istifayı düşünmelerine kadar varmış. Hatta ve hatta sayın Ahmet Nur Çebi’nin de önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Başkanlığı’ndan istifa edeceği söyleniyor. Sebep de, mektubun kamuoyuna yansıması ve sonrası yaşanan gelişmeler.

‘GERi ÇEKELiM’ DENDi

Nedir bu gelişmeler? Haberimizin kamuoyunda bulduğu yankının ardından sükuneti sağlama adına bazı başkanların ortaya çıkarak “İsterseniz gelin bu mektubu geri çekelim” teklifini getirmeleri.

Sebep olarak da; içinde bulundukları yayın krizi dahil birçok sorunla boğuşan Türk futbolunun yeni bir tartışmayı kaldıracak güçte olmaması. Tabii buna başta ‘ezeli rakipler’ olmak üzere bazı kulüplerin tepki vererek ‘Olmaz’ demeleri. Haliyle bu durumdan en çok rahatsızlık duyan Başkan Çebi olmuş ve istifayı düşünmeye başlamış.

TEKLiFi KiM GETiRDi?

Bu arada Kulüpler Birliği’nde “TFF’den böyle bir talepte bulunalım” diyen teklifi getiren başkan kim, belli değil! Yakında çıkar ortaya. Çebi olmadığı kesin. O sadece bu teklife ilk imza atan kişi. Ama belli olan bir şey var ki; mektup çekilse bir dert, çekilmese bir dert...

GÜLER MiSiN AĞLAR MISIN?

Ve yine bu hafta TFF’nin posta kutusuna düşen bir mektup. Aynı Kulüpler Birliği’nin mektubu gibi o da bir hayli ilginç. Belki de yine bir ‘ilk’! Mektubu gönderen; Göztepe. Mektubun konusu; Göztepe-Beşiktaş müsabakasında görev yapan üst klasman ve medya temsilcisi hakkında görevi kötüye kullanmaktan disiplin işlemi yapılması talebi.

FATURAYI TEMSiLCi ÖDEMELi!

Sebep; bu müsabakada ev sahibi kulübü usulsüz seyirci alımından dolayı rapor edip ceza almasına neden olan müsabaka temsilcilerinin aynı müsabakada kendi giriş kartlarını kullanarak maça usulsüz seyirci almaları. Ve bunun kamera görüntüleriyle sabit olması. Dilekçenin ekinde temsilcilerin kendilerine tahsis edilen o kartları kullanarak turnikelerden içeriye seyirci aldığını gösteren kamera görüntülerini sunmaları. Bir videoda, kartını turnikeden okutarak içeriye seyirci alan bir temsilci, bir diğer videoda elindeki protokol listesini duvara dayayarak isim ilave eden temsilcinin görüntüleri.

Gerçekten ilginç...

Bana göre yapılacak ilk iş şu: Kamera görüntülerini izlemedim ama dilekçede yazan görüntü detaylarını okudum. Bu yazılanlar doğru ise, ki öyledir; o zaman stada usulsüz seyirci almaktan ceza alan Göztepe’nin cezasını iptal ederek, o faturayı o temsilcilere ödetirim!

HOŞ GELDiN YAYIN KRiZi

Son iki sezonun değişmez krizi yeniden baş gösterdi. Önceki sezonlarda olduğu gibi yine Ankara’nın desteğiyle 5 ayda çözülebilen yayın krizi yeniden hortladı! Ama bu defa durum öncekilerden daha vahim... Sebebi de konunun sadece bu sezonla sınırlı olmaması. Bu yıl sonunda yapılacak olan yeni yayın ihalesi vs... Geçen yaz aylarını havada uçuşan ihtarnamelerle ve sık sık yapılan kriz toplantılarıyla geçirmiştik. Öyle ki; TFF de sırf bu konuyla ilgili olarak özel bir hukuk bürosuyla anlaşmak zorunda kalmıştı.

iKi AYDIR ÖDEME YOK

Yayıncı kuruluş ile sezon başında 2.65 milyar TL’ye el sıkışıldı. Malum, 300 milyonunu Ankara’nın karşılamasıyla! Her neyse anlaşma revize edildi imzalar atıldı. Her şey normal giderken bir anda yayıncı ödemeyi durdurdu. Sebep? “Hesapladığımızın dışında zarar oldu, bu anlaştığımız rakamı ödeyemeyeceğiz, indirim istiyoruz” demeleri.

Bu yüzden kulüpler iki aydır perişan. Sebebi yayıncının nisan ayından sonra ödemeyi durdurması. İstediği de şu; bir sezon önce yapılan (2019-20) pandemi indirimi gibi bir indirim daha yapılması.

TFF’den ihtarnamede gitti ama nafile. Yayıncının tek talebi bu değil: “Hem geçen sezonla ilgili hem de önümüzdeki sezonla ilgili mevcut şartlar üzerinden yeniden indirime gideceğiz.”

Malum kulüpler ve federasyon bu konuda bir kurul oluşturdu. Hafta başı bir araya geldiler. Bu hafta sayın Ali Koç ve sayın Ahmet Nur Çebi yayıncı kuruluşla görüşme yapacak. Niyetleri rest çekmek. Bakıp göreceğiz.

TAHKiM KURULU’NUN AiHM KOMEDiSi

Bu da oldu! Bugüne kadar birçok komik ve skandal karara imza atan Tahkim Kurulu sonunda Türk futbolunun altına dinamiti de koydu. Hem de ne dinamit!

Bakın ne yaptılar? Beşiktaş ve Fenerbahçeli yöneticilerin PFDK tarafından kesilen cezalarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) bazı yönetici ve futbolcularımızın başvurularıyla ilgili verdiği ‘İfade özgürlüğü ihlali yapılmıştır’ kararını gerekçe göstererek kaldırdı. Adeta havada kaparcasına! Gerekçeli kararını dahi beklemeden.

Yani; benim kurulum, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin bu konudaki (sportmenliğe aykırı açıklamalar, ideolojik probagandalar vs...) içtihatları bize göre de ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir” dedi.

iŞLERiNE NASIL GELiRSE!

Peki hangi kararların, hangi AİHM’nin? TFF kurullarının ‘ideolojik propaganda ve sportmenliğe aykırılıktan’ 12 maç men cezasıyla cezalandırdığı Amedsporlu Deniz Naki için “Bu kararda ifade özgürlüğü ihlal edilmiştir” diyen o AİHM’nin! Yani buna da ‘düşünce ve ifade özgürlüğü’ diyerek, spora siyaseti bulaştıran ve Türkiye’yi tazminata mahkum eden o AİHM’in! Peki hangi Tahkim Kurulu?

AİHM kararlarının işine gelenini uygulayıp işine gelmeyeni konusunda üç maymunu oynayan Tahkim Kurulu.

Hani; geçen yıl ocak ayında Türk futboluna bomba gibi düşen futbolcu Ömer Ali Rıza ve hakem Serkan Akal konusunda AİHM’nin verdiği o ilk kararı hiçe sayan Tahkim Kurulu!

1.5 YILDIR NEREDESiNiZ?

Hani, AİHM tarafından hak ihlaline uğradığı kararına varılan hakem Akal’ın görevine iadesi konusunda 1.5 yıldır gereğini yapmayan Tahkim Kurulu.

Peki sorarım size? O AİHM, 2020’de sizin için (Tahkim Kurulu) ‘Yapısı itibariyle tarafsız ve bağımsız değil’ tespiti yapmadı mı? Peki bu konuda hangi adımı attınız? İşin o tarafı işinize gelmedi sanırım.

Peki ya bundan sonra?..

Bombanın pimi çekilip TFF yönetiminin kucağına bırakılmıştır. Bundan böyle federasyonundan, hakemine, kurullarına, rakiplerine sövme sayma Tahkim’in bu skandal son kararıyla artık serbesttir. TFF yargısında bu konuda içtihat oluşmuştur. Emsal olmuştur. Haliyle Disiplin Kurulu talimatının o ilgili maddeleri artık ÇÖPTÜR!..

YENi AiHM YOLCULARI VAR

Dedik ya Tahkim son skandal kararıyla Türk futbolunun başına çorap ördü diye. Daha haftası dolmadan ilk yansıması geldi. MİT raporları sahte çıkan gözlemciler var ya? Bir yıldır göreve dönecekler, dönemiyorlar. Onlar da sonunda çareyi AİHM’ye başvurmakta bulmuşlar. Tüm bu insanları AİHM’e göndermek hoşunuza mı gidiyor Riva’daki efendiler.

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...