Mehmet Sepil'in gizemli istifası

Kulüpler gibi tüm futbol ailesinin gözü kulağı Riva’da. “İşlem tamam” haberini bekliyoruz. Ama gele gele “Mehmet Sepil Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı’ndan istifa etti” haberi geliyor ve kafamız iyice karışıyor. Kulüplerin ‘kendi menfaatlerinden çok rakibine köstek olmanın derdine düştüğü’ bir ortamda birlik başkanlığını yürütmek gerçekten kolay değil.

Başkanın özellikle bu konudan yana dertli olduğunu biliyorduk. Ama bu yeni bir şey değil. Bu istifa sürpriz ve enteresan oldu. Çünkü 2-3 gün öncesine kadar her şey normaldi. Acaba sayın Sepil’e bu istifa kararını aldıran olay veya gerekçe neydi? Şu ana kadar ortaya somut bir cevap çıkmadı.

HEYET FİRE VERİNCE İNCELEME İŞİ YATTI

Sadece bu süreçte ilginç ve şaşırtıcı bir olay yaşandı. O da şu... Bir süre önce kulüp başkanları krize dönen yayın meselesi konusunda atılacak adımlarla ilgili Digitürk ile TFF arasında bugüne kadar yapılan yazışmaları inceleme kararı alır ve bu konuda bir heyet oluşturulmasına karar verilir. Kulüplerin temsilcilerinden oluşan heyet Riva’ya doğru yola çıkar. Ancak bu sırada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz heyette yer alan yetkilisini yoldan geri çevirir. İnceleme işi yatar. Tabii bu durum birçok kulüp başkanın sert tepkisine yol açar. Bazılarına göre bu olay Sepil için bardağı taşıran son damla olmuş olabilir. Er geç kokusu çıkar ortaya.

BABA-OĞULLAR TAMAM DA KUZENLERİ NE YAPACAĞIZ?

Yarın birileri çıkıp, “2020-21 futbol sezonu deyince ne hatırlıyorsunuz?” diye sorarsa, bir bu naklen yayın skandalını söylerim, bir de hakemler için yapılan baba-oğul düzenlemesini. Aklımdan çıkması mümkün değil. Geçtim bunun hukuğa aykırılığını, insan haklarına aykırı bir durum bu. Umarım bir ‘baba’ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gitmez. Yeriz yine şamarı. Bu iş sizin başınızı çok ağrıtır Nihat Özdemir başkanım. Birileri de çıkıp yarın, “Peki bu kuzenleri ne yapacağız?” derse. MHK Başkan Vekili Metin Tokat, kuzeni hakem Serkan Tokat. Ve diğerleri. Belli ki ‘baba gözlemciye’ oğlunun bulunduğu ligde görev vermeyeceğiz ama ‘ağabey hakeme’ kardeşinin bulunduğu ligde düdük çaldıracağız, ne hikmetse! Bu, Trabzonsporlu Erce Kardeşler’in ağabeyi Arda Kardeşler’in de aklına karpuz kabuğu kaçırmaz mı? MHK talimatımıza göre “Bir ara gazetede yazı yazdın” diye eski bir hakeme “Gözlemci, eğitimci, mentör olamazsın” diyeceğiz, ama yıllarca gazetede yazı yazan, yorum yapan Serdar Tatlı’dan ve yardımcısı Metin Tokat’tan MHK Başkanı ve Başkan Vekili yapacağız, öyle mi? Uğraştığımız şeylere bakın, Allah aşkına.

VAR'DA KURALLAR DEĞİŞİYOR

Hazır yeni MHK’dan anektodlar vermişken yine oradan gidelim. Bu sezon göreceğimiz bir başka yenilik VAR uygulamasında olacak. Geride kalan iki yıldan farklı olarak VAR inisiyatif alacak ve artık topa tam girecek. Sadece “Bakmanı öneririm” demekle kalmayıp pozisyonla ilgili görüşünü fikrini hakeme söyleyecek. Bu yeni bir kaosa sebebiyet verebilir. Zaten hakemler ne yapacağını şaşırdı! VAR’la tanışalı 2 yılları oldu; bugünkü ile birlikte 4 ayrı MHK gördüler. Hepsinin yoğurt yiğişi farklı. Sonra kalkar benim federasyon başkanlarım ve yöneticilerim ‘kulüplerin teknik adam ve futbolcu istikrarsızlığından’ dem vurur. MHK açısından, böyle bir sirkülasyon dünyanın neresinde var acaba? Dedik ya her MHK’nın metodu, uygulaması ve bakışı farklı. Biri gelip VAR’ın müdahale çizgisini bir yere koyuyor. O gidiyor diğer MHK geliyor, o çizginin yerini değiştiriyor. Bence hakemlerden önce sorgulamamız gereken başka şeyler var.