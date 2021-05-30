MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerYazarlar Yazıları Tahir KUM YazılarıLütfen biraz saygı!
GeriTahir KUM Lütfen biraz saygı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yazarlar
Haber Giriş: 30.05.2021 - 06:28 | Son Güncelleme:

Lütfen biraz saygı!

Tahir KUM
Tahir KUM
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tahir KUM
Tahir KUM
Lütfen biraz saygı!

‘Kaybedenler kulübü’nden ‘kazananlar kulübü’ne sorular!

“Hürriyet Gazetesi’nin bugün yayımlanan nüshasında, asılsız ve ahlaksız iddialardan oluşan birer yazı kaleme alan ‘Kaybedenler Kulübü’ kalemşorlarını şiddetle kınıyoruz.”

İmza: Beşiktaş Spor Kulübü Aslında bu imza Ahmet Nur Çebi’ye ait. Onun ilgisi ve bilgisi dahilinde yayınlanmış bir yazı. Peki biz ne yazdık:

Kulüpler Birliği Vakfı, bizzat Ahmet Nur Çebi’nin imzaladığı bir mektup hazırladı. Süper Lig’in son 8 haftasının incelenmesini istedi.

Galatasaray, TFF’ye başvurdu. Hataysporlu Billong ile ilgili iddiaların araştırılmasını istedi.

Bu iki haberin altında benim ve Ali Naci Küçük’ün imzası var. Bu durumda şunu sormak hakkımız. Acaba bahse konu haberde gündeme getirdiğimiz;

- Kulüpler Birliği’nin ligin son 8 haftasının TFF’nin ilgili kurulları tarafından incelenmesini istediği bilgisi asılsız mıdır? Yine;

- Galatasaray Kulübü’nün Hataysporlu Billong’la ilgili ‘elde ettiği bilgiler’ eşliğinde üç gün önce hem TFF’den hem de UEFA’dan resmi yazıyla soruşturma istediği bilgisi asılsız mıdır?

Lütfen biraz saygı

KAVGANIZI BiZiMLE DEĞiL, KULÜPLER BiRLiĞi VE MEKTUBU YAZANLA YAPIN

Acaba bu iki ‘bilginin’ neresinde bir asılsızlık ve ahlaksızlık vardır? Belli ki haberi bile okumamışsınız. Sayın Çebi, Beşiktaş’ın şampiyonluğu anasının ak sütü gibi helaldir. Önce bunda anlaşalım.

Siz kavganızı gidin Kulüpler Birliği ile ve Billong mektubunu yazan muhatabınız ile yapın. Bizimle değil. Biz tüm kulüplerin tarihine, başkanlık makamına ve başarılarına saygı duyuyoruz. Duymaya da devam edeceğiz.

Hatırlarsanız, Karagümrük’ün o sevincini hayatınızın sonuna kadar araştıracağınızı söylemiştiniz. O ve benzeri pek çok sözünüzü yayınlarken gazeteci, başka kulüplerin resmi mektuplarını yayınlarken, kalemşör oluyoruz. Pes...

Biz başta Beşiktaş olmak üzere tüm kulüplere ve başkanlarına saygı duymaya devam edeceğiz. Buna siz bile engel olamayacaksınız.

Lütfen biraz saygı

Hemen Misli.com'a üye ol, iddaa heyecanını Misli.com'da yaşa...

False
Tahir KUM
Tahir KUM
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Diğer sporlar

Sıradaki Haber
Son dakika! Manchester City'yi 1-0 yenen Chelsea, Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu
Barcelona Anadolu Efes Euroleague Final maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? Manchester City ile Chelsea şampiyonluk mücadelesi verecek!
Türkiye İtalya EURO 2020 açılış maçı ne zaman? İşte maça dair en son bilgiler