Ligin yayın değeri 2 milyar TL'ye kadar düştü

Futbol ülkemizde düne kadar peşin oynanan bir oyundu... Ama bugün ne yazık ki; tarihinde ilk defa veresiye oynanan bir oyun haline geldi... Niyesi basit... Çünkü başka alıcı yok. Mecburuz veresiyeye! ‘Marka değerimiz’ diyordunuz ya; bakın markanızın geldiği noktaya!.. Hukuken sözleşme bitmiş ama taliplisi yok. BeINSport da haliyle o düştüğümüz durumdan ‘yararlanıyor’. Peki gelinen son nokta ne? Söyleyelim. Sayelerinde muhasebeci de olduk!

AH VAH EDİYORLAR

Ana kontratın mevcut şartlarına göre, beIN Sport’un 2020-21 sezonu için ödemesi gereken toplam tutar; 250 milyon dolar + 1.270.193.936 TL. Yani bu da 7.5 kur ile toplam 3.145.195.936 tl’ye tekabül etmekte. (Enflasyon artışıyla) Ve TFF de çektiği ihtarnameyle bu bedel üzerinden yüzde 25’lik peşinatın hesaba yatırılmasını talep etti. Hem de “Kalan o 100 milyon dolarlık ikinci teminat mektubunu bozdururum” diyerekten. Diğer 110 milyon dolarlık banka teminat mektubu geri çekilmişti. Şimdi ‘ah vah ediyor’ bizimkiler

GEÇEN YIL 2.3 MİLYARDI

Neyse ki düne kadar “Spor Toto ile TRT ile temaslarımız var” diyerekten top çeviren Katarlı arkadaşlar bu defa rakamla dönmüşler. Ve kulüplerin ana kontrat gereği istediği 3.15 milyara karşılık sanırım “2 milyar verelim bu işi bitirelim” demişler. Geçen sezon ana sözleşmeden yaklaşık yüzde 13 lük indirim alan Digitürk tarafının bu defaki indirim talebi yaklaşık yüzde 30 muş. 3.15 milyar talebe karşılık 2 milyar haliyle bizimkilerin keyfini kaçırmış. Bir sebebi de dün 18’e bölünen paranın bugün 21’e bölünecek olması. Geçen sezon kulüplerin aldığı para TL bazında 2.3 milyar civarıydı. Bir yıl sonra kulüpler ne yazık ki dün beğenmedikleri o parayı bugün arar hale geldi.

11+5=14 EDER Mİ?

Yok efendim “15 tane pozitif çıkmışmış... 7 futbolcu da pozitif vakaya rastlanılmış...” Geçeceksiniz bunlar... Ağlama zırlama yok. Talimat ortada. Ne diyor Kovid-19 talimatımız: “Takımların A Takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14 futbolcunun altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir.” Yani... Yanisi şu; ‘kalan sağlar bizimdir’ misali senin elindeki o 30 kişilik futbolcu kadrosundan 16’sında da pozitif vakaya rastlansa sen bu talimat çerçevesinde müsabakaya çıkmak zorundasın. Çıkmazsan hükmen yenilgi.

KRİTER NORMAL Mİ?

Tamam. TFF’nin böyle bir kriter belirlemesi gayet normal. Ama ‘kriter normal mi?’ İşte orası enteresan. TFF diyor ki; “14 futbolcun varsa sahaya çıkmak mecburiyetindesin”. Peki soruyorum: Niye 15 veya 16 değil de “14?” Belli ki sahaya sürülecek futbolcu sayısı 11, oyuncu değişikliği sayısı da 3 olarak hesap edilmiş. Keşke bunu hesaplarken pandemiden bu yana 5 oyuncu değişikliğine geçilmesini unutmasalar iyi olacakmış!

BAŞLAMADAN BİTEN LİG: REZERV LİG!

Aylar önce kulüpler TFF’den rezerv takımlar konusunda bir talepte bulunuyor. Ve diyorlar ki “Bu çocuklar 10 yaşından bu yana hep aynı kişilerle oynamaktan sıkıldı. Bu çocukları 3. Lig’de kora kor mücadelenin içine sokalım”... Federasyonumuz da “Hay hay, çalışmanızı yapın getirin” diyor ve tüm kulüpler bu konuda hazırlık yapıyor. Sportif direktörlerle birlikte bir taslak hazırlanarak Riva’ya sunuluyor. “Size üç gün sonra döneriz” diyen Riva’daki amcalar 3 hafta sonra dönüyor. Peki nasıl mı? “Tekrar aranızda oynamaya devam” diyerekten!

BEKLENENİN TAM AKSİ

Kulüplerin taleplerinin tam aksine hazırladığı B Takım Ligi’nin başlatma kararı aldıklarını kamuoyuna duyuruyor. O güne kadar gençlerini elinde tutmuş hiçbir yere salmamış Süper Lig kulüplerimiz hayatının şokunu yaşıyor. Ve TFF’nin başlayacağını duyurduğu lig için haliyle “Biz yokuz” diyorlar. Tam bir komedi. Tabii olan kulüplere oluyor. Aylarca rezerv takımıyla 3. Lig’de mücadele edecek diye elde tutulan aldıkları, transfer teklifleri veto edilen oyuncular adeta elde patlıyor.