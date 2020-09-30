Kulüplere 500 milyon TL’lik can suyu

Digitürk, 28 Eylül’de TFF’ye 500 milyon TL ödeyeceğini bildirdi. Ancak Kulüpler Birliği, “Bir ödeme yapılacaksa, yıllık talebimiz olan 3.15 milyar TL’nin yüzde 25’i verilsin” diye karşı çıktı. TFF’nin girişimleri sonucu orta yol bulundu: 500 milyon TL ‘şartsız’ olarak alınacak ve yayıncı ile ücret pazarlığı devam edecek.

Futbol dünyamız açısından bu yılın iki önemli konusundan biri yayın krizi. Diğeri malum takım harcama limiti meselesi. Haliyle iki yazımızdan biri yayın meselesindeki gelişmeler oluyor. Konu artık kulüpler kadar taraftarın da dilinde. Dünden bu yana yine enteresan gelişmeler oldu.. Malum, yayıncı kuruluş yüzde 25’lik peşinatın üzerine yatınca (!) kulüplerimiz TFF aracılığı ile yasal yollara başvurma kararı almış ve ardından da yayıncıya art arda iki ihtarname göndererek yasal süreci başlatmıştı. İhtarname süresinin sona ermesinden dört gün önce yani perşembe günü yayıncı, TFF aracılığı ile kulüplere 28 Eylül itibariyle 500 milyon TL’lik ödeme yapacağını iletti. Riva’dakiler de bu gelişmeyi kulüplere bildirdi. Bir nevi müjde gibi... Ancak Riva’dakiler bu müjdeye karşılık beklenmedik bir tavırla karşılaştı...

KULÜPLER YAZI GÖNDERDİ

Kulüpler Birliği Vakfı, altında 21 kulübün ıslak imzası olan bir yazı kaleme alarak Riva’ya gönderdi. Yazıda özetle; “Bir ödeme yapılacaksa, bu da talebimiz olan yıllık 3 milyar 150 milyon TL’nin yüzde 25’inin tekabül ettiği paradır. Bu parayı (500 milyon TL) kabul etmek, teklif edilen yıllık 2 milyar TL’yi kabul etmek anlamına gelir ki, böyle bir şey mümkün değildir. Ayrıca federasyonun bilgimiz haricinde bir ödeme alması ve pazarlık yapmasını kabul etmiyoruz” denildi. Kısacası “Para vereceklerse kayıtsız şartsız borç olarak verebilirler ve bunu da yeni sezon ödemelerinden düşebilirler” diyerek bu talebi veto ettiler.

360 MiLYON TL YARIN

Anlaşmazlık yeni bir krize yol açmak üzere iken TFF Yönetim Kurulu akılcı bir hamle yaparak orta yolu buldu. Şöyle ki: Yayıncı kuruluşun teklif ettiği 500 milyon TL ‘şartsız’ olması kaydıyla alınacak ve bu arada yıllık yayın ücreti ile ilgili görüşmeler sürecek. Böylelikle, transfer döneminde olduğumuz için acil paraya ihtiyacı olan kulüpler mali yönden rahatlayacak. TFF’nin önerisi kulüpler tarafından da kabul edildi ve kriz çözüldü. Yayıncı kuruluş söz konusu 500 milyon TL’nin 360 milyon TL’lik bölümünü yarın, 140 milyon TL’sini ise önümüzdeki hafta içinde ödeyecek.