Kulüpler Birliği, TFF'ye mektup yazdı: Son 8 hafta araştırılsın

Süper Lig bitti, üzerinden de iki hafta geçti. Yeni umutlar, yeni transferler, yeni sezon heyecanı derken Riva’ya adeta bomba gibi bir mektup düştü.

· Mektubu gönderen: Kulüpler Birliği Vakfı.

· Gönderildiği adres: Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu.

· Konu: Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından 2020-21 sezonunun son 8 haftasıyla ilgili şike, teşvik vs. iddialarının araştırılması.

Başlıca sebep, yani mektubun çıkış noktası; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bazı kulüpleri zan altında bırakan o açıklamaları. Çebi gibi bazı kulüp başkanı, yönetici, teknik adam ve futbolcuların bazı maçlar, futbolcular, kaleciler ve hakemler hakkındaki ilgili imaları.

ÇEBİ'NİN SÖZLERİ TEPKİ GÖRDÜ

· Talep; Çebi’nin “Ölene dek araştıracağım” dediği Karagümrüklü futbolcuların sevinç gösterisi ve benzer konular için Etik Kurulu’nun göreve davet edilmesi. Hem de tüm kulüpler tarafından.

Meğerse konu 2-3 haftadır gündemdeymiş. Sebebi de sayın Çebi’nin açıklamalarının birçok kulüpte tepkiye yol açmış olması. Bu başkanlar da bu tepkilerini 21 kulübün başkanının kullandığı WhatsApp grubunda yazılı olarak ifade edip tüm kulüplere çağrı yapmışlar. “Ya bu konuda inceleme ve gereğinin yapılması talebimizi Kulüpler Birliği olarak yapalım ya da bizler bu konuların, iddiaların incelenmesi için bireysel olarak Etik Kurulu’na gideceğiz” demişler. Ve sonunda bu işten rahatsızlık duyanların, tepkili olanların sayısı giderek artınca konu da ‘ortak karar’ haline gelmiş.

BAŞKANLARIN BÜTÜN AMACI ÇEBİ'NİN İŞ YÜKÜNÜ HAFİFLETMEK!

Maksat Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı ve Beşiktaş Başkanı Çebi’nin iş yükünü hafifletmek! Tüm işlerinin yanında bir de bu iş için ölene dek uğraşmasın. Veya da dedikleri lafta kalmasın! Çünkü biz, bir kulüp başkanının oynadıkları maç sonrası rakip kulüp başkanına rahatlıkla “X takımdan teşvik mi aldınız başkan?” diye sorabildiği bir sezonu geride bıraktık, maalesef.

BAŞKANLARIN İSTİFA ETMELERİNİN SEBEBİ MİDE BULANTISI

Çünkü biz, bir teknik adamın, maçlarını erteleme teklifini reddeden kulüp için yine aynı rahatlıkla, “Acaba bu talebimizi reddetmelerinin arkasında ne var, merak ediyoruz” diyebildiği bir sezonu geride bıraktık. Çünkü biz, yenen gollerden görülen kartlara, kenarda oturtulan golcülerden, lig devam ederken kulüpleriyle ilişkisi kesilen futbolculara; enteresan ve tuhaf bir sezonu geride bıraktık. Eskiden yaşananlar ‘baş ağrıtıyordu’ şimdi ‘mide bulandırıyor’. Şu kulüp başkanlarından art arda gelen istifalarının gerekçesine bir bakın bakalım, hepsi bu mide bulantısından!