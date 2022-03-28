İstifa da yok maç da yok! 'Ben düdüğümü değil, onurumu geri istiyorum'

Tahkim Kurulu'nun tarihi toplantısında neler yaşandı? Kim ne dedi? Bundan sonra ne olacak? MHK istifa edecek mi? Hürriyet açıklıyor...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, önceki gün tüm dengeleri alt üst edecek bir karar alarak, Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 18 hakem ve 3 gözlemciyi ‘liste dışı bırakma’ kararını iptal etti. Prof. Dr. Murat Balcı başkanlığındaki Tahkim’in böyle bir karara varması futbol camiasında ‘büyük sürpriz’ olarak değerlendirildi, zira daha önce pek rastlanmış bir şey değildi. Hâl böyle olunca, herkesin kafasında bazı sorular oluştu. Şimdi gelin, tek tek o soruları ve cevaplarını anlatalım...

1) MHK AVUKATLARI YENi BELGE SUNMAK iSTEDi, REDDEDiLDi

Toplantı, ‘Pembe Köşk’ adıyla bilinen TFF’nin Levent’teki binasında yapıldı. Saat 12.00’de başlayıp 5 saatten fazla süren toplantıda, 18 hakem, 3 gözlemci ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Tahkim Kurulu hem hakem ve gözlemcileri hem Gündoğdu’yu hem de hakemleri dinledi. Hakem ve gözlemciler karara neden itiraz ettiklerini, Gündoğdu da liste dışı bırakma kararının sebebini anlattı.

MHK’nin avukatları, Tahkim Kurulu’na yeni belgeler vermek istediklerini bildirdiler ancak kurul başkanı Murat Balcı, “Geç kaldınız. Bu zamana kadar neredeydiniz?” diyerek olumsuz yanıt verdi. Toplantıda Ferhat Gündoğdu ile liste dışı bıraktığı hakemler arasında zaman zaman diyaloglar yaşandı. Birbirlerine cevap verdikleri anlar oldu.

2) MHK BAŞKANI, ŞOK KARARININ GEREKÇELERİNİ ANLATTI

Ferhat Gündoğdu, gerekçe olarak ne söyledi?

Hakem kadrosunda yeniden yapılanmaya gittiklerini, genç isimlerle yola devam etme kararı aldıklarını anlattı. Bu karar çerçevesinde Fırat Aydınus, Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek’i yaştan dolayı, diğer hakemlerin ise performans düşüklüğü nedeniyle Süper Lig kadrosundan çıkarıldığını söyledi.

3) FIRAT AYDINUS: BIRAKACAKTIM AMA MHK İSTEDİĞİ İÇİN DÖNDÜM

Hakemler, Ferhat Gündoğdu’nun bu gerekçelerine karşılık ne söyledi?

Fırat Aydınus, “Yaş olayı gerekçe olamaz. Ben zaten yaştan dolayı bırakmıştım, bir yıl daha devam etmemi isteyen MHK idi” dedi. Tahkim Kurulu üyelerini en fazla etkileyen sözler ise Tugay Kaan Numanoğlu’ndan geldi. Numanoğlu’nun, “Ben yıllardır bu mesleği onurlu bir şekilde yapıyorum. 7 yaşında bir kızım var, hafta sonları geldiğinde bana, “Baba maça niye gitmiyorsun?” diye soruyor ve ben ona bu durumu izah edemiyorum. Düdüğümü değil, onurumu geri istiyorum” sözleri salondaki havayı çok değiştirdi.

4) FERHAT GÜNDOĞDU: AYNI KADROYLA DEVAM EDECEĞiZ

Kararı Tahkim Kurulu tarafından bozulan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibi istifa edecek mi?

İstifa etmeyecek. Ferhat Gündoğdu ve ekibi aynen göreve devam edecek. Nitekim Gündoğdu dün Antalya’daki seminerde hakemlere yaptığı konuşmada, “Tahkim Kurulu bir karar aldı ama biz ve siz görevimizin başındayız. Aynı kadroyla yola devam edeceğiz” dedi.

5) HAKEM SEMİNERİNİN ZAMANLAMASI ÇOK MANiDAR

Peki MHK söz konu su 18 hakem ve 3 gözlemciye görev verecek mi?

Hayır. MHK zaten böyle bir duruma karşı tedbir olsun diye Tahkim Kurulu toplantısının olduğu günün ertesine seminer koydu. Talimatlar gereği seminere mazeretsiz olarak katılmayan hakemler 4 hafta süreyle maç alamıyor. Dolayısıyla bu hakemler 4 hafta zaten cezalı. Sezon sonu da büyük olasılıkla klasman düşürülecekler. Yani, istifa da yok, maç da yok.