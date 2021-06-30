İşte bizim çocuklar

‘Bizim Çocuklar’ EURO 2020’de yüzümüzü kızartırken, Cüneyt Çakır ve ekip arkadaşları bir defa daha ülkemizin gururu oldular. Hem de tarihe geçerek...

Futboldaki Avrupa şampiyonalarında en çok düdük çalan hakem, bir Türk artık.

Ve onun adı da Cüneyt Çakır. Dile kolay, 3 Avrupa Şampiyonası ve 2 Dünya Kupası finallerinde görev almak.

Bravo Cüneyt Çakır, bravo Bahattin Duran, bravo Tarık Ongun. Onlar şimdi finale yürüyor.

Ne dersiniz onlara da ‘Bizim Çocuklar’ diyebilir miyim! Dünyanın şu an gözünü çevirdiği EURO 2020’de ülkemiz adına yaptıkları tanıtım için onlara da, şu dağıtılan primlerin KDV’si kadar bir ödül düşünülür mü acaba?

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