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Hürriyet
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Haber Giriş: 19.06.2020 - 06:28,Son Güncelleme:

Isla da aynı nedenle gitti

Tahir KUM
Tahir KUM
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Tahir KUM
Tahir KUM

Kruse'de kulüp cephesini dinledik... Onlara göre; fesih haksız. Peki ya futbolcu cephesi? Onlar ise “Bu bir haklı fesihtir” diyorlar.

Gerekçeleri şu:“Alacaklara ilişkin çektiğimiz ihtarname neticesinde kulüp sadece marta kadar olan ödemeleri yapıp geri kalanla ilgili ödeme yapmamıştır. Bu, mevcut sözleşme gereği sözleşmenin oyuncu tarafından tek taraflı feshini gerektirmektedir. Ve gereği yapılmıştır.”

DOMİNO ETKİSİ OLUR MU?

Futbolcu cephesi de “Haklıyız” diyor. Bu iş kulübün başını epey ağırtacağa benziyor. Maddi külfeti de cabası. FIFA talimatlarına göre oyuncuyla uzlaşma şart. Bu arada bu uzlaşma krizi sadece Kruse ile ilgili değil. Futbolcuların birçoğunun bir yıl öncesine dayanan alacaklarının yeni bir sözleşme ile ileri tarihe ertelenmesinin üzerine bir de oyunculardan indirim talep edilmesi krize neden olmuş.

Oyuncular sıcak bakmamış. Bu konuda önce Emre ve sonra yönetim oyuncularla tek tek görüşmüş. Isla’nın ayrılışında da yine ödeme krizi var. Asıl soru: Kruse olayı F.Bahçe’de ve ülkemizdeki diğer yabancılar için bir domino etkisi yapar mı? Aldığım duyum, yapacak gibi.

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Tahir KUM
Tahir KUM
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