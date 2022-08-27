Hakem atamaları televizyondan canlı olarak verilemez mi?

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Bize, bazı atamalar sonrası pek öyle olmadığı izlenimi verse de, dedikleri gibi olduğunu varsayalım. Ama makine bu işi nasıl yapıyor, MHK’dan başka bilen gören yok. Mesela VAR’ı biliyoruz. Hemen hemen her kesimden (başkanlar, teknik adamlar, spor yazarları vs.) o odaya misafir edildi ve VAR sisteminin nasıl çalıştığı anlatıldı, izah edildi. Bugün VAR konusunda, “Nasıl oluyor?” gibi bir soru yok. Ama şu hakem atamaları konusunda var. Makine nasıl atıyor bilmiyoruz. Madem “Şeffaflık” diyoruz VAR gibi şu yapay zeka makinesinin de nasıl çalıştığını bir görsek. Bu konuda medyayı davet ederek makinenin karşısında bir brifing verseniz. Testler yapsak, olmaz mı? Mesela biraz daha öteye gidip, ileride yine şeffaflık adına o makineyi haftanın hakem atamalarını yaparken canlı yayında ekrana getirebiliriz. Ne dersiniz, tıpkı kura çekimleri gibi.

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2002'DEN 2022'YE TÜRK FUTBOLU

Geçen sezonu ilk 3 sırada bitiren 3 takımımız: Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor. Çıktıkları ilk Avrupa sınavlarında sınıfta kaldılar. Trabzonspor Kopenhag’a, Fenerbahçe Dinamo Kiev’e, Konyaspor da Vaduz’a elendi. Kupa şampiyonu Sivasspor da Malmö’ye... Tıpkı ülke milli takımları gibi, takımlarımızın da gücü ‘üst kategoride’ mücadele etmeye yetmedi, maalesef. Şimdi bazıları bir, bazıları iki ‘alt kategoride' mücadele edecek.

İSRAİL'E BİLE GEÇİLDİK

Şimdi sorarım size; A Milli Futbol Takımı ‘C Ligi’nde olan bir ülkenin; kulüplerinin seviyesinin Konferans Ligi olması anormal mi? Peki böyle bir ülkenin Ümit Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonası’na katılamaması... Peki böyle bir ülkenin U19 Milli Takımı’nın; Avrupa Şampiyonası yarışında İsrail’in lider olduğu bir yerde grup sonuncusu olması... Peki böyle bir ülkenin U17 Milli Takımı’nın yine Avrupa Şampiyonası yarışında 3 maçta 3 yenilgi alarak grup sonuncusu olması sürpriz midir, sizce?

NERELERDEN DÜŞTÜK

Kısacası yukarıdan aşağıya, sağdan sola nereye bakarsan bak, nereyi tartarsan tart aynı, futbolumuzda. Ama işin acı olan yanı; nerelerden bu durumlara düştüğümüz... 2000’lerde FIFA klasmanında 5. sırada olan (2004) bir ülkenin bugün 42. sıraya kadar gerilemesidir asıl önemli olan. Yine 2000’ler de kulüpler bazında UEFA’da 7. sıraları görmüş bir ülkenin bugün İsrail’e geçilerek 21. sıraya kadar gerilemesidir acı olan. ‘C’ ligine düşen sadece o A Milli Takımımız değildi, maalesef.

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HER YERDE SONUNCUYUZ

Şu son 3-5 yıla bir bakın, hem milli takım hem de kulüp seviyesinde. Takımlarımız çıktıkları bütün sınavlardan çakmışlar. Bakın 3’te 0 yaptığımız 2020 Avrupa Şampiyonası’na. Bakın 2022 Dünya Kupası elemelerine. Bakın alt kategoride yarışan (U21, U19, U17) milli takımlara... Hepsi sonuncu. Tıpkı ‘26 yıl sonra ilk kez yokuz’ diyerek ağıt yaktığımız Şampiyonlar Ligi’nde son çıktığımız üç yarışta sıfır çektiğimiz gibi. O üç sınavda da sonuncu olduğumuzu ne çabuk unuttuk! Son şampiyonlarımız Galatasaray, Başakşehir ve Beşiktaş’la üç sezondur puana hasret kaldığımızı. Bugün yıllar sonra ilk kez yokuz diye vah vah, ah ah ediyoruz. Biz Avrupa arenasında doğru dürüst olamadık. Olamayız da. Niye mi? Çünkü bizim futbol gündemimiz başka. O gündemimiz içinden TFF’yi, MHK’yı, Tahkim Kurulu’nu, PFDK’yı, hakemi çıkarın bakalım, geriye nasıl bir futbol kalıyor.

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PFDK'DAN DÜŞÜNDÜREN KARAR!

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ı 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezasına çarptırdı. Sebep de; Sancak’ın Fenerbahçe maçı devre arasında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti. Talimatlara göre en az 3 ay hak mahrumiyeti cezası alması gereken Sancak, 45 günle yırttı. Daha doğrusu yırttırıldı! Peki nasıl oldu? Nasıl kılıfına uyduruldu? İşin bir TFF tarafı var bir de PFDK tarafı...

MİNİMUM CEZADAN AZ

Şöyle ki; hakem soyunma odası koridorunda gerçekleşen bu olaydan dolayı talimatın 39. Maddesi (Hakem soyunma odası ve koridorlarının güvenliği) kapsamında PFDK’ya sevk edilmesi gereken Sancak, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından 41. Maddeden (hakaret) sevk edilerek daha düşük bir yaptırımla karşı karşıya bırakıldı. Bu, işin TFF kanadında yapılan rütuş!. Bir de PFDK tarafı var. Onlar da “Sayın başkan çok ceza almasın” demiş olacak ki, takdiri indirim haklarını kullanarak (13. Madde) cezayı minimum cezanın da altına indirdiler. Peki nedir o takdiri indirim bir söyler misiniz, Allah aşkına! Kaldı ki, ilgili maddenin 2. Fıkrası “Kurul takdiri indirim nedenini kararda gösterir” diyor.

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HAKARET VE TEHDİT VAR AMA

İnanın çok merak ettim o görüntülerde, raporlarda takdiri indirim yapacak ne gördünüz, ne okudunuz? Hele hele kurulun başkanlığını ‘Adanalı’ birinin yaptığı yerde daha hassas olmanız gerekmez miydi?. Rapor var, görüntü var. Hakaretler var, tehdit var. Ama karşılığı yok. Sonra da benim TFF Başkanım “Tahkim’de PFDK’da kimler var gördünüz mü CV’lerini” diye övünüyor. Her ne kadar biz “Mesele diploma, makam değil, dik duruş meselesi” desek de. Ve gördük de. Görünen o ki MHK kanadında olduğu gibi kişiler değişse de yargı kanadında da değişen bir şey yok, TFF adına...

NE TEMSİLCİSİ VAR NE DE 4. HAKEM

Siz “Rezerv Lig” demeye devam edin, ben “Rezil Lig” diyeceğim. Geçtim takımların kimleri oynattığını, maçların nerelerde yapıldığını, alınan tuhaf tuhaf skorları, sahaya dalan hayvanları; müsabakalarda TFF’nin bir temsilcisi ve 4. hakem bile yok. Sonra da ben buna ‘Lig’ diyeceğim öyle mi? Temsilcinin olmadığı bir müsabakada organizasyonu raporlamayı kim yapacak?