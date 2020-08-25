Gözler Riva'da, kaos kapıda: Limit meselesi kördüğüm oldu

Bugün Türk futbolu için tarihi bir gün. Sebebi de; nihat Özdemir federasyonunun, hayata geçtiği günden bu yana her transfer döneminde büyük bir krize dönüşen limit meselesi için nihai sözü söyleyecek olması.

Hatırlarsınız; bundan yaklaşık iki hafta önce Riva’da, kulüp lisans kurulunun da hazır bulunduğu zirvede TFF yönetimi ile kulüp başkanları arasında oldukça gergin ve sıcak saatler yaşanmıştı. nihat Özdemir ile Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ile Özdemir ve Koç arasındaki o sert diyaloglar gazete manşetlerini süslemişti. Sebebi de malum, o gün masadaki 6 kulübün görüşleri aksine Galatasaray ve Trabzonspor’un limit meselesinin revize edilmesine sert bir şekilde karşı çıkmasıydı. Yaşanan karşılıklı diyaloglar ve tartışmalar Özdemir’in, “Burada sadece 8 kulübüz benim için önemli olan 21 kulübün ortak görüşü. Gidin önerilerinizle ilgili imzalarınızı alın. Şunu da şimdiden hatırlatayım 21 imzalı olmayan hiçbir öneriyi bırakın tartışmayı gündeme dahi almam” sözleri, gerginliği bitirmek yerine daha da artırmıştı.

ALİ KOÇ'UN TEPKİSİ

Ali Koç bu yaklaşıma sinirlenmiş; “20 kulübün istediği bir şeyi sırf bir kulüp istemiyor diye yapmayacak mıyız?” diye tepki göstermişti. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil’in çabalarıyla sakinleşen zirve, Özdemir’in, “Kulüpler Birliği’ni toplayın. Kimin ne isteği varsa yazsın. Benim tek kriterim 21 ıslak imzadır” demesiyle son bulmuştu. ve iki gün sonrası Kulüpler Birliği İstanbul’da toplanmış, başkan Sepil de, kulüp başkanlarına Riva’da yapılan o zirvenin özetini yaparak; “Arkadaşlar kimin ne önerisi varsa söylesin. Hepsini ayrı ayrı tüm kulüplerin imzasına sunacağız. Çünkü federasyon başkanımızın isteği böyle” demişti.

DOSYA ARTIK TFF’DE

ToplAnTının sonunda Fenerbahçe, Trabzon, Kasımpaşa ve Antalya’dan gelen toplam 7 farklı önerinin 21 kulübün imzasına sunulmasını oy birliği ile kabul etmişlerdi. Toplantının ardından metne dökülen bu 7 öneri kulüplere gönderilerek başkanlardan her bir öneri için ayrı ayrı görüş ve imza talebinde bulunuldu. Nihayetinde 14 Ağustos günü kulüplerin imzasına sunulan ve içinde 7 önerinin (talebin) bulunduğu dosya, 19 Ağustos’ta TFF Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Riva’ya, genel sekreterliğe gönderildi.

EN ÇOK İMZAYI FENERBAHÇE’NİN ÖNERİSİ TOPLADI, AMA 2 EKSİKLE...

Peki Fenerbahçe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’un imzaya açılmasını istediği öneriler neydi? Ve kulüpler TFF başkanı için ‘olmazsa olmaz’ olan o 21 imzayı bulabilmişler miydi?

Gelen dosyada hangi önerinin hangi kulübe ait olduğu belirtilmiş ve kulüpler her biri için ayrı ayrı görüş belirtmişlerdi. Dosyada dikkat çeken en önemli ayrıntı 21 kulübün tümünün imzaladığı tek bir öneri dahi olmamasıydı. Yine bir başka ayrıntı da 7 farklı öneriyle ilgili olarak 21 kulüp arasında Trabzonspor’un kendisine ait iki önerisinin dışındaki tüm önerilere şerh düşen tek kulüp olmasıydı. Yine dikkat çeken bir başka nokta da Fenerbahçe’nin limit konusundaki önerisinin Galatasaray ve Trabzonspor’un dışında 19 imzayla en çok imza toplayan öneri olmasıydı.

19 KULÜP iMZA ATTI

Fenerbahçe'nin talebi olarak imzaya açılan ve 19 kulübün imzasını alan öneri; ‘kulüplerin finansal kuruluşlara yapılacak olan anapara ödemelerinin takım harcama limitinden düşülmemesi’ idi. Bir diğeri de ‘harcama limiti için konulan yüzde 15 ‘lik sapma oranının yüzde 40’a çıkartılması’.

Edindiğimiz bilgiye göre bu iki öneriye hem Galatasaray hem de Trabzonspor imza atmamış. Yine Antalyaspor’un önerisi olarak imzaya sunulan ‘asgari harcama limiti tüm kulüpler için minimum 80 milyon TL olsun’ talebi de 13-14 kulübün imzasını alabilmiş.

BEŞiKTAŞ, SGK VE VERGİ BORÇLARININ BİR YIL ÖTELENMESİNİ İSTEDİ

Dosyada ‘TFF’nin bu sezon için kulüplerden transfer dönemiyle ilgili olarak SGK ve vergi borçları konusunda borçsuzluk yazısı istememesi ve bonservis amortismanlarının takım harcama limitlerinden düşülmemesi’ önerileri de Beşiktaş Kulübü’nün önerisi olarak imzaya sunulmuş. Beşiktaş’ın görüşü; ‘pandemiden dolayı herkes için yapılan bu öteleme kulüplerimiz için de yapılsın. Bu bir yıl ertelensin.’

Bu da kulüplerin çoğunun desteğini almış. Sanırım buna Trabzonspor ve Galatasaray’a ek olarak Rizespor da muhalefet etmiş.

Dosyada adeta ‘Bay Muhalif!’ olan Trabzonspor da iki farklı öneri sunmuş. Bunların birincisi, Süper Lig’de yer alan kulülerin B bakımlarının 3. Lig’de mücadele etmesi. İkincisi de dövizle yapılan transferlerde limit ve vergi hesaplamasının kontrat tarihindeki kur baz alınarak hesaplanması. Bordo mavililerin bu iki talebi genel çoğunluğun desteğini görmesine rağmen 21 imzaya ulaşmamış.

REZERV LİG KONUSUNDA DA ÖNEMLİ FİKİR AYRILIKLARI VAR

Şimdi dosya TFF yönetiminin önünde. Haftalardır gündemi meşgul eden limit vs. konularında son sözü bugün söyleyecekler.

Söyleyecekler ama sıkıntı Özdemir’in, “21’de 21 imza isterim” demesi. Kulüplerin ise, “21 takımın görüşünün bir olması mümkün olabilir mi?” diye karşı çıkması. Görünen o ki bu 7 öneriyi de Riva veto edecek. Hem de Sayın Özdemir’in Riva’da yapılan son toplantıda, “evet, hata yapılmış” dediği Kasımpaşa’nın talebi de 21 imza olmadığı için düzeltilemeyecek. Çünkü bunu yaptığı takdirde bu defa diğerleri de “19 imzalı F.Bahçe’nin talebini de yerine getir” diyecek.

Keza Rezerv lig meselesi... Birçok takım için olmazsa olmaz olan bu durum yine 21 imza şartına takılmış durumda. Yaklaşık 15 kulüp “B takımlarımızı 3. Lig’e, rekabetin içine sokalım” diyor.

‘ÖYLE OLURSA GAZOZUNA OLUR!’

TFF kanadı, “Ayrı bir lig oluşturulsun” görüşünde. Kulüpler ise, “Böyle olursa gazozuna olur, bizim dediğimiz gibi yapılırsa oyuncularımız diğer Anadolu takımlarıyla rekabete girer, kora kor mücadele eder” diyerek karşı çıkıyor. Sonuç; limit meselesi çözüm ararken kördüğüm oldu. Gözler bugün Riva’da federasyonun vereceği nihai karara çevrildi.

İŞTE KULÜPLERİN 7 ÖNERİSİ

1- Finansal kuruluşlarına yapılacak anapara borç ödemelerinin takım harcama limitinden düşülmemesi.

2- TFF’nin bu sezon için kulüplerden (transfer döneminde) SGK ve vergi borçları konusunda ‘borçsuzluk yazısı’ istememesi. Ayrıca bonservis amortismanlarının takım harcama limitlerinden düşülmemesi.

3- Süper Lig’de yer alan kulüplerin B takımları oluşturması ve bunların 3. Lig’de gruplara serpiştirilerek rekabet içine sokulması.

4- Asgari takım harcama limitlerinin tüm Süper Lig kulüpleri için minimum 80 milyon TL’ye yükseltilmesi.

5- Borcu bulunmayan kulüpler için gelirlerin 1/3’nün değil tamamının dikkate alınması. Yani sermaya artışı, sporsorluk ve futbolcu transferi gibi gelirlerin tamamının yansıtılması, kullanılabilmesi.

6- TFF’nin belirlediği takım harcama limitleri için konulan yüzde 15 ‘lik sapma oranının yüzde 40’a çıkartılması.

7- DövizLe yapılan futbolcu transferlerinde ‘takım harcama limiti ve vergi hesaplaması’ kontrat tarihindeki döviz kuru baz alınarak yapılsın.