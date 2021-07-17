G.Saray için tek çare Rizespor’la anlaşmak

Konu; yine Oğulcan Çağlayan meselesi. Hatırlarsınız; TFF yargılaması neticesinde Galatasaraylı futbolcu, eski kulübü Çaykur Rizespor’a 1.2 milyon Euro tazminat ödemeye mahkum edilmişti. UÇK’nın verdiği bu karar Tahkim Kurulu tarafından onanarak kesinleşmişti. Akabinde futbolcu konuyu genel yargıya taşımış ve İstanbul Bölge Adliye İdari Mahkemesi’nde Tahkim Kurulu’nun verdiği kararın iptalini istemişti. Ve mahkeme Oğulcan’ın tazminata yönelik yaptığı başvuruyu kısa bir süre önce reddetti.

SON UMUT YARGITAY

Rizespor’a karşı UÇK ve Tahkim Kurulu’nun dışında mahkemeden de olumlu cevap alamayan Oğulcan ve Galatasaray cephesinin tek umudu Yargıtay kaldı. Şimdi taraflar mahkeme kararının gerekçesinin kendilerine ulaşmasının ardından iki haftalık süre zarfında kararı Yargıtay’a taşıyacak. Buradan da olumlu karar çıkmaması halinde bu tazminat Oğulcan ve müteselsilen sorumlu olan Galatasaray tarafından Rizespor’a ödenecek.

· Tabii burada asıl kritik olan konu; Profesyonel Futbolcular Statüsü ve Transfer Talimatı’na göre ortada kesinleşmiş bir borç olduğundan Galatasaray’ın transfer yasağı ve futbolcunun da lisansının askıya alınması tehlikesiyle karşı karşıya kalınması.

Malumunuz kısa süre önce Galatasaray Kulübü, TFF’nin talimatlar çerçevesinde koyduğu transfer yasağını Tahkim Kurulu’na yaptığı başvuruyla kaldırdı. Şimdi geriye, lisansı askıda olan Oğulcan’ın lisansının aktif hale gelmesi kaldı. Çünkü ilgili talimatın 12. Maddesi futbolcunun lisansının tescili için alacaklı tarafın vize ve tescile muvafakat edildiğine dair bir belgeyi TFF’ye ibraz etmesini şart koşuyor.

Galatasaray’ın Oğulcan Çağlayan’dan yararlanması için önünde iki şart kalıyor. Ya alacaklı olan kulüp Çaykur Rizespor’a ödeme yaparak anlaşacak ya da davanın Yargıtay’da lehlerine sonuçlanmasına kadar futbolcusundan yararlanamayacak.

BURAK ELMAS’A GÖRE SORUMLU TAMAMEN TFF

· Galatasaray için çare belli, o da Rizespor’la anlaşmak. Bugün itibarıyla Oğulcan’ın ne Avrupa kupalarında ne de Türkiye’deki müsabakalarda forma giyme şansı yok. Çünkü lisansı dava sebebiyle askıya alınmış durumda. Sayın Burak Elmas’a göre bunun sorumlusu TFF; “UEFA izin verdi ancak TFF izin vermedi.”

Ama olayın perde arkasında dikkat çekmek istediğim bazı hususlar var... Mesela, keşke birileri sayın Elmas’a veya hukukçularına “Bir ay önce kulübün transfer yasağının kaldırılması için müracaat ederken neden Oğulcan’ın lisansı için de başvuru yapmadınız? Liste verilmesine 48 saat kala mı aklınıza geldi?” diye sorsaydı.

ÇOK GEÇ KALDILAR

· Ve ilk resmi müsabakadan (PSV maçı) iki gün önce kulüplere 2 futbolcu değiştirme izni verdiğinden bihaber TFF Başkanı ve yöneticilerine, 14 Temmuz’da yaptıkları başvuru konusunda resmi tatili unutarak, “15 Temmuz’da bu kararı verin” demelerini nasıl yorumlamalı?

Ve yine talimatlardan bihaber Galatasaray cephesinin bu işin Çaykur Rizespor’un muvafakat vermemesi halinde mümkün olamayacağını bilmesinden 24 saat öncesine kadar Karadeniz ekibi ile hiçbir temasa geçmemesi.

ZAMANLA YARIŞIYORLAR

· Şimdi Galatasaray Yönetimi ve teknik kadrosu zamanla yarışıyor. Önünde Oğulcan’ı 3 eleme müsabakasında oynatmak, ondan yararlanmak için sayılı zamanı var. Neyse ki TFF’ye lisans başvurusu yapmak gibi Rizespor’la temasa geçmek de akıllarına gelmiş. Geç de olsa Rizespor’a bu 1.2 milyon Euro borca karşılık bir talepte bulunulmuş. Yeşil mavili kulüp haklı olarak “Önceliğimiz para” dese de bir miktar para artı futbolcu olabilir görüşündeymiş.

Her ne kadar Burak Elmas, “TFF yöneticileri benim TV’deki konuşmalarıma göre karar vereceklermiş” iddiasında bulunsa da talimat açık ve net. Alacaklının muvafakatı olmadan Oğulcan’a lisans çıkmaz.

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