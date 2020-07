Futboldaki yeni yabancı sistemi uygulanamaz

Yani bir gün önce (8 Temmuz) yönetim kurulu toplantısında aldığı kararları... Peki karar nasıl alındı? Süreç nasıl işledi? Kulüplerin çoğu bugün isyanda. Hatta ve hatta, “Bize sorulmadan, danışılmadan, görüş alınmadan karar verildi” diyorlar. İddia enteresan... Çünkü TFF cephesi, “Kulüpler Birliği Vakfı’ndan bu konuda görüşünü aldık” diyor. Sonra öğreniyoruz ki, TFF’nin kulüplerden bu konuda görüş istediği ve onların da önerilerini TFF’ye ilettikleri doğru. Ancak işin püf noktası (!) TFF’nin bu görüşleri dikkate almaması.

ARADA 24 SAAT YOK!

Çünkü 18 kulübün konuyla ilgili çalışmasının (görüşlerin) Riva’ya ulaşması ile TFF’nin kamuoyuyla paylaştığı ‘kararı’ arasında 24 saat bile yok. Bir gün önce akşam 21.00 suları ulaşan bu önerileri hangi zamanda inceleyip araştırıp, ertesi sabah böyle bir karar aldınız, enteresan doğrusu!

2020-21 DEĞİL BİR SONRAKİ SEZON

Kulüpler Birliği Vakfı’na göre, önceden karar verilmiş ve kulüplerin önerileri dikkate alınmamış. Çünkü gelen önerilerde 18 kulübün yarısından fazlası mevcut yabancı sisteminin devamı yönünde görüş belirtmiş. Söz konusu görüşler içinde, açıklanan sisteme en yakın olanı, sınırlama isteyen Fenerbahçe’nin önerisi. Sarı lacivertli kulüp çok farklı ve detaylı bir çalışma yapmış. Ama bugün onlar da açıklanan sistemden memnun değil. İtirazları var. Kulüplerin genel görüşü yeni sezon için ortalama 2 yabancı futbolcunun eksiltilmesi ve kademeli olarak düşürülmesi. Ve pandemi sebebiyle ortaya çıkan ekonomik sorunlar ve zaman darlığı nedeniyle yabancı kısıtlamasının 2020-21 sezonunda değil, 2021- 22 sezonunda yürürlüğe girmesini istediler.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANTI İSTEDİ, CEVAP BİLE VERİLMEDİ

Kulüplerin bu söylemlerine karşın federasyonun “Hayır. Biz kulüplerimizin görüşlerini inceledik, dikkate aldık” deme ihtimali tabii ki var ancak bu pek inandırıcı değil. Çünkü böyle bir düşünceleri gerçekten olsaydı, kararı açıklamadan önce Kulüpler Birliği’nin kendilerine gönderdiği toplantı talebine nezaketen de olsa olumlu veya olumsuz bir cevap verirdi. Hâlâ yok. Sonuç olarak kulüpler 18 kulübün konuyla ilgili yazılı görüşlerini iletmenin hemen ardından TFF’ye bir yazı daha göndererek, “Bu konu ciddi ve önemli bir konu. Bunu bir masanın etrafında oturup tartışmalıyız, aceleye getiremeyiz” demişler. Ama benim federasyonum tüm kulüplerin bu konuda ortak toplantı taleplerini hiçe sayarak son noktayı koymuş.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE DE KARŞI

Tabii bu durum kulüpleri fena halde kızdırmış olacak ki, şimdi Galatasaray ve başlayıp Kasımpaşa ile devam eden Tahkim Kurulu’na itiraz kervanına bugün itibariyle sanırım 6-7 kulüp daha katıldı. Bunların arasında Fenerbahçe ve Beşiktaş da var. Sanırım 10’un üzerinde itirazın olduğu bir yerde Futbol Federasyonu’nun yabancı sayısına ilişkin yeni kuralı önümüzdeki sezon uygulamaya sokması biraz zor olacak gibi duruyor.

KARAR DOĞRU OLABİLİR AMA ZAMANLAMA YANLIŞ

Bundan önce alınan ve 4 yıl için uygulamaya konan yabancı sistemi liglerin başlamasından 7-8 ay evvel kamuoyu ile paylaşılırken, bugün uygulamaya sokulmak istenen sistem sadece 1-2 ay öncesinden açıklandı. Hele hele Covid-19 sürecinde. Kimsenin yerinden kıpırdayamadığı, transfer sirkülasyonunun dar olduğu bir dönemde.

KÜLFETLİ OLACAK

3 yıllık olarak açıklanan bu sistemin 2020-21 sezonunda uygulamaya girmesi kulüpler açısından bir hayli külfetli olacak. Bu sistem, dar zamanda kulüplerin ellerindeki birçok yabancı oyuncuyla sözleşmelerini feshetmek zorunda bırakacak. Bu da gönderilmek istenen futbolcunun elini güçlendirecek.

REVİZE GELEBİLİR

Sanırım aceleye getirilen ve çok düşünülmeden alınan bu karar revize edilecektir. Aksi halde bu karar kulüplere yarar değil, zarar getirir. Sistem doğru olabilir. Ama bize göre zamanlama yanlış. Bu tip kararlar bu şekilde sezon başlamasından bir-iki ay önce değil en az 1-2 yıl önce alınmalı ve kamuoyu ile de paylaşılmalı. Mevcut sistemde elinde 16-17 sözleşmeli yabancı futbolcusu olan bir kulübe bir anda “Bunların yarısının sözleşmesini feshedeceksin” demek, pek mantıklı olmasa gerek!

BAL'DA CANSU ÖZEL KIZIMIZ FEDERASYONDAN MÜJDE BEKLİYOR

Kütahyaspor Başkanı Cahit Özel’i yeni tanıdım. Down sendromlu dünyalar güzeli bir kızı var. İsmi Cansu. “Benim kahramanım” dediği babasının her maç ve deplasman dönüşünü pencerede beklemiş. Cahit Özel, “Kızıma söz verdim, biz 3. Lige çıkacağız. Ama şimdi o güzel gözlerine bakamıyorum” diyor. TFF’nin Bölgesel Amatör Lig’le ilgili ‘Liderleri 3. Lig’e çıkartma’ kararı birçok kulübü, üzmüş, kırmış ve ayaklandırmış durumda. Gruplarında ikinci ve üçüncü sırada bulunan takımlar, “Arada 1-2 puan farkı var, bu karar hukuki değil” diyerek Tahkim Kurulu’na başvurdu. Haksız da değiller. Tıpkı Kütahyaspor gibi pek çok şehir takımı benzer bir mağduriyet yaşıyor. Umarım TFF (Ki amatör futbola ve kulüplere hayatını adayan Ali Düşmez de aynı kanaatte) bir an önce bu durumu yeniden masaya yatırır. Ve sadece futbolseverleri ve şehirleri değil Cansular’ı da sevindirir.