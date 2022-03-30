Futbolda devrim bir başka bahara

Türk sporunda son dönemlerde adından sıkça bahsettiren yeni spor yasası sonunda TBMM’nin önüne geldi... İçinde Türk sporu ve futbolu için bir çok ilki barındıran yasa meclisten geçtiği takdirde Türk futbolu yargısı konusunda devrim niteliği taşıyan ve sezon sonunda hayata geçmesi planlanan o meşhur statü değişikliği de kanun gereği rafa kaldırılmış olacak.

PLANLAR ALT ÜST OLDU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) talebi ve Türkiye Futbol Federasyonu statüsünde yapılan değişiklik sonrası futbol kamuoyu sezon sonunda TFF yargı organlarındaki değişime odaklanırken, meclise sunulan yeni spor yasası bu planları alt üst etti. Yeni yasanın geçici 2/1 maddesine göre mevcut TFF yargı organları Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) seçime kadar görevlerinde kalacak.

BUGÜN MECLİSE GELİYOR

Bugün TBMM komisyonuna girecek olan yeni spor yasası meclisten geçtiği takdirde beraberinde büyük tartışmaları da getiren hukuk kurulları aday komisyonu 2023 yılının haziran ayına kadar çalışmalarını dondurmak zorunda kalacak.

TAHKİM KURULU, PFDK VE UÇK TAMAM DEĞİL, DEVAM

GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu maddeyi ihdas eden Kanunla 5 inci ve 6’ncı maddelerde yapılan değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyelerinin görev süresi, bu kurulların göreve başlama tarihinden itibaren dört yıl sonunda sona erer. İl disiplin kurulları hariç ilk derece hukuk kurulları ile Tahkim Kurulu üyeleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yapılacak ilk toplantıda görevlerini tarafsızlık ve bağımsızlık içinde yerine getirmelerine engel bir durumlarının olmadığına dair yazılı beyanlarını sunar ve Yönetim Kurulu üyelerinin huzurunda görevlerini tarafsız ve bağımsız şekilde yerine getireceklerine dair yemin ederler.”