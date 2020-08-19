Fenerbahçe camiası bunu hiç unutmayacak

Kasımpaşa’nın Mame Thiam’ı Fenerbahçe’ye bedelsiz olarak verdiğini açıklamasının ardından hemen herkes gibi benim de kafamda bazı sorular oluştu:

1 - Kasımpaşa böyle bir şeyi neden yaptı?

2 - Thiam’ı bedelsiz verme fikir kimden çıktı?

3 - Daha önce böyle bir durum yaşandı mı?

Bu soruların cevabını öğrenmek için Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Saraç’ı telefonla aradım... Fatih Bey sağ olsun tüm sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi...

ALİ KOÇ ÇOK ŞAŞIRDI

Thiam’ın F.Bahçe’ye gidişi nasıl gerçekleşti?

2-3 gün önce Sayın Ali Koç beni aradı, “Thiam’a talibiz, satmayı düşünür müsünüz?” diye sordu. Ben de “Başkanımıza (Turgay Ciner) sormam lazım ama satacağını pek sanmıyorum çünkü takım için çok önemli bir oyuncu. Ayrıca yurt içi ve yurt dışından çok sayıda talibi var” dedim. Ondan sonra Turgay Bey’i telefonla arayıp, Ali Koç’un talebini ilettim. Turgay Bey, “Fatih Öztürk’ü geçen hafta Galatasaray’a bedelsiz verdik. Daha önce de Abdullah Durak’ı Rizespor’a, Adem Büyük’ü Yeni Malatyaspor’a bedelsiz vermiştik, Thiam için de Fenerbahçe’den para almayalım. Fenerbahçe şu an zorda, onlara destek olmamız gerekiyor” dedi. Şaşırdım tabii. Daha sonra Ali Koç’u aradım, Turgay Bey’in söylediklerini aktardım. O da şaşırdı; “Ciddi misin?” dedi. Ben de, “Ciddiyim tabii” cevabını verdim. Ali Bey, “Ben de, F.Bahçe camiası da bu jestinizi unutmayacağız. Tarihe geçecek bir hareket oldu” dedi.

DESTEĞE HAZIRIZ AMA BAZI ŞEYLERi AŞAMIYORUZ

Peki, bu sürpriz kararınızın gerekçelerini de Ali Koç’a anlattınız mı?

Tabii ki... Sayın Ali Koç’a, “Biz rekabetin adil koşullar içinde olmasını istiyoruz. Fenerbahçe’ye desteğe hazırız ama aşamıyoruz bazı şeyleri” dedim. Kendisine, Fatih Öztürk’ü Galatasaray’a bedelsiz verdiğimizi ve Beşiktaş Kulübü’nün ‘Bırakmam Seni’ kampanyasının reklamlarının, Turgay Bey’e ait televizyon kanallarında bedava yayınlandığını da anlattım. Ben Thiam için para almayacağımızı bildirince, futbolcu ile görüşmek için izin istedi ve biz de gereken izni verdik. Biz Thiam transferini hem Fenerbahçe hem Türk futbolu adına bir katkı olarak düşünüyoruz.

Gazetelerde “Kasımpaşa Thiam’a karşılık Deniz Türüç veya Harun Tekin’i istedi” haberleri nasıl çıktı peki?

Biz böyle bir talepte bulunmadık. Hatta gazetede bu iki futbolcunun adları çıkınca Ali Koç’u aradık, “Bu haber sizden mi çıktı” dedik, “Hayır” dedi.

BAŞKANIMIZ ‘FATiH’E BiR DAHA BÖYLE FIRSAT GELMEZ’ DEDi GALATASARAY’A BEDELSiZ VERDi

Fatih Öztürk’ün Galatasaray’a gidişi nasıl oldu?

Yaklaşık 2-3 haftadır Galatasaray’ın Fatih Öztürk’e talip olduğu yönünde haberler çıkıyordu. Bunun üzerine Abdurrahim Albayrak’ı aradım, “Siz Fatih’e talipmişsiniz, çocuğun kafası bu yüzden karışık, doğru mu?” diye sordum. “Sorup, size döneyim” dedi.

Sonra döndü, “Evet, Fatih’i istiyoruz” cevabını verdi. Ben de Turgay Bey’i aradım, Fatih’in yaşını sordu; “33” deyince, “O zaman Galatasaray’a verelim gitsin. Para da istemeyin. 33 yaşına gelmiş, bir daha böyle bir fırsat gelmez” dedi. Böylelikle Fatih’i Galatasaray’a gönderdik. Abdurrahim Bey de para istemediğimizi öğrenince çok şaşırdı.

TREZEGUET’Yi BiLEREK 5 MiLYON EURO ZARARINA SATTIK

Fatih Saraç, sohbetimiz sırasında geçen yıl 10 milyon Euro’ya Aston Villa’ya sattıkları Mısırlı futbolcu Trezeguet ile ilgili önemli bir anıyı anlattı... “Trezeguet’ye bir Körfez ülkesinden ciddi bir teklif gelmişti. Çok büyük para kazanabilirdik ama Turgay Ciner Bey özellikle satmadı. Trezeguet yetim bir çocukmuş, annesi tek başına büyütmüş. Turgay Bey, geçmişte Trezeguet’nin düğününe gitmiş. Düğünde Trezeguet’nin, annesinin ayağını öptüğünü görmüş. Körfez ülkesinden teklif gelince kendisine, “Senden çok etkilendim. Bir Arap takımı seni istiyor ama vermeyeceğim çünkü önün çok açık. Avrupa’da iyi bir kulübe transfer olacağını biliyorum. Senin orada oynamanı istiyorum. Avrupa’ya gittiğinde Arap takımından gelen teklifle arada fark olursa, o farkı ben ödeyeceğim, hiçbir kaybın olmayacak” demiş.

Gerçekten de daha sonra Aston Villa’ya sattık. Eğer Aston Villa’ya değil de Arap takımına satsaydık en az 5 milyon Euro daha fazla kazanabilirdik. Turgay Bey bugüne dek Türk futboluna 150 milyon dolara yakın yatırım yaptı. Türkiye’de hiçbir kulüpte olmayan tesislere sahibiz. Biz sadece kendi menfaatlerimizi değil, Türk futbolunu düşünüyoruz.” Evet, Fatih Saraç’ın anlattıkları böyle. Bu arada hatırlatalım; Trezeguet Aston Villa’ya 10 milyon Euro’ya satılmıştı.

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