Ey kulüpler! Buna neden en başında itiraz etmediniz?

“Süper Lig’den BAL’a tüm ligleri oynatacağız” dediler... Biz çıkıp; “Süper Lig ve 1. Lig’e ‘evet’ ama diğerlerine ‘hayır’...” dedik. Sonuç: Direndiler ama sonra dediğimize gelindi. Ardından... TFF bu defa yeni sezonda uygulanacak yabancı sistemini açıkladı. Ortalık ayağa kalktı... Nihat Özdemir Federasyonu, “Boşuna çenenizi yormayın, karardan dönüş yok, bu sezon uy-gu-la-na-cak...” dedi. Biz yine çıkıp; “Bu yabancı sistemi bu sezon uy-gu-lana-maz” dedik. Ve bu yeni yabancı sisteminin ancak bir sonraki sezon hayata geçirilebileceğini söyledik. Sonuç; yine direttiler ama sonra dediğimize gelindi. Söz uçar, yazı kalır. Arşiv bir tık ötede!

BU TALİMAT DA DEĞİŞECEK!

Futbol Federasyonu şimdi de ciddi krizlere ve ayaklanmalara sebep olan “Kulüp Lisans Talimatı”nın uygulanması konusunda diretiyor. Tüm eleştiri ve tehditlere karşı talimatın mevcut haliyle uygulanacağını ve bu işten bir sapmanın mümkün olmadığını söylüyor. Hangi talimatın; 2019’un yazında yazılan Kulüp Lisans Talimatı’nın. Biz de diyoruz ki; “Hayır artık uy-gu-la-na-maz.” Gerekçemiz mi?

PANDEMİ REVİZESİ ŞART

Sizlerin bu sezon hayata geçmesini planladığınız yabancı sistemini ‘ertelemenize’ ve Süper Lig’i 21 takıma ‘yükseltmenize’ sebep olan ‘gerekçeniz’ neyse, o!.. Geçtim gişe gelirini, forma satışını, reklam pastasının ve dövizin durumunu, yayıncının bile mevcut sözleşme şartlarının ancak yarısını ödeyebileceğini söylediği şu futbol ekonomisinde, 2019’da yazılıp çizilen bu FFP talimatına uymak ne yazık ki mümkün değildir. Bu konu da mutlaka ama mutlaka bir ‘pandemi revizesi’ istemektedir. Her ne kadar federasyonumuz bu konuda bir sapmanın-değişikliğin mümkün olmadığını söylese de, TFF’nin bunun arkasında durma şansı; yürürlüğe sokup sonra iptal etmek zorunda kaldığı yabancı sayısı kararının arkasında ‘durabildiği’ kadardır!

KULÜPLER ÖNERGE VERDİ AMA...

Gündem, transfer kadar Kulüp Lisans Talimatı’ndan kaynaklanan limit meselesi olunca biz de yine oradan yürüyelim istedik. Her ne kadar TFF bu işten bir dönüş yok dese de biz dönüş olacağını iddia ediyoruz. Her neyse... Bu konudaki asıl mesele şu: Bundan kısa bir süre önce 21 takım olayıyla ilgili koparılan yaygaraya karşılık resmi sitesinden ‘bunun Kulüpler Birliği’nin ortak talebi olduğunu’ söyleyenlerin; bugün aynı kurumun (Kulüpler Birliği’nin) krize ve ayaklanmalara sebep olan Kulüp Lisans Talimatı konusundaki ortak talebini gündemine dahi almaması! k Enteresan ve düşündürücü olan; 17 takımın bu konudaki ortak önerisini, belki de Trabzonspor’un şerhi sebebiyle (!) şubat ayından bu yana masaya dahi yatırmayanların, küme düşme konusunda bu defa yine aynı kulübün şerhini görmemezlikten gelmesi!

ARTIK TAHKİM'DEN DEĞİL MASLAK'TAN DÖNÜYOR

Bu arada TFF’nin “Onlar istedi, biz yaptık” açıklamasının ileride çok baş ağrıtacağını kenara not etmekte fayda var. Eskiden TFF Yönetim Kurulu’nun verdiği kararlar dönerse sadece Tahkim Kurulu’ndan dönerdi. Şimdi Beylerbeyi’ndeki Tahkim’e gitmeden, Maslak’taki Kulüpler Birliği’nden döner hale geldi.

F.BAHÇE KENDİ ETTİ, KENDİ BULDU

Şimdi Federasyon’a kızıyor, saydırıyoruz da. Be arkadaş bu talimat üzerinde aylarca kafa patlatan, yazan-çizen siz ve sizin profesyonelleriniz değil miydi? Şimdi çıkıp; “Bu sürdürülebilir ve kabul edilebilir bir talimat değil” diyorsunuz? Peki, o zaman bugünleri öngörüp bu işe neden zamanında şerh koymadınız? Eğer, “Bizim hazırladı ğımız taslağın üzerinde - bazı oynamalar yapılmış” diyorsanız, buna karşılık neden Tahkim Kurulu’na gidip itiraz etmediniz? Tıpkı iki yıldır Bankalar Birliği ile yapılacak olan anlaşmanın kulübü ileride daha da sıkıntıya sokabileceğini öngörerek “hayır” dediğiniz gibi; dün Kulüp Lisans Talimatı ‘yürürlüğe girdiğinde’ niye aynı hassasiyeti göstermediniz? Demezler mi?..

TALİMATIN MİMARI FENERBAHÇE'DEN

FFP ile ilgili konu sadece pandemi ile değişen ekonomik şartlar değil elbette. Çünkü bu isyan ve öfke pandemi öncesinde de aynı şekilde yaşandı. Hatırlayın, Sayın Başkan Ali Koç’un Ocak ayında yanına mali işler direktörü Serdar Yıldız’ı alarak çıktığı TRT Spor’daki yayını. “Serdar arkadaşımız bu talimatı yazan, öncülük eden mimarlarından biri, bunu hazırlayan biziz” demedi mi sayın başkan orada? Sanırım bu konuda çuvaldızı sağa sola savurmadan önce iğneyi biraz da kendinize batırmanız gerekiyor, öyle değil mi? Eğer talimat doğru, hesap yanlışsa, bu yanlış hesap zaten Tahkim’den döner! Dert etmeye, isyan etmeye gerek yok. Ama talimata bakıyorum da, Fenerbahçe açısından durum sanki “Bu harcama limitini öp de başına koy” gibi duruyor. Bence sorgulanması gereken, çıkan rakamlar değil, sizlerin de ortaklaşa kaleme aldığı o talimatın içeriğidir.