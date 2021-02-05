Eren'Can simidi' mi 'can sıkıcı' mı?

Sebep de; transfer penceresinin kapanmasına kısa bir süre kala Galatasaray’ın genç futbolcularından Erencan Yardımcı’nın Misli. com 2. Lig ekiplerinden Eyüpspor’a 4.2 milyon TL karşılığı transfer oluşu. Haliyle transfer penceremiz de, geçmişte olduğu gibi, yine ilginç bir kapanışa sahne oldu. Sebep? Dediğimiz gibi bir 2. Lig kulübünün 18 yaşındaki bir futbolcunun bonservisi için 4.2 milyon TL sayması. Sayabilir... Bugün çıkıp bu konuda ağzını açanlara da, “Ne var canım paramın kâhyası sen misin?” de diyebilir. Derler de, acaba “Gelecek vadeden bir futbolcu transfer ettik diye lanse ettiğiniz ve uğruna da 4.2 milyon TL saydıkları 18 yaşındaki bir futbolcunun sözleşme süresi 1.5 yıllık mı olur?” sorusuna ne cevap verirler? Hem 4.2 milyon TL vereceksin hem de 1.5 yıllık imza atacaksın? Güldürmeyin Allah aşkına! Fazla değil bundan yaklaşık 1.5 yıl önce amatör olan ve şu ana dek U16-U19 yaş grupları arasında 79 maçlık bir futbol kariyerine sahip olan bir çocuktan bahsediyoruz. Bari buradan açık vermeseydiniz!

BU TRANSFER NEDEN SON DAKİKAYA KALDI?

Peki ya; böyle bir transferin, transfer penceresinin kapanmasına adeta dakikalar kala gerçekleşmesi neden? Yoksa bu son dakikaya kalış, Mustafa Cengiz başkanın Erencan için kapıyı 8-9 milyon TL’lerden açıp taraflar arasında kıyasıya bir pazarlık yaşanmasından mı?! Yoksa iddia edildiği gibi; son gün gerçekleşen transferlerde hesap şaşmasından dolayı bu miktarda bir eksi bakiye kapatılmak istenmesinden mi? Yoksa aynı mevkide oynayan Mostafa Mohammed’in transferinin gerçekleşmesiyle Erencan’ın transferine onay verilmesinden mi?

MUSTAFA CENGİZ NE DEDİ, NE YAPTI?

Ne biz lafı geveleyelim, ne de siz. Niyet belli, arkadaşlar. Bu da ezeli rakipleri gibi bir şekilde apaçık işi kılıfına uydurma meselesi! Allah’tan ortada niyet okuyan filan yok. Düşünsenize Vedat Muriç’i gördüğü karttan dolayı ‘niyet okuyarak’ PFDK’ya sevk eden o TFF hukukçularının ‘niyet okuma güdülerini’ kaybettiklerini... Yanmıştı bu millet! Galatasaray’ın diğerlerinden farkı bu işi biraz açık etmesi. İkincisi de, kısa bir süre önce benzer yollara tevessül eden ezeli rakipleri için “Bize diyorlar ki siz de onlar gibi her türlü hileyi yapın, satın, alın. Hayır efendim, biz öyle bir şey yapamayız. Galatasaray asla yanlış yollara tevessül etmez” diyen bir başkanın kulübünün benzer bir işe imza atmasıdır.

ADRES YABANCI DEĞİL!

Bak şimdiden söylüyorum... Aldığım bilgiler ve hissiyatım bu işten biz ve bizim gibi bu konulara meraklı o birkaç meslektaş arkadaşıma çok ekmek çıkacak gibi. Çünkü adres yabancı değil. Hatırlayın, ben ve iki meslektaşımın aynı adresle ilgili yayınladıkları o fahiş rakamlara imza atılan menajer sözleşmelerini. Her neyse... Tekrar Erencan Yardımcı meselesine dönecek olursak... Nereden bakarsan bak, bir anormallik var. Elbette bu ilk de değil. Görünen o ki, son da olmayacak. Hele hele böyle bu tip konularda üç maymunu oynayan bir federasyona sahip olduğumuz bir yerde!

YEDLİN-ÖZKAYA-KESLER BAĞLANTISI

Ortadaki genel kanaat bu işin hülle olduğu yönünde. Galatasaray’ın bu transferi duyurması ve ardından ortaya çıkan iddialar sonrası yaptığımız bazı araştırmalar da bize bunun ‘olabilirliliğini’ gösterdi. Örneğin: bugün bu futbolcunun bonservisi için Galatasaray’a 4.2 milyon TL ödeyecek olan Eyüpspor’un başkanı olan iş adamı Murat Özkaya aynı zamanda Galatasaray’ın ana sponsorlarından ve kulüp genel kurul üyesi. Hatta ve hatta Özkaya’nın ABD’li futbolcu DeAndre Yedlin’in transferinde de önemli pay sahiplerinden biri olduğu belirtiliyor. Mesela Özkaya’nın bu futbolcuyu Galatasaray’a getiren menajer Tan Kesler’le olan yakınlığı, keza yine bu oyuncunun İstanbul’a getiren özel uçağın da kendisine ait olması filan. Anlayacağınız Erencan’ın transferi derin bir konu gibi duruyor.

FATİH TERİM'DEKİ BÜYÜK DEĞİŞİM

- 12 Ocak 2021: ”Mayıs’ta hem sözüm, hem kontratım bitiyor sonra yokum.”

- 2 Şubat 2021: “Yakın zamanda yaz transfer listemi açıklayacağım.”

Fatih Hoca gidip gidip geliyor!..