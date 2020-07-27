Emre bırakmazsa şaşırmayın

Süper Lig’in 27.haftasıydı... Fenerbahçe’nin emektar futbolcusu Emre Belözoğlu sürpriz bir açıklama yaparak, “Büyük ihtimalle 7 hafta sonra futbol benim için bitecek” ifadesini kullanmıştı. Ve o 7 hafta bitti... Çaykur Rizespor karşısında son kez sahaya çıkan Emre, maçın 63. dakikasında kaptanlık pazubendini 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz’ın koluna takarak, hem sahadaki hem kenardaki hem de tribündekilerin alkışları arasında yeşil sahalara veda etti.

Yeni görevi belirlenmişti bile...

Emre, maç sonrası yaptığı açıklamada iki gün içinde basın toplantısı düzenleyerek bundan sonraki yol haritası hakkında bilgi vereceğini duyurdu. Öyle ki, Fenerbahçe’deki yeni görevi de belirlenmişti. Kendisi de yeşil sahalara veda etmeden transfer çalışmalarına start vermişti. Yeni sezonda Fenerbahçe’nin sportif direktörü olacaktı. Derken, önceki gün Zorlu’da karşılaşıp sohbet ettiğimiz önemli bir isim konu Emre’ye geldiğinde, futbolu bırakma kararından vazgeçerek 1 yıl daha oynayacağını söyledi. “Bence doğrusu da bu zaten” diye de ekledi.

'Maşallahı var, oynar da'

Şaşırdım. “Evet, Emre bir yıl daha oynamak istiyor. Maşallahı var, oynar da” dedi. Emre’yi dün telefonla arayarak hem duygularını sorduk hem de bu önemli ismin kendisiyle ilgili sözlerini aktardık. Cevap olarak şunları söyledi: “Ben kararımı vermiştim ama ailem futbola devam etmem için çok baskı yapıyor. Evet, küçük de olsa böyle bir ihtimal var ama netleşen bir şey yok. Her şey 1-2 gün içinde belli olacak.” Bu sözlerin ışığında Emre, iki gün sonra düzenleyeceği basın toplantısında, “1 yıl daha futbol oynayacağım” derse şaşırmayın. Benden söylemesi...