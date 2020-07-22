Digitürk 174.5 milyon TL indirim istedi

Süper Lig maçlarının yayını konusunda dün önemli bir gelişme yaşandı... Önümüzdeki iki sezonun yayın bedelinde toplam 350 milyon TL indirim talep eden Digitürk’ün yetkilileri dün Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yöneticileri ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda TFF ile Digitürk, 174.5 milyon TL indirim yapılması konusunda prensip anlaşmasına vardı. TFF söz konusu anlaşmayı önümüzdeki günlerde Kulüpler Birliği Vakfı’na götürecek ve konu orada yapılacak toplantıda karara bağlanacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ ALTERNATİF YAYINCILARLA GÖRÜŞTÜ

2016’da imzaladığı anlaşma gereği kulüplere yılda ortalama 500 milyon dolar (yarısı ABD doları yarısı TL olmak şartıyla) ödeme taahhüdünde bulunan, ancak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle bu sezon başında yüzde

13 indirim yaptıran Digitürk, 202021 ve 2021-21 sezonları için bir kez daha indirim istemişti. Kulüpler Birliği, iki yıl için toplamda 350 milyon TL’yi bulan bu indirimi kesinlikle kabul etmeyeceğini açıkladı ve alternatif yayıncı olarak Turkcell, D-Smart ve Türk Telekom ile görüşmelere başladı

COVİD-19 SÜRECİNDE BÜYÜK ZARAR EDİLDİ

İndirim talebine gerekçe olarak, Kovid-19 sürecinde yaşanan zararı gösteren Digitürk, Kulüpler Birliği’nin diğer yayın kuruluşları ile görüşme yaptığını öğrenince TFF’den sürpriz bir toplantı isteğinde bulundu.

SIRA KULÜPLERDE

TFF yönetiminin olumlu yanıt vermesinin ardından dün Riva’da bir araya gelen taraflar, iki yıl için toplam 174.5 milyon TL indirimde anlaşmaya vardı. Kulüpler Birliği Vakfı da ikna edilirse, yayıncı kuruluş Digitürk önümüzdeki iki sezon kulüplere ödeyeceği paranın 175.5 milyon TL’sini kesecek.

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